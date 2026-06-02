‘প্যারাস্যুট অব জেড’ তারকাকে দেখতে হুড়োহুড়ি, পাঁচজন আহত

‘প্যারাস্যুট অব জেড’ তারকাকে দেখতে হুড়োহুড়ি, পাঁচজন আহত
‘প্যারাস্যুট অব জেড’ সিরিজে অভিনয় করে আলোচনার তুঙ্গে রয়েছেন চীনা অভিনেতা ঝাং লিং–হে। গত ৩১ মে দেশটির নাননিং শহরে একটি ব্র্যান্ডের প্রচারণায় গিয়েছিলেন ঝাং লিং। এ সময় তাঁকে একনজর দেখতে ভক্তদের উপচে পড়া ভিড় দেখা গেছে।
শপিং মলের প্রবেশপথের কাচের দেয়াল ভেঙে পড়ে অন্তত পাঁচজন আহত হন। পরে নিরাপত্তার কারণে আয়োজকেরা অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে বাধ্য হন।
অনুষ্ঠান শুরুর অনেক আগেই হাজারো ভক্ত শপিং মলের বাইরে জড়ো হন। ২৮ বছর বয়সী এই অভিনেতা একটি চশমা ব্র্যান্ডের প্রচারণায় অংশ নেওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকেই প্রবেশপথে ব্যাপক ভিড় দেখা যায়, যা সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আরও বাড়তে থাকে।
শপিং মলের দরজা খোলার পর ভক্তদের একযোগে ভেতরে ঢোকার চেষ্টায় হুড়োহুড়ি শুরু হয়। এতে প্রবেশপথের একটি বড় কাচের প্যানেলে প্রচণ্ড চাপ পড়ে এবং সেটি ভেঙে যায়। কাচ ভেঙে পড়ার পরও সঙ্গে সঙ্গে ভিড় থামেনি। অনেকেই তখনো ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা চালিয়ে যান। এ সময় নিরাপত্তাকর্মী ও কর্মচারীরা দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে আসেন।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ভাঙা কাচে কেটে গিয়ে পাঁচজন আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নেওয়া হলেও কারও আঘাত গুরুতর নয় বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
শুধু প্রবেশপথেই নয়, মলের ভেতরেও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির তৈরি হয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, বহু তলায় ভক্তদের ভিড় ছড়িয়ে রয়েছে। এসকেলেটর, চলাচলের পথ ও বারান্দাগুলো দর্শকে পূর্ণ ছিল।
নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়তে থাকায় আয়োজকেরা শেষ পর্যন্ত সরাসরি অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেন। পরে অনুষ্ঠানটি অনলাইনে আয়োজন করা হয়।
ঘটনার পর ওয়েইবোতে দেওয়া এক বিবৃতিতে অভিনেতার পক্ষ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। সেখানে বলা হয়, উপস্থিত দর্শকদের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই অনুষ্ঠান বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
গালফ নিউজ অবলম্বনে