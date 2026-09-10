ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা আর সম্পর্কের জটিল সমীকরণ, আলোচনায় সেই সিরিজ

ঘনিষ্ঠতা, ভালোবাসা আর সম্পর্কের জটিল সমীকরণ, আলোচনায় সেই সিরিজ
ভালোবাসা, ঘনিষ্ঠতা, আকাঙ্ক্ষা আর সম্পর্কের জটিল সমীকরণ, এই চার বিষয়কে ঘিরেই তৈরি হয়েছে নেটফ্লিক্সের জনপ্রিয় অ্যান্থলজি সিরিজ ‘লাস্ট স্টোরিজ ৩’। এমি মনোনীত সিরিজটির তৃতীয় কিস্তির ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে। ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের ট্রেলারে দেখা গেছে চারটি ভিন্ন গল্পের আভাস। প্রতিটি গল্পের চরিত্রই কোনো না কোনোভাবে ভালোবাসা, দাম্পত্য, আকর্ষণ ও নিজের ইচ্ছার সঙ্গে লড়াই করছে।
এবারের কিস্তির চারটি গল্প পরিচালনা করেছেন বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানে, কিরণ রাও, শকুন বাত্রা ও বিশাল ভরদ্বাজ। অভিনয়ে আছেন অদিতি রাও হায়দরি, সিদ্ধার্থ, রাধিকা আপ্তে, কঙ্কনা সেনশর্মা, রাধিকা মাদান, আলি ফজল, বিজয় ভার্মা, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরফতেহ পিরজাদা ও সানা থাম্পি।
ট্রেলারের শুরুতেই অদিতি রাও হায়দরির চরিত্রকে নারীর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়। তিনি নারীকে বৈদ্যুতিক বাতির সঙ্গে তুলনা না করে মোমবাতির সঙ্গে তুলনা করেন যে শুধু জ্বলে না, গলেও যায়। সংলাপটি ইঙ্গিত দেয়, এবারের গল্পগুলোয় নারীর ইচ্ছা, অনুভূতি ও আকাঙ্ক্ষাকে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
সিদ্ধার্থ ও অদিতির চরিত্রকে দেখা যায় দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েনের মধ্যে। অন্যদিকে আলী ফজল ও রাধিকা মাদানের চরিত্রের সংসার ভেঙে যাওয়ার পথে। তাঁদের সম্পর্কের সংকটের মধ্য দিয়ে উঠে আসে ভালোবাসা ও বিচ্ছেদের নানা প্রশ্ন।
আরেক গল্পে কঙ্কনা সেনশর্মা ও রাধিকা আপ্তে অফিসের সহকর্মী। নিজেদের সম্পর্ক ও ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করেন, দেন নানা পরামর্শ। ট্রেলারে কঙ্কনার চরিত্রকে বলতে শোনা যায়, তাঁদের ‘ফায়ারওয়ার্কস’-এর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা আছেন মুম্বাইয়ের কান্দিভালিতে, এই সংলাপের মধ্যেই সিরিজটির হাস্যরসের ধরনটিও স্পষ্ট হয়।
গুরফতেহ পিরজাদা ও সানা থাম্পির চরিত্রের মধ্যে শুরু হয় নতুন এক প্রেম। নতুন আকর্ষণ তাঁদের জীবনকে কোথায় নিয়ে যায়, সেটিও গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ট্রেলারে বিজয় ভার্মা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দেখা গেছে। সবশেষে অক্ষয় কুমারকে ঘিরে তৈরি একটি জনপ্রিয় মিমের ইঙ্গিত দিয়ে শেষ হয় ট্রেলার।
চার পরিচালকের গল্পের ধরন অবশ্য এক নয়। বিক্রমাদিত্য মোতওয়ানের গল্পে দৈনন্দিন জীবনের স্বস্তির সঙ্গে অপ্রত্যাশিত আকাঙ্ক্ষার সংঘাতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর ভাষায়, পরিচিত জীবনের মধ্যে হঠাৎ কোনো অপ্রত্যাশিত আকর্ষণ ঢুকে পড়লে মানুষের আচরণ কীভাবে বদলে যায়, সেটিই তাঁকে গল্পটি করতে আগ্রহী করেছে। সেখানে উষ্ণতা, হাস্যরসের পাশাপাশি থাকবে কিছুটা অনিশ্চয়তাও।
কিরণ রাওয়ের গল্পে আকর্ষণের প্রথম স্ফুলিঙ্গ থেকে কীভাবে জটিল পরিস্থিতির জন্ম হয়, সেটিই মূল বিষয়। আকাঙ্ক্ষা মানুষকে কৌতূহলী করে তোলে, এমন কিছু সিদ্ধান্ত নিতে উৎসাহ দেয়, যা স্বাভাবিক সময়ে হয়তো সে নিত না। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তের পরিণতি অনেক সময় অপ্রত্যাশিত হয়।
শকুন বাত্রার গল্পে গুরুত্ব পেয়েছে সম্পর্কের আবেগে জটিলতা। তাঁর মতে, মানুষের সম্পর্ক সব সময় পরিষ্কার সংজ্ঞায় বাঁধা থাকে না। ভালোবাসা, নিরাপত্তাহীনতা, আকর্ষণ ও হতাশা একই সঙ্গে একটি সম্পর্কে থাকতে পারে। সেই পরস্পরবিরোধী অনুভূতিগুলোকে কোনো সহজ উত্তর না দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন তিনি। ফলে গল্পে যেমন আবেগ থাকবে, তেমনি থাকবে হাস্যরসও।
বিশাল ভরদ্বাজের গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনার সম্পর্ক। মানুষ নিজের মনে যে গল্প তৈরি করে, অনেক সময় সেই গল্পই তার ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রভাবিত করে। তাঁর গল্পের একটি চরিত্র ধীরে ধীরে নিজের কণ্ঠ খুঁজে পায় এবং সেই কণ্ঠ যখন অন্যদের কাছে পৌঁছে যায়, তখন তার জীবনে কী পরিবর্তন নিয়ে আসে, সেটিই গল্পের মূল আকর্ষণ। এর মধ্য দিয়ে পরিচয়, আত্মপ্রকাশ এবং নিজের আকাঙ্ক্ষার গল্প বলার অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলা হবে।
‘লাস্ট স্টোরিজ’-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ২০১৮ সালে। প্রথম কিস্তিতে চারটি গল্প পরিচালনা করেছিলেন অনুরাগ কাশ্যপ, জোয়া আখতার, দিবাকর বন্দ্যোপাধ্যায় ও করণ জোহর। পাঁচ বছর পর, ২০২৩ সালে আসে দ্বিতীয় কিস্তি। সেখানে পরিচালক ছিলেন আর বালকি, কঙ্কনা সেনশর্মা, অমিত রবীন্দ্রনাথ শর্মা ও সুজয় ঘোষ।
প্রথম দুই কিস্তির সাফল্যের পর তৃতীয় কিস্তিতেও চারটি আলাদা গল্পকে একত্র করা হয়েছে। এবার গল্পের বিষয় শুধু যৌনতা বা আকাঙ্ক্ষায় সীমাবদ্ধ নয়; দাম্পত্যের সংকট, নতুন প্রেম, আত্মপরিচয়, না-বলা অনুভূতি এবং নিজের ইচ্ছাকে বোঝার চেষ্টাও জায়গা পেয়েছে।
‘লাস্ট স্টোরিজ ৩’-এর লেখক দলের তালিকায় আছেন কিরণ রাও, তানাজি দাশগুপ্ত, অবিনাশ সম্পত, সুমুখী সুরেশ, শকুন বাত্রা, সামিহা সাবনিস, অশ্বথী নন্দবোধিরি, নীতেশ ভাটিয়া, উৎকর্ষিণী বশিষ্ঠ ও বিশাল ভরদ্বাজ। ‘লাস্ট স্টোরিজ ৩’ মুক্তি পাবে ১৮ সেপ্টেম্বর। শুধু নেটফ্লিক্সে।
হিন্দুস্তান টাইমস অবলম্বনে