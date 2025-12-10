পার্টনার আমাকে বোঝে, সম্মান করে
ডিসেম্বরে আসছে চরকি অরিজিনাল ‘ডিমলাইট’ ও আইস্ক্রিন অরিজিনাল ‘অমীমাংসিত’। দুই ওয়েব সিনেমাতেই আছেন অভিনেত্রী তানজিকা আমিন।
তানজিকা আমিনকে চার দিনের ব্যবধানে জোড়া ওয়েব সিনেমায় দেখা যাবে। শরাফ আহমেদ জীবনের ‘ডিমলাইট’ মুক্তি পাবে ১১ ডিসেম্বর আর রায়হান রাফীর ‘অমীমাংসিত’ ১৫ ডিসেম্বর।
পর্দার তানিয়া
‘ডিমলাইট’–এ তানিয়া নামে এক গৃহিণীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন। তানিয়া শিক্ষিত, তবে সংসারের চাপে চাকরি করতে পারেন না। চরিত্রটি নিয়ে তানজিকা বলেন, ‘একজন হাউস ওয়াইফের জীবনেও নানান টানাপোড়েন থাকে। সন্তান থেকে শাশুড়ি—সবাইকে দেখভাল করেন তানিয়া। বিষয়টি আসলেই খুব চ্যালেঞ্জিং।’
তানজিকার স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, পেশায় তিনি একজন স্ট্যান্ডআপ কমেডিয়ান। সিনেমাটিতে হাসির আড়ালে মধ্যবয়সী জীবনের সংকট তুলে এনেছেন নির্মাতা। বোহেমিয়ান ঘোড়াসহ বেশ কয়েকটি কনটেন্টে মোশারফ করিমের বিপরীতে কাজ করেছেন তানজিকা।
তিনি বলেন, ‘মোশাররফ ভাইয়ের সঙ্গে কাজ করাটা সব সময়ই আনন্দের। উনি খুবই হেল্পফুল।’
সিনেমাটির গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন নাহিদ হাসনাত। মোশাররফ করিম ও তানজিকা আমিন ছাড়াও শরাফ আহমেদ জীবন, পারসা ইভানাসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
খুন হওয়া সাংবাদিক
এক সাংবাদিক দম্পতি খুনের গল্প নিয়ে রায়হান রাফী নির্মাণ করেছেন ‘অমীমাংসিত’। সাংবাদিক দম্পতি চরিত্রে অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন ও ইমতিয়াজ বর্ষণ।
তানজিকা বলেন, ‘সাংবাদিক চরিত্রে সেভাবে আমার কাজ করা হয়নি। আমি যে চরিত্রটা করেছি, সেটির কাছাকাছি গল্পটা আমরা জানি। ফলে মানুষ একধরনের প্রত্যাশা নিয়ে আছেন। আমাদের চ্যালেঞ্জ ছিল, দর্শক যেমনটা ভাবছে, পুরোপুরি না হলেও কাছাকাছি যেন যাওয়া যায়। পরিচালক থেকে শুরু করে সবাই বিষয়টিকে বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।’
গত বছরের ২৯ ফেব্রুয়ারি সিনেমাটি আইস্ক্রিনে মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। তবে বিগত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের আপত্তির মুখে ছবিটি সেন্সর বোর্ডে (বর্তমানে সার্টিফিকেশন বোর্ড) আটকে ছিল। বাংলাদেশে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে সিনেমা মুক্তি দিতে সেন্সর সনদ নেওয়ার নিয়ম নেই। দেড় বছরের বেশি সময় পর এটিকে বিনা কর্তনেই ছাড়পত্র দিয়েছে সার্টিফিকেশন বোর্ড।
পরিচিতি দিয়েছে ওটিটি
দুই দশকের ক্যারিয়ার, অভিনয় করেছেন বহু নাটকে, পাশাপাশি একাধিক সিনেমায়ও কাজ করেছেন তানজিকা। তবে নজর কেড়েছেন ২০২৩ সালে আশফাক নিপুনের ওয়েব সিরিজ মহানগর ২–এ মিতু চরিত্র করে। এর মধ্যে কালপুরুষ, বোহেমিয়ান ঘোড়াসহ বেশ কয়েকটি আলোচিত সিরিজে কাজ করেছেন।
তানজিকা বলেন, ‘একশ্রেণির মানুষ নাটক দেখেন, যাঁরা একদম গৎবাঁধা নাটক দেখে অভ্যস্ত, তাঁরা কিন্তু ওটিটি কম দেখেন। আমি বলব, ওটিটিতে আমার একটু আলাদা ফ্যান–ফলোয়ার হয়েছে। এটা আমার জন্য অনেক বড় পাওয়া। নাটকের বাইরে নতুন দর্শক তৈরি হয়েছে। নিজেকে দেখানোর সুযোগ পাচ্ছি। নাটকে হয়তো সব সময় সেটা দেখানোর সুযোগ হয়ে ওঠেনি।’
বাজেটই টিভি নাটক ও ওটিটির পার্থক্য গড়ে দিয়েছে, মনে করেন তানজিকা, ‘নাটকের বাজেট দিন দিন কমে গেছে। ইউটিউবে কিছু বিগ বাজেটের নাটক হয়। যদি টিভি চ্যানেলের নাটকের কথা বলি, বাজেট কমতে কমতে তলানিতে ঠেকে যাচ্ছে। সে জন্য সেখানে সময় নিয়ে ভালোভাবে কাজ হয় না। ওটিটিতে বাজেটটা একটু বেশি থাকে, প্রচারণা বেশি থাকে। কাজের সুযোগ বেশি, গল্প অনেক ভেবেচিন্তে পছন্দ করা হয়।’
নিয়মিত সিনেমা করতে চান
তানজিকা আমিন জানান, তিনি সিনেমাটাই নিয়মিত করতে চান। এর মধ্যে রাজীব সালেহীনের ‘রবি ইন ঢাকা’ সিনেমায় কাজ করেছেন তানজিকা। সিনেমাটি পয়লা বৈশাখে মুক্তি পাবে। আরেকটি কাজও করেছেন, তবে আপাতত নাম বলতে চাইলেন না। এর মধ্যে কয়েকটি চিত্রনাট্য হাতে পেয়েছেন, সেখান থেকেও সিনেমা বাছাই করবেন।
সবার আগে পরিবার
২০২৪ সালের ৬ ডিসেম্বর অস্ট্রেলিয়াপ্রবাসী সাইফ বাসুনিয়াকে বিয়ে করেন তানজিকা।
সংসার নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তানজিকা জানান, ‘আমরা ভালো আছি। আমাদের এক বছর হয়েছে। শত বছর যেন পূর্ণ করতে পারি। আমার পার্টনার আমাকে ভালোভাবে বোঝে, আমাকে সম্মান করে। আমিও আরাম করে কাজ করতে পারছি, এই রকম যেন থাকে—সবার কাছে দোয়া চাই।’