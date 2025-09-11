ওটিটি

কাজাখস্তানে ‘দম’–এর দম পরীক্ষা

লোকেশনে দেখা গেছে অভিনেতা আফরান নিশোকে। সঙ্গে ছিলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল, শিল্পনির্দেশক শহীদুল ইসলামকেরেদওয়ান রনির ইনস্টাগ্রাম থেকে

অচেনা এক দেশ, দুর্গম লোকেশন। সেখানেই হঠাৎ দেখা গেছে অভিনেতা আফরান নিশোকে। সঙ্গে ছিলেন নির্মাতা রেদওয়ান রনি, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল, শিল্পনির্দেশক শহীদুল ইসলাম এবং আরও কয়েকজন বিদেশি। প্রথম তিনজনের নাম একসঙ্গে এলে দর্শকদের মনে পড়ে যায় বহুল আলোচিত আসন্ন সিনেমা ‘দম’-এর কথা। তাহলে কি ‘দম’-এর টিম এখন কাজাখস্তানেই?

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে নেট–দুনিয়ায় । কারণ, রেদওয়ান রনি নিজেই তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে কিছু ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘দম-এর দম পরীক্ষা’। পোস্টে ব্যবহার করেছেন হ্যাশট্যাগ-#দমরেকি #কাজাখস্তান। বোঝাই যাচ্ছে, কাজাখস্তানেই চলছে সিনেমার লোকেশন রেকি।

চ্যালেঞ্জিং লোকেশন, রোমহর্ষ গল্প
নির্মাতা রনির শেয়ার করা ছবিগুলো দেখে অনুমান করা যাচ্ছে, প্রযোজক-নির্মাতা-শিল্পী মিলে লোকেশন যাচাই করছেন। জায়গা দেখে সহজেই বোঝা যায়, ‘দম’-এর দৃশ্য ধারণ হতে যাচ্ছে রোমহর্ষ ও চ্যালেঞ্জিং পরিবেশে।

আফরান নিশোও নাকি সরেজমিনে দেখতে গেছেন কীভাবে এই লোকেশনে অভিনয় ফুটিয়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে নির্মাতা রনি যাচাই করছেন দৃশ্যধারণের সম্ভাবনা। এর আগে সৌদি আরব ও জর্ডানকে শুটিং লোকেশন হিসেবে ভাবা হলেও শেষ পর্যন্ত কাজাখস্তানেই আয়োজন করতে যাচ্ছে ‘দম’ টিম ।

দীর্ঘ বিরতির পর রনির ফেরত
‘দম’ সিনেমার মাধ্যমে বহু বছর পর চলচ্চিত্র পরিচালনায় ফিরছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা রেদওয়ান রনি । তাঁর ভাষায়, ‘দম নিয়ে দম বানাতে আসছি।’ তিনি আরও বলেন, সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায় তৈরি হচ্ছে সিনেমার কাহিনি, যেখানে থাকবে সারভাইভাল ড্রামা ।

‘দম একজন সাধারণ মানুষের জ্বলে ওঠার গল্প । বলতে পারেন, “পাওয়ার অব আ কমন ম্যান” নিয়েই কাজ করছি। চরিত্রটির মধ্যে এমন এক শক্তি আছে, যা শুধু আমাকে না, দর্শকদের জীবনেও অনুপ্রেরণা জোগাবে।’

নিশো ও চঞ্চলের চ্যালেঞ্জ
প্রথমবারের মতো সিনেমায় একসঙ্গে কাজ করছেন আফরান নিশো ও রেদওয়ান রনি। এর আগে নিশো বলেছিলেন, ‘এমন গল্পের সিনেমা দেশে হয়েছে বলে আমার জানা নেই । “দম” হবে একটি সারভাইভাল ইনস্পিরেশনাল গল্প । এতে উত্তেজনা আছে, চ্যালেঞ্জ আছে। অভিনয়ে প্রচুর চাপ থাকলেও এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি টানছে। দেশে এ ধরনের সিনেমা আগে দেখিনি। “দম”-এর গল্পে অনেক লেয়ার আছে। চরিত্রটি সমৃদ্ধ। আমার আগের সিনেমা “সুড়ঙ্গ”, “দাগি” ছিল গল্পনির্ভর । “দম” আরও বড় ক্যানভাসের গল্প। নির্মাতা রনি খুবই ডেডিকেটেড, ফলে চ্যালেঞ্জটা নিতে ভালোই লাগছে।’

কাজাখস্তানেই চলছে সিনেমার লোকেশন রেকি
রেদওয়ান রনির ইনস্টাগ্রাম থেকে

অন্যদিকে সিনেমাটিতে আছেন চঞ্চল চৌধুরীও। তিনি বলেন, ‘রেদওয়ান রনি আবার পরিচালনায় ফিরছেন, এটাই দারুণ খবর । “দম”-এর গল্প অসাধারণ, আগে এ ধরনের গল্পে কাজ করিনি। খুবই চ্যালেঞ্জিং। মনে হয় দর্শকেরাও চমকে যাবেন। এই সিনেমায় যাঁরা আছেন, সবাই আমার খুব কাছের মানুষ। পছন্দের গল্প, পছন্দের চরিত্র আর পছন্দের মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা বড় আনন্দ।’


নারী চরিত্র এখনো চূড়ান্ত নয়
এত কিছু ঠিক হলেও এখনো নিশ্চিত হয়নি সিনেমার প্রধান নারী চরিত্রে কে অভিনয় করবেন । নির্মাতা জানিয়েছেন, শিগগিরই শিল্পী নির্বাচন ও লোকেশন চূড়ান্ত করা হবে। সিনেমাটি যৌথভাবে প্রযোজনা করছে এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেড ও চরকি । এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল বলেন, ‘আমাদের পরবর্তী বড় আয়োজনের সিনেমা হচ্ছে “দম”। সুড়ঙ্গ, তুফান, দাগি, তাণ্ডবের পর দর্শকের যে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তা পূরণে ভালো গল্প, ভালো অভিনয় আর বড় আয়োজন ছাড়া উপায় নেই। সব মিলিয়ে “দম” নিয়ে আমরা দারুণ আশাবাদী।’

শুটিং লোকেশনের বসে চিত্রনাট্য পড়ছেন নিশো
রেদওয়ান রনির ইনস্টাগ্রাম থেকে

মুক্তি ২০২৬ সালের ঈদে
২০২৩ সালের ডিসেম্বরে সিনেমার ঘোষণা আসে । তখনই জানা যায়, এতে অভিনয় করবেন চঞ্চল চৌধুরী। পরে যুক্ত হন আফরান নিশো। শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। সবকিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের রোজার ঈদে মুক্তি পাবে ‘দম’। সব মিলিয়ে বলা যায়, কাজাখস্তানের দুর্গম পাহাড়-প্রান্তরে চলছে ‘দম’-এর দম পরীক্ষা। লোকেশন রেকি থেকেই দর্শকেরা বুঝে নিচ্ছেন গল্প, আয়োজন ও চ্যালেঞ্জ—সব মিলিয়ে বিশেষ কিছু নিয়ে আসছে সিনেমাটি।

