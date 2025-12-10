সত্যি চুমু নাকি এআই? সেই দৃশ্যের অভিজ্ঞতা জানালেন শুভ ও ঐশী
‘নূর’ সিনেমায় আরিফিন শুভ ও চিত্রনায়িকা জান্নাতুল ঐশীর চুমুর দৃশ্য নিয়ে আলোচনার ঝড় উঠেছে।
পরিচালক রায়হান রাফীর সিনেমাটি বায়োস্কোপ প্লাসে মুক্তি পাবে আগামীকাল। মুক্তির আগে আলোচিত চুমুর দৃশ্যটি নিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলেছেন শুভ ও ঐশী।
গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ‘সত্যি সত্যি চুমু নাকি এআই?’ শিরোনামে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তাঁরা। এতে চুমুর দৃশ্যে শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা জানান শুভ ও ঐশী।
দৃশ্যটি নিয়ে ঐশীর এক প্রশ্নের জবাবে শুভ বলেন, ‘এটা আসলে “কিস” নয়, এটা আসলে একটা “মোমেন্ট”। আমরা কখন যে সিনটা করলাম, আদৌ কি কোনো কিছু হলো? আমরা নিজেরাও বোধ হয় বুঝতে পারি নাই। এটা একটা “মোমেন্ট”।’
আরিফিন শুভর এক প্রশ্নের উত্তরে ঐশী বলেন, ‘এটাতে (চুমুর দৃশ্য) কোনো রিটেক লাগে নাই। আমার যে সহশিল্পী (শুভ) ছিল, সে মাঝে মাঝে যথেষ্ট দয়ালু। এই সিনটার আগে আমার মুখ দেখে হয়তো উনি সিচুয়েশন বুঝতে পারছিলেন যে আমি একটু নার্ভাস কিংবা আমি একটু টেনশনে আছি। জিনিসটা দেখতে কেমন লাগবে। সে (শুভ) আমার হয়ে দয়া করে ডিরেক্টরকে গিয়ে বলেছে, চেষ্টা করেন যেন এক থেকে দুইটার বেশি টেক না লাগে। দুজনের অকোয়ার্ডনেসের ব্যাপার আছে বা যা–ই হোক না কেন।’
এ সময় পাশ থেকে শুভ বলেন, ‘সত্যি বলতে আমার অকোয়ার্ড লাগে নাই। সেই মোমেন্টে আরেকটা চরিত্র আমার মধ্যে বসবাস করছিল।’ পরে ঐশী যোগ করেন, ‘দৃশ্যটা করার পরে আমরা দেখেছি, অকোয়ার্ড লাগেনি।’
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, নদীর পাশে কাশবনের মাঝখানে ঐশীকে চুমু খাচ্ছেন আরিফিন শুভ।
পাবনায় দৃশ্যটি ধারণ করা হয়েছে। এই দৃশ্যের শুটিংয়ের আগে পরিচালক কয়েক দফা আলোচনা করেন নায়ক–নায়িকার সঙ্গে।