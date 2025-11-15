৪ বছর পর ফিরছেন শ্রীকান্ত তিওয়ারি, ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’–এ এবার কী চমক থাকবে

৪ বছর পর ফিরছেন শ্রীকান্ত তিওয়ারি, ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’–এ এবার কী চমক থাকবে
রাজ ও ডিকের সিরিজ ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’ মুক্তির পরেই চমকে দিয়েছিল। অ্যাকশন তো বটেই; হাস্যরস, ড্রামার মিশেলে অ্যামাজন প্রাইম ভিডিওর সিরিজটি দ্রুতই জনপ্রিয়তা পায়। সিরিজের একাধিক দৃশ্য, চরিত্র নিয়ে তৈরি হতে থাকে মিম। রিলস আর শর্টসে ঘুরেফিরে আসে সিরিজটির বিভিন্ন দৃশ্য। দীর্ঘ চার বছর পর আসছে ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’-এর তৃতীয় মৌসুম। কী থাকছে এবারের মৌসুমে? সিরিজের শ্রীকান্ত তিওয়ারি চরিত্র দিয়ে নতুন করে সাধারণ দর্শকের মধ্যে জনপ্রিয়তা পান মনোজ বাজপেয়ী। তাঁকেইবা নতুন কিস্তিতে কীভাবে দেখা যাবে?
মান ধরে রাখতেই চার বছর
অনেক সিনেমাপ্রেমী অভিযোগ করছিলেন, ‘দ্য ফ্যামিল ম্যান’ নতুন মৌসুমের জন্য বেশি সময় নিয়ে ফেলেছে। তবে চলচ্চিত্রবিষয়ক মার্কিন গণমাধ্যম ভ্যারাইটিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সিরিজটির সহস্রষ্টা রাজ নিদিমোরু বলেন, ‘আমরা তাড়াহুড়া করতে চাইনি। যদি মান ঠিক না থাকে, তাহলে বানানোরই দরকার নেই। ভালো কিছু সময় নিয়েই হয়।’ সহনির্মাতা ডিকে যোগ করেন, ‘একটা মৌসুম তৈরি করতেই প্রায় দুই বছর লেগে যায়—এক বছর লেখায়, আরেক বছর নির্মাণে।’
মনোজ বাজপেয়ীর নতুন শ্রীকান্ত
মনোজ বাজপেয়ী আবারও ফিরছেন শ্রীকান্ত তিওয়ারির ভূমিকায়—একজন সাধারণ পরিবারকেন্দ্রিক মানুষ, যাঁর গোপন পরিচয় একজন ইন্টেলিজেন্স অফিসার। তবে অভিনেতার ভাষায়, ‘অনেকে ভাবে, দুটো মৌসুম করে ফেলেছি, তাই তৃতীয়টা সহজ হবে। কিন্তু একেবারেই না। সময় বদলে গেছে, শ্রীকান্ত বদলে গেছে, তার প্রতিপক্ষও আলাদা। এবার সে আগের মতো শীর্ষে নেই। কী হয়েছে তাঁর সঙ্গে, সেটা মুক্তির পরেই দর্শকেরা দেখতে পারবেন।’
নতুন শত্রু নতুন পটভূমি
এই মৌসুমে দেখা যাবে দুই নতুন প্রতিপক্ষকে—রুকমা (জয়দীপ আহলাওয়াত) ও মীরা (নিমরাত কৌর)। গল্পের পটভূমি বিস্তৃত হয়েছে মুম্বাই থেকে নাগাল্যান্ড পর্যন্ত। লেখক-পরিচালক সুমন কুমারের ভাষায়, ‘ভারত এক দেশ, কিন্তু অনেক পৃথিবী। এবার আমরা উত্তর-পূর্ব ভারতের গল্পে যাচ্ছি।’ সিরিজের প্রথম মৌসুম তৈরি হয়েছিল কাশ্মীর ও পাকিস্তানের পটভূমিতে, দ্বিতীয়টিতে দেখা গেছে চেন্নাইয়ের গল্প।
দলের আত্মবিশ্বাস
প্রাইম ভিডিও ইন্ডিয়ার অরিজিনাল কনটেন্ট প্রধান নিকিল মাধোক বলেন, ‘ভালো একটা সিজন বানাতে তিন-চার বছর লেগে যায়। কারণ, এটি একাধিক সিনেমা বানানোর সমান পরিশ্রমের কাজ। আমরা গতি নয়, মানকে অগ্রাধিকার দিয়েছি।’ শারিব হাশমি (জে কে তালপাড়ে) বলেন, ‘এই চরিত্রে ফিরে আসা মানে বাড়ি ফিরে আসা।’ প্রিয়ামণি (সুচিত্রা তিওয়ারি) বলেন, ‘মনোজদা আর পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করলে সবকিছু স্বাভাবিকভাবে ঘটে।’ অভিনেত্রী সীমানা বিশ্বাস জানান, ‘রাজনীতিনির্ভর চরিত্রটা খুব টেকনিক্যাল, কিন্তু তার ভেতরেও মানবিকতা আছে।’
নির্মাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি
লেখক সুমন কুমার বলেন, ‘আমরা দর্শকসংক্রান্ত হিসাব করে গল্প বানাই না। গল্পই আমাদের বেছে নেয়।’ সংলাপ–লেখক সুমিত অরোরা যোগ করেন, ‘সময়ের ভাষা আর আবেগের সঙ্গে যুক্ত থাকা সবচেয়ে জরুরি।’
এই সিরিজে শ্রীকান্তের মেয়ে ধৃতি চরিত্রে অভিনয় করে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন আশলেশা ঠাকুর। তিনি বলেন, ‘দ্বিতীয় মৌসুমে ধৃতি অপহৃত হয়েছিল—সেটা করতে গিয়ে আমি সেটে কেঁদে ফেলেছিলাম। তখন বুঝেছিলাম, চরিত্রকে সেটেই রেখে যেতে হয়।’
চতুর্থ মৌসুম আসবে
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান’-এর তৃতীয় মৌসুম মুক্তির আগেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে চতুর্থটি নিয়ে। আদৌ কি চতুর্থ মৌসুম আসবে? ‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৪’ নিয়ে যে ভাবছেন, সেটা স্বীকার করেছেন প্রাইম ভিডিওর নিকিল মাধোক। তবে তিনি স্পষ্ট করেন, ‘আগে তৃতীয় সিজনটা সবাই ভালোবাসুক। এরপরই ভাবব পরেরটা।’ সিরিজটির সহস্রষ্টা রাজ বলেন, ‘তৃতীয় মৌসুম দেখলেই এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।’
‘দ্য ফ্যামিলি ম্যান ৩’ মুক্তি পাবে ২১ নভেম্বর।
ভ্যারাইটি অবলম্বনে