লোক হাসায় কমেডিয়ান, কিন্তু...

লোক হাসায় কমেডিয়ান, কিন্তু...
ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি অরিজিনাল ‘ডিমলাইট’ ফিল্ম মুক্তি পেয়েছে গতকাল রাতে। শরাফ আহমেদ জীবনের নতুন এই সিনেমার প্রধান চরিত্রে আছেন মোশাররফ করিম। ফিল্মটির সহপ্রযোজনায় আছে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান ছবিয়াল।
তবে এত বছরের অভিনয়জীবনে এই সিনেমায় প্রথমবার স্ট্যান্ড-আপ কমেডিয়ানের চরিত্রে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম। যেখানে মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণা, হতাশা ও ব্যর্থতাকেই হাসির ভাষায় প্রকাশ করতে হয়। এখানে তিনি এমন এক মধ্যবয়সী মানুষ, যে মানুষকে হাসিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে; কিন্তু নিজের জীবনের হাসিটাই হারিয়ে ফেলেছে।
‘ডিমলাইট’ কেবল একটি কমেডি নয়। এই সিনেমা মূলত হাসির আড়ালে লুকিয়ে থাকা এক গভীর সংকটের গল্প বলে। মোশাররফ করিমের চরিত্রটি ভুগছেন তথাকথিত মিডলাইফ ক্রাইসিসে। যেখানে দায়িত্ব, সংসার, কাজ আর সম্পর্কের চাপে ধীরে ধীরে আলো-আঁধারিতে ঢাকা পড়ে জীবনের মূল অনুভূতিগুলো। নির্মাতা শরাফ আহমেদ জীবনের ভাষায়, ‘জীবনের অনেক সমস্যা আছে, যেগুলো প্রচণ্ড আলোতেও দেখা যায় না আবার ঘুটঘুটে অন্ধকারেও নয়। সেগুলো দেখতে দরকার পরিমিত আলো, ঠিক সেই কারণেই “ডিমলাইট”। এই প্রতীকী আলোতেই দর্শক দেখতে পাবেন মোশাররফ করিমের একেবারে ভিন্ন রূপ।’
সেনসেশন কনডমস প্রেজেন্টস চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘ডিমলাইট’ পরিচালনা করেছেন শরাফ আহমেদ জীবন। গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন নাহিদ হাসনাত। সিনেমাটিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন পরিচালক শরাফ আহমেদ নিজেই। মোশাররফ করিমের সঙ্গে আরও অভিনয় করেছেন তানজিকা আমিন ও পারসা ইভানা।
তানজিকা আমিন বলেন, ‘আমার মনে হয়েছিল এই গল্পটা এখনকার সময়ের এবং এখনই বলা উচিত। এটা একেবারেই জীবনের গল্প।’ পারসা ইভানার ভাষ্যে, ‘গল্পটায় হিউমার আছে, আবার ক্রাইসিসও আছে। খুব রিলেটেবল। আমরা যে জীবনটা লিড করি, ঠিক সেটারই গল্প সহজভাবে বলা হয়েছে।’ এটাই চরকির প্রজেক্টে পারসা ইভানার প্রথম কাজ।
‘ডিমলাইট’-এর গল্পটিকে মোশাররফ করিম দেখছেন আরও ভেতরের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। তাঁর ভাষ্যে, ‘আমাদের জীবনে নিত্যদিনের কাজ—চিনি কেনা, টুথপেস্ট, বাচ্চার স্কুলের ফি—এসবের একেকটা আবরণ আছে। সেই আবরণে ঢাকা পড়ে সম্পর্ক। তখন আর ফুল থাকে না, ফুলের ঘ্রাণও থাকে না।’ এই আবরণগুলোর নিচেই ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যায় ভালোবাসা, সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়—এমনটাই মনে করেন এই অভিনেতা।
চরকির ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ প্রজেক্ট’–এর সিনেমা ‘ডিমলাইট’। এই প্রকল্প থেকে এর আগে মুক্তি পেয়েছে ‘সামথিং লাইক অ্যান অটোবায়োগ্রাফি’, ‘লাস্ট ডিফেন্ডারস অব মনোগামী’, ‘কাছের মানুষ দূরে থুইয়া’, ‘ফরগেট মি নট’ ও ‘৩৬-২৪-৩৬’। প্রতিটি সিনেমাই সম্পর্কের ভিন্ন ভিন্ন দিক তুলে ধরে দর্শক-সমালোচকের প্রশংসা পেয়েছে।