ওটিটি

জমজমাট ওটিটি, নতুন মুক্তি পাওয়া সিনেমা-সিরিজ দেখেছেন কি

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

‘ওয়েন্সডে’র দৃশ্য। ছবি: নেটফ্লিক্স

‘তাণ্ডব’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: চরকি, হইচই
দিনক্ষণ: চলমান
রায়হান রাফী পরিচালিত সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে আছেন শাকিব খান। এ ছাড়া অতিথি চরিত্রে দেখা যাবে দুই জনপ্রিয় তারকা—আফরান নিশো ও সিয়াম আহমেদকে। তারকাবহুল উপস্থিতি, গল্প ও নির্মাণ—সব মিলিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে ‘তাণ্ডব’।

‘তাণ্ডব’–এ শাকিব খান। চরকির সৌজন্যে

সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে এসভিএফ আলফা আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড। সহপ্রযোজক চরকি, নির্মাণ সহযোগিতায় ছিল দীপ্ত।

‘উৎসব’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
উৎসব সম্পূর্ণ পারিবারিক বা সামাজিক সিনেমা। সিনেমার ট্যাগ লাইনেও ব্যবহার করা হয়েছে, ‘সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ—পরিবার ছাড়া দেখা নিষেধ।’ তানিম নূরের আলোচিত সিনেমাটির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জাহিদ হাসান। আরও আছেন তারিক আনাম খান, চঞ্চল চৌধুরী, জয়া আহসান, অপি করিম, সৌম্য জ্যোতি ও সাদিয়া আয়মান।

উৎসব সিনেমার পোস্টার
ছবি: প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে

‘ওয়েন্সডে  ২’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
২০২২ সালে মুক্তির পরেই বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে হত্যা রহস্য আর অতিপ্রাকৃত সিরিজ ওয়েন্সডে। মার্কিন কার্টুনিস্ট চার্লস অ্যাডামসের তৈরি বহুল আলোচিত চরিত্র ওয়েন্সডে অ্যাডামস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে সিরিজটি।

‘ওয়েন্সডে’র দৃশ্য। ছবি: নেটফ্লিক্স

এর প্রধান চরিত্রে আগের মতোই আছেন জেনা ওর্তেগা। গত বুধবার রাতে মুক্তি পেয়েছে সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুমের প্রথম চার পর্ব। আগামী ৩ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে বাকি চার পর্ব। প্রথম কিস্তির ঠিক পর থেকেই শুরু হয়েছে এবারের গল্প। আগেরটি দেখে না থাকলে তাই এখনই দেখে ফেলুন।

‘মিকি ১৭’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: ৮ আগস্ট
২০২২ সালে প্রকাশিত এডওয়ার্ড অ্যাস্টনের উপন্যাস মিকি ৭ অবলম্বনে সিনেমাটি বানিয়েছেন অস্কারজয়ী কোরীয় নির্মাতা বং জুন-হো।

‘মিকি ১৭’–এর দৃশ্য। আইএমডিবি

মিকিকে নিয়ে ছবির গল্প। মূল উপন্যাসে মিকিকে সাতবার মেরেছেন লেখক, তবে সিনেমায় নির্মিতা তাঁকে মেরেছেন ১৭ বার! গত ২৮ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর সমালোচকদের প্রশংসা অর্জন করলেও সেভাবে ব্যবসা করতে পারেনি। এর প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন রবার্ট প্যাটিনসন।

‘মায়াসভা’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: সনি লিভ
দিনক্ষণ: চলমান
অন্ধ্র প্রদেশের দুই রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এন চন্দ্রবাবু নাইডু ও ওয়াই এস রাজাশেখর রেড্ডির জীবনের আধারে ১৯৭০-৮০-র দশকের প্রেক্ষাপটে নির্মিত রাজনৈতিক সিরিজ। দেবা কাট্টা ও কিরন জয় কুমার পরিচালিত তেলেগু সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন আধি পিনিস্টি, দিব্যা দত্ত, সাই কুমার, চৈতন্য রাও।

