নতুন বছরে দেশের ওটিটিতে যা আসছে

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’–এর সিজন ৫-এর পোস্টার

সিরিজ, সিনেমা, গেম শো—নতুন বছরে দর্শকদের জন্য বৈচিত্র্যময় সব নতুন কনটেন্ট নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি, হইচই, আইস্ক্রিন ও বঙ্গবিডি।

চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) রেদওয়ান রনি জানিয়েছেন, নতুন বছরে দেশসেরা শিল্পী ও নির্মাতাদের নিয়ে বড় পরিসরের কনটেন্ট পরিকল্পনা চলছে।বরাবরের মতো এবারও কনটেন্টে নতুন অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা থাকবে। শিহাব শাহীনের নির্মাণে একটি বড় পরিসরের সিরিজ আসছে। শঙ্খ দাশগুপ্তের গল্পে মানুষের স্বপ্ন ও আবেগের গভীরতা উঠে আসবে। আরাফাত মহসিন নিধি প্রথমবারের মতো সিরিজ নির্মাণ করছেন, যেখানে দর্শক পাবেন আবেগঘন পারিবারিক গল্প। প্রাণিকুলকে কেন্দ্র করে নির্মাণের অভাব থেকে এই নতুন বিষয়টি চরকির কনটেন্ট পরিকল্পনায় যুক্ত করা হয়েছে।

‘দম’ ছবির মহরতে নির্মাতা রেদওয়ান রনি, প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিলের সঙ্গে চঞ্চল চৌধুরী, পূজা চেরী ও আফরান নিশো
ছবি : চরকির সৌজন্যে

এ ছাড়া জনপ্রিয় শিল্পী ও নির্মাতাদের নিয়ে নতুন ভাবনার গল্প পরিকল্পনা পর্যায়ে রয়েছে বলে জানান রেদওয়ান রনি।

রেদওয়ান রনি আরও জানান, প্রেক্ষাগৃহের সিনেমা মুক্তির দিকেও নজর দিচ্ছে চরকি। আফরান নিশো, চঞ্চল চৌধুরী ও পূজা চেরিকে নিয়ে নির্মিত চরকির সিনেমা ‘দম’ এ বছরই আসবে। প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর দর্শকেরা ওটিটিতেও সিনেমাটি উপভোগ করতে পারবেন।

‘বনলতা এক্সপ্রেস’ সিনেমার মহরতে শিল্পী, পরিচালক ও কলাকুশলীরা
ছবি : হইচইয়ের সৌজন্যে

নতুন বছরে হইচইয়ে একাধিক নতুন পরিচালকের কাজ দেখার সুযোগ পাবেন দর্শক। পাশাপাশি আগে কাজ করা পরিচালকদের নতুন প্রকল্পও থাকবে। হইচই কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ বছরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য আয়োজন হলো হইচই স্টুডিওজের প্রযোজনায় প্রেক্ষাগৃহের প্রথম সিনেমা ‘বনলতা এক্সপ্রেস’। আলোচিত সিরিজ ‘গোলাম মামুন’-এর সিক্যুয়েলও এ বছর মুক্তি পেতে পারে।

আইস্ক্রিন তাদের সিরিজ নিয়ে আগাম কোনো তথ্য না দিলেও একটি সিনেমা মুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। জানা গেছে, রায়হান রাফি পরিচালিত এই সিনেমার সম্ভাব্য নাম ‘প্রেশার কুকার’। এতে শবনম বুবলী ও নাজিফা তুষিকে দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি নতুন পরিচালকদের সিরিজ ও ওয়েব ফিল্মও আসতে পারে।

‘ফ্যামিলি ফিউড’ সঞ্চালনা করেন তাহসান
ছবি : আয়োজকদের সৌজন্যে

বঙ্গবিডিতে এ বছরও নিয়মিতভাবেই দেখা যাবে জনপ্রিয় সিরিজ ‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’। পাশাপাশি গেম শো ‘ফ্যামিলি ফিউড বাংলাদেশ’-এর দ্বিতীয় সিজন শুরু হচ্ছে। ওয়াহিদুল ইসলামের পরিচালনায় শোটির প্রথম সিজনের উপস্থাপনা করেছিলেন সংগীতশিল্পী তাহসান খান। বঙ্গ সূত্রে জানা গেছে, নতুন সিজনটি আরও বড় পরিসরে ও চমক নিয়ে আসবে। এ ছাড়া মেজবাউর রহমান সুমনের ‘রইদ’ ছবিটিও বঙ্গবিডিতে মুক্তি পাবে। আরও কয়েকটি সিরিজ ও ওয়েব ফিল্ম নিয়ে আলোচনা চললেও আপাতত সেসব বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে চাইছে না তারা।

