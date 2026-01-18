আলোচিত সব সিনেমা–সিরিজ, ওটিটিতে কী দেখবেন
এই সপ্তাহে ওটিটিতে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘আঁতকা’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
হাসি–কান্না, ভুল–বোঝাবুঝি, টানাপোড়েন আর হঠাৎ ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা নিয়ে হরর-কমেডি সিরিজটি বানিয়েছেন আরাফাত মহসীন নিধি। অভিনয় করেছেন আবুল হায়াত, রোজী সিদ্দিকী, আরশ খান, সুনেরাহ্ বিনতে কামাল, সোহেল মণ্ডলসহ নানা প্রজন্মের শিল্পী।
‘দ্য রিপ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
হঠাৎ বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থের গোপন ভান্ডারের সন্ধান পান মায়ামির একদল পুলিশ। কিন্তু এ খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় অবিশ্বাস আর সন্দেহের খেলা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে তারা আর বুঝে উঠতে পারে না, এ লড়াইয়ে কাকে বিশ্বাস করবে, আর কাকে করবে না। সিনেমাটির প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন, বেন অ্যাফ্লেক। পরিচালনা করেছেন জো কারনাহান।
‘কালামকাভাল’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: সনি লিভ
দিনক্ষণ: চলমান
জিথিন কে জোসে পরিচালিত মালয়ালম অ্যাকশন থ্রিলারটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ব্যাপক ব্যবসায়িক সাফল্য পেয়েছিল। ছবিতে এক ক্রমিক খুনির চরিত্রে অভিনয় করেছেন মামুট্টি।
‘ডাউনটন অ্যাবে: দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
‘ডাউনটন অ্যাবে’ ফ্র্যাঞ্চাইজির নতুন সিরিজটি আদতে ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ডাউনটন অ্যাবে: আ নিউ এরা সিনেমার সিকুয়েল। সাইমন কার্টিস পরিচালিত ঐতিহাসিক ড্রামা সিনেমাটিতে অভিনয় করেছেন জিম কার্টার, হিউ বোনেভিল।
‘১২০ বাহাদুর’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৬২ সালের ভারত–চীন সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে রাজনীশ ঘাইয়ের সিনেমা। ভারতীয় সৈনিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন ফারহান আখতার। আরও আছেন রাসেল খান্না, এজাজ খান, শাহিব ভার্মা, অঙ্কিত সিওয়াচ।