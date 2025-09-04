শহরে ফিরে এসেছে পুরোনো আতঙ্ক...
ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পেয়েছে ঈদুল আজহার চলচ্চিত্র ‘ইনসাফ’। বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে এটি মুক্তি পেয়েছে। ‘এশা মার্ডার’ দিয়ে শুরু হয়েছিল গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া সিনেমার ওটিটি–যাত্রা। গত ৩১ জুলাই বিঞ্জে ‘এশা মার্ডার’ মুক্তির পর ৭ আগস্ট চরকি ও হইচইয়ে আসে ‘তান্ডব’ ও ‘উৎসব’। আর এবার মুক্তি পেল ‘ইনসাফ’।
সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত ‘ইনসাফ’-এ ত্রাস, অপরাধজগতের গল্প ওঠে এসেছে। গল্পে দেখা যায়, ঢাকা শহরে হঠাৎ অপরাধ বাড়ছে। সবাই মনে করছে, শহরে ফিরে এসেছে পুরোনো আতঙ্ক—ডন ইউসুফ। অথচ পাঁচ বছর আগে শনাক্ত হয়েছিল তার লাশও। তবে কি ইউসুফ আসলেই মরেনি? নাকি নতুন কোনো ত্রাস দখল নিচ্ছে শহরের অন্ধকার গলি? এ রহস্য নিয়েই এগিয়েছে সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত সিনেমা ‘ইনসাফ’। সিনেমায় ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরীফুল রাজ। ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ এই সন্ত্রাসীকে নিয়ে সবাই যখন আতঙ্কে, তখন তাকে নিয়ে কাজ শুরু করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর চৌকস অফিসার জাহান খান। চরিত্রটিতে অভিনয় করেছেন তাসনিয়া ফারিণ।
গত কোরবানির ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় ‘ইনসাফ’। সিনেমাটি দেখে দর্শকেরা জানিয়েছিলেন তাঁদের ভালো লাগার কথা। রাজ ও ফারিণকে দেখে অবাকই হয়েছিলেন তাঁরা। এক দর্শক বলেছিলেন, ‘আমি খুব সারপ্রাইজড ফারিণকে দেখে, তাঁকে স্ক্রিনে অনেক সুন্দর লেগেছে আর তিনি খুব ট্যালেন্টেড অ্যাকট্রেস।’ আরেক দর্শকের মতে, ফারিণের আরও আগে থেকেই সিনেমায় নিয়মিত হওয়া দরকার ছিল। এক নারী দর্শকের মতে, সিনেমায় ‘হট এবং সুইট’-এর মিশেলে ফারিণ ছিলেন অনবদ্য। ‘এতটা জোশ হবে, আমি ভাবতে পারি নাই’; ‘যা ভাবছিলাম, তার চেয়ে বেটার’; ‘আমি সবাইকে রিকমেন্ড করব সিনেমাটি দেখার জন্য’; ‘শরীফুল রাজের গেটআপ, চাহনি তাঁর চরিত্রের সঙ্গে একদম মানিয়ে গেছে’। সিনেমা দেখার পর দর্শকেরা এভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন সংবাদমাধ্যমে।
সিনেমাটিতে অনেকগুলো চমক রেখেছেন নির্মাতা। একদম ভিন্ন লুকে তিনি হাজির করেছেন জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিমকে। চমকটা শুধু লুকেই সীমাবদ্ধ রাখেননি তিনি, চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে এনেছেন চিকিৎসাসেবার সিন্ডিকেশনের কথা। সিনেমায় মোশাররফ করিম অভিনয় করেছেন একজন চিকিৎসকের চরিত্রে। নির্মাতার দাবি, মেডিকেল সিন্ডিকেশনের ব্যাপারটি সিনেমার ভাষা এবং দৃশ্যায়ণে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
অনেক চমক আছে সিনেমায়, অতিথি চরিত্রে আছেন চঞ্চল চৌধুরী। তাঁর উপস্থিতিও চমকে দিয়েছে দর্শকদের। ‘আকাশেতে লক্ষ তারা’ গানটি নতুনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে সিনেমায়। সংগীতশিল্পী-অভিনেত্রী জেফারও আছেন ‘ইনসাফ’-এ। সংগীতশিল্পী হয়ে তিনি হাজির হয়েছেন তিনি।