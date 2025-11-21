কী আছে নতুন এই কোরীয় সিরিজে

কী আছে নতুন এই কোরীয় সিরিজে
মুক্তির পরই সাড়া ফেলেছে আরেকটি কে-ড্রামা ‘অ্যাজ ইউ স্টুড বাই’। নেটফ্লিক্সের তথ্য অনুযায়ী, মুক্তির প্রথম সপ্তাহেই প্ল্যাটফর্মের সর্বাধিক স্ট্রিমিং হওয়া বিদেশি ভাষার সিরিজের তালিকার ৮ নম্বরে উঠে এসেছে এটি। ইতিমধ্যে ২২টি দেশের শীর্ষ ১০ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে ‘অ্যাজ ইউ স্টুড বাই’। আট পর্বের সিরিজটিতে দুই নারীর প্রতিশোধের গল্প তুলে ধরা হয়েছে।
লি জেওং-রিম পরিচালিত সিরিজের মূল চরিত্র ইউন-সু (জিওন সো-নি) ও হুই-সু (লি ইউ-মি)। হুই-সু তার স্বামী নো জাং-প্যোর (জাং সেউং-জো) নির্যাতনের শিকার। তার বন্ধু ইউন-সুর সঙ্গে মিলে স্বামীকে হত্যার পরিকল্পনা করে ইউন-সু। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়? সেটা নিয়েই এগিয়ে যায় গল্প।
সিরিজের সাফল্যে উচ্ছ্বসিত লি ইউ-মি। ‘সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘থ্রিলারের মোড়কে এই সিরিজে আসলে নারীর ক্ষমতায়নকেই তুলে ধরা হয়েছে। এমন শক্তিশালী বিষয় হওয়ার কারণেই আমি এতে যুক্ত হয়েছি। মুক্তির আগে কিছুটা নার্ভাস ছিলাম, তবে মুক্তির পর দর্শকের প্রতিক্রিয়া পেয়ে অভিভূত।’
সিরিজটিতে অভিনয়ের প্রস্তুতি নিয়েও সাক্ষাৎকারে কথা বলেন অভিনেত্রী, ‘সেটে নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করতাম। যখন বুঝতাম, মানসিক চাপ বেশি হচ্ছে, বিরতি নিয়ে নিজের মতো সময় কাটাতাম। তবে কেবল মানসিকভাবে নয়, আমাকে এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য শারীরিকভাবেও তৈরি হতে হয়েছে। ওজন ৪১ কেজি থেকে ৩৭-এ নামিয়ে এনেছিলাম। আসলে চরিত্রটি যে ভীষণ শারীরিক ও মানসিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, সেটাই দেখাতে চেয়েছেন নির্মাতা; আমিও সেটাই তুলে ধরতে চেয়েছি,’ বলেন তিনি।
সিরিজটির নির্মাতা লি জেওং-রিমও নারী। তিনি বলেন, বেশির ভাগ সিনেমা-সিরিজেই নারী চরিত্র ‘একঘেয়ে’ ও ‘বাস্তবতাবিবর্জিত’। তিনি চেয়েছেন এমন সব চরিত্র নির্মাণ করতে, যাদের সঙ্গে একাত্মবোধ করবেন দর্শক।
নির্মাতা সরাসরি না বললেও কোরীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে, সিরিজটির দ্বিতীয় মৌসুম আসবে।