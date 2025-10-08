রোমান্স, কমেডি আর তরুণদের ‘ক্যাওটিক’ জীবন
আজ মুক্তি পাচ্ছে ‘লিটল মিস ক্যাওস’। রোমান্স, কমেডি আর তরুণদের ‘ক্যাওটিক’ জীবন নিয়ে নির্মিত ওয়েব ফিল্মটি পরিচালনা করেছেন মাহমুদা সুলতানা। ফিল্মটি আজ বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে চরকিতে দেখা যাবে।
নবীন শিল্পীদের নিয়ে নির্মিত ‘লিটল মিস ক্যাওসের’ গল্পে রয়েছে মেট্রোপলিটনের তরুণ-তরুণীদের বেড়ে ওঠা, সম্পর্কের জটিলতা আর জীবনের এলোমেলো মুহূর্তগুলো। ফিল্মে অভিনয় করেছেন হোসনে আরা আলী, দীপা খন্দকার, রফিউল কাদের, সাদিকা স্বর্ণা, নাহিন শফিক, ফারিহা রাহমান প্রমুখ।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র দুজন—ইরা ও মারুফ। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ইরাকে ঘিরে গল্পের শুরু। ফ্যাশনসচেতন, প্রাণবন্ত এই তরুণীর জীবনে প্রতিদিনই ঘটে নানা রকম ঝামেলা। তার জীবন এলোমেলো, অগোছালো, তবে রঙিন অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সে কারণেই ফিল্মের নাম রাখা হয়েছে ‘লিটল মিস ক্যাওস’। ইরা চরিত্রে অভিনয় করেছেন নবীন অভিনেত্রী সাদনিমা বিনতে নোমান। এটি তাঁর প্রথম ওয়েব ফিল্ম। সাদনিমা বলেন, ‘আমিও এ জেনারেশনের দর্শক। আমি ছাড়া অন্যরা যাঁরা কাজ করেছেন, তাঁরাও তরুণ। এ গল্পে রোমান্স আছে, কমেডি-সার্কাজম আছে। আর আমিই যেহেতু “লিটল মিস ক্যাওস”, শুটিংয়ের সময় অনস্ক্রিন-অফস্ক্রিন ক্যাওস করে বেরিয়েছি। মজা করে কাজটি করেছি। আশা করছি ভালোও হয়েছে।’
মারুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন সাদ সালমি নাওভী। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া এক তরুণ, যিনি নিজে কিছু করতে চান—ফুড কার্ট চালিয়ে।
নাওভী বলেন, ‘এই ফিল্মে একটু একটু করে সবকিছুই এসেছে। ফান, ড্রামা, দুষ্টুমি, রোমান্স, বন্ধুত্বসহ নানা অনুভূতির সুন্দর মিশ্রণ। আশা করছি, দর্শকদের ভালো লাগবে। কারণ, আমরা যখন শুটিং করেছি, তখনই মনে হচ্ছিল কাজটা মজা হচ্ছে। আমার চরিত্রটাও ডিফারেন্ট। সাধারণত এনার্জেটিক, ফান লাভিং কাজ করি। কিন্তু “লিটল মিস ক্যাওস”-এ আমি একটু ধীরস্থির। চ্যালেঞ্জ ছিল, তাই কাজটি করে মজা লেগেছে।’ ‘লিটল মিস ক্যাওস’-এ ইরার বন্ধুর চরিত্রে অভিনয় করেছেন ক্রিস্টাল ডি’রোজারিও ও আইশা খান। মারুফের বন্ধুর চরিত্রে আছেন তামজিদ তন্ময়।
ওয়েব ফিল্মটি পরিচালনার পাশাপাশি গল্প ও সংলাপ লিখেছেন মাহমুদা সুলতানা। গল্পটাকে তিনি ‘রোমান্টিক ড্রামেডি’ ঘরানার বলতে চান। তাঁর ভাষ্যে, ‘মেট্রোপলিটনের ক্যাওটিক জীবনে আমাদের সবারই আছে অতীতের ট্রমা আর ব্যাগেজ। সেগুলো কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের অংশ। কিন্তু এই ক্যাওটিক জার্নিতে যদি পেয়ে যান একটুখানি আশ্রয় আর ভরসার জায়গা, তাহলে কেমন হয়?’
চরকি তরুণ নির্মাতা ও অভিনয়শিল্পীদের নিয়ে কাজ করছে কেন? এর আগে এমন প্রশ্নের জবাবে প্ল্যাটফর্মটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি বলেন, ‘চরকি সব ধরনের দর্শকের জন্যই কনটেন্ট তৈরি করছে। “লিটল মিস ক্যাওস” তরুণদের গল্প হলেও সবারই এটি ভালো লাগবে। তরুণদের নিয়ে কাজ করার বিশেষ একটি কারণ আছে, তরুণেরা না এলে ইন্ডাস্ট্রি বড় হবে না। চরকি শুরু থেকেই সেই পরিবেশ তৈরির জন্য কাজ করছে।’