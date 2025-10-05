সিডনিতে নুহাশের ‘ওয়াক্ত’

সিডনিতে নুহাশের ‘ওয়াক্ত’
সাউথ বাই সাউথওয়েস্ট সিডনি উৎসবের ‘এপিসোডিক’ বিভাগে নির্বাচিত হয়েছে ২ ষ: ওয়াক্ত। এই বিভাগে ওয়াক্তসহ ১২টি কনটেন্টের নাম ঘোষণা করেছে উৎসব কর্তৃপক্ষ। ১৩ অক্টোবর সিডনিতে উৎসবের পর্দা উঠবে।
সিরিজটির নির্মাতা নুহাশ হুমায়ূন গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘২ষ খুবই ভালো রেসপন্স (সাড়া) পাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, কিছু সিনেমা উৎসবে ভালো করলেও দর্শকের খুব একটা ভালো লাগে না। তবে ২ষ যেমন উৎসবেও সাড়া পাচ্ছে, তেমনি দর্শকও কাজটাকে গ্রহণ করছে। আমি এটাই চাই।’
চরকির অ্যানথোলজি সিরিজ ২ ষ-তে চারটি গল্প রয়েছে; গল্পগুলো হলো ‘ওয়াক্ত’, ‘ভাগ্য ভালো’, ‘বেসুরো’ ও ‘অন্তরা’। ‘ওয়াক্ত’ মুক্তি পেয়েছিল গত ১৮ ডিসেম্বর। পাঁচজনের পাপের পাঁচ রকম অলৌকিক পরিণতি নিয়ে গল্পটি লিখেছেন কবি গুলতেকিন খান ও নুহাশ হুমায়ূন। পাঁচ বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেন অ্যালেন শুভ্র, রিজভী রিজু, রেফাত হাসান, আবদুল্লাহ আল সেন্টু, রাফায়াতুল্লাহ সোহান।
প্রথমবার কোনো সিরিজের জন্য গল্প লিখেছেন গুলতেকিন খান। গত বছরের জুলাইয়ে প্রথম আলোকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গুলতেকিন খান বলেছিলেন, ‘এটা আমার জন্য অদ্ভুত সুন্দর একটি অভিজ্ঞতা। প্রথমে ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু নুহাশ যখন বলল সে পছন্দ করেছে, তখন মনে হলো, আমাকে খুশি করার জন্য ও ভালো বলবে না। গল্পটা ভালো না হলে ও বলত, “এখানে একটু ভালো করতে হবে। ” দুজন মিলে গল্পটা লিখেছি।’
২০২২ সালে নুহাশ নির্মাণ করেছেন আলোচিত সিরিজ পেটকাটা ষ। এটি রেইনড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসবের জুরি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের পুরস্কার পেয়েছিল। রটারড্যাম চলচ্চিত্র উৎসবেও এটি নির্বাচিত হয়েছিল। এ সিরিজেরই দ্বিতীয় মৌসুম ২ ষ। এ বছরের জুলাইয়ে কানাডার ফ্যান্টাজিয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সিরিজটি প্রদর্শিত হয়েছে।
অ্যানথোলজি সিরিজ দুটির আগে নুহাশের আলোচিত দুই কাজ মশারি ও ফরেনার্স অনলি।