আসছে সিটকম সিরিজ ‘ক্যাফে সোসাইটি’
দেশে আসছে সিচুয়েশনাল কমেডি বা সিটকম সিরিজ ‘ক্যাফে সোসাইটি’। সিরিজটি পরিচালনা করছেন নির্মাতা মাসুদ আল জাবের। তাঁর দাবি, এটি দেশের প্রথম সিটকম সিরিজ। গতকাল রাতে রাজধানীর কারওয়ান বাজারের একটি রেস্তোরাঁয় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে সিরিজটির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।
সিটকম বা সিচুয়েশনাল কমেডি এমন একধরনের টেলিভিশন বা ওটিটি ধারাবাহিক, যেখানে একদল চরিত্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে, যেমন অফিস, পরিবার, বন্ধুর দল বা ফ্ল্যাটে দেখানো হয়। তাদের দৈনন্দিন জীবনের হাস্যকর পরিস্থিতিই হয়ে ওঠে গল্পের মূল উপাদান। ‘ক্যাফে সোসাইটি’ সিরিজের গল্প এগোবে একটি ক্যাফেকে কেন্দ্র করে।
সেখানে চার বন্ধুর সঙ্গে সমাজের নানা চরিত্রের দেখা মিলবে। চার বন্ধুর একজন অভিনেতা সৈয়দ শাওন। চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত না জানালেও তিনি বলেন, ‘একটি ক্যাফেতে আমাদের চার বন্ধু অবসর সময় কাটায়। সেখানে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও পেশার মানুষ আসে—কেউ নিয়মিত, কেউবা প্রথমবার। নানা ভাবনা, স্বপ্ন ও সংকট হাস্যরসের মধ্য দিয়ে উঠে আসবে এই সিটকমে।’
সিরিজের আরেক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করছেন সোহেল মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘কমেডিতে কাজ করা হয় না আমার। আর সিটকমের ধারণাই আমাদের জন্য নতুন। গল্প ও চরিত্র—দুটোই ভালো লেগেছে। আশা করি, সুন্দর কিছু হবে।’
এ সিরিজের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক নোরাহ গ্লোবাল মিডিয়া। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ১৫ পর্ব নিয়ে শুরু হবে ‘ক্যাফে সোসাইটি’র প্রথম সিজন। প্রতিটি পর্বের দৈর্ঘ্য হবে ১৮ মিনিট। ঢাকায় শুরু হয়েছে এর শুটিং।
সিরিজটির প্রযোজক রাজু মহাজন বলেন, ‘আমরা “ক্যাফে সোসাইটিকে সময়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবে তৈরি করছি। যাতে ভবিষ্যতে কেউ সিরিজটি দেখলে ২০২৫ সালের মানুষ”, সমাজ ও সংস্কৃতিকে চিনতে পারেন। সমাজ, রাজনীতি, সংস্কৃতি থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস—সবই থাকবে এতে, তবে মজার উপস্থাপনায়।’
টেলিভিশন নাটক ‘রাজা মাস্তান, ‘স্পর্শে আছো তুমি’, ‘তখন এই সময়ে’, ‘জেরিন’, ‘ইতি শিউলি’ এবং ধারাবাহিক ‘ফার্মগেট’-এর পর এটি মাসুদ আল জাবেরের নতুন উদ্যোগ। তিনি বলেন, ‘এবার আমরা একটু ভিন্ন ঘরানার গল্প বলব। প্রথাগত নাটকের বাইরে গিয়ে সিটকমের ফরম্যাটে তৈরি করছি ‘ক্যাফে সোসাইটি’। খুব সহজভাবে গল্প বলার চেষ্টা করছি, যাতে প্রত্যেকে নিজের সঙ্গে সংযোগ খুঁজে পান।’