ওটিটি

ইউফোরিয়া: নগ্ন দৃশ্য নিয়ে সুইনির প্রশ্ন

‘ইউফোরিয়া ৩’–তে সিডনি সুইনিছবি: এইচবিও

এইচবিওর আলোচিত সিরিজ ‘ইউফোরিয়া’র শেষ মৌসুমে সিডনি সুইনির চরিত্র ক্যাসিকে নগ্নতামুক্ত রাখার কথা ভেবেছিলেন নির্মাতা স্যাম লেভিনসন। কিন্তু সুইনি অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন, ‘মজা করছেন নাকি?’ তিনি যুক্তি দেন, অনলিফ্যান্স মডেলের চরিত্রে নগ্নতা এড়ানো অযৌক্তিক। লেভিনসন জানান, ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের বিষয়ে অভিনেতারা চিত্রনাট্য অনুযায়ীই জানেন এবং ইন্টিমেসি কো-অর্ডিনেটর দ্বারা তাদের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা হয়। এটি অনলাইন কনটেন্ট ও অনলিফ্যান্স সংস্কৃতির বাস্তবতা তুলে ধরেছে।

