ওটিটি

দেশে পৌঁছেছে কারিনার মরদেহ

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
মেয়ে কারিনার মরদেহের অপেক্ষায় বাবা কায়সার হামিদছবি: কোলাজ

পরিবার, সহকর্মী, ভক্ত—সবাই অপেক্ষায় ছিলেন সুস্থ হয়ে ফেরার খবরের। কিন্তু সব আশা ভেঙে দিয়ে নিথর দেহে আজ রোববার দেশে ফিরেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেত্রী কারিনা কায়সার।

কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও অভিনেত্রী কারিনা কায়সার
ছবি : কবির হোসেন

কারিনাকে বহনকারী বিমানটি আজ বিকেল ৪টা ৫০ মিনিটে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। ৫টা ২০ মিনিটে কারিনার মরদেহ গ্রহণ করেন তাঁর বাবা জাতীয় ফুটবল দলের সাবেক খেলোয়াড় কায়সার হামিদ। মিডিয়া তাঁকে ঘিরে রাখলেও মুখ দিয়ে কোনো কথাই বের হচ্ছিল না তাঁর। চোখ ছলছল করছিল।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আজ মাগরিবের নামাজের পর রাজধানীর বনানীর ডিওএইচএস মাঠে কারিনার প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর বাদ এশা বনানী দরবার শরিফে দ্বিতীয় জানাজা হবে। রাত ১০টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে তাঁর মরদেহ। আগামীকাল সোমবার ফজরের পর মুন্সিগঞ্জের আবদুল্লাহপুরে তাঁকে দাফন করা হবে।

লিভার-সংক্রান্ত জটিলতায় কয়েক দিন ধরে সংকটাপন্ন ছিলেন কারিনা। প্রথমে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে রাখা হয় তাঁকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ভারতের চেন্নাইয়ে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৫ মে তাঁর মৃত্যু হয়।

