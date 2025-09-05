নিশো, রাজে জমজমাট ওটিটি, হলেও রয়েছে চমক

নিশো, রাজে জমজমাট ওটিটি, হলেও রয়েছে চমক
চলতি সপ্তাহে দেশ–বিদেশের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেয়েছে আলোচিত সিনেমা–সিরিজ। এসেছে আফরান নিশোর নতুন সিরিজ, শরীফুল রাজের সিনেমা; আছে টিম বার্টন ও স্পাইক লির সিরিজ ও সিনেমা। এ ছাড়া প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত হরর সিনেমা।
‘আকা’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: হইচই
দিনক্ষণ: চলমান
‘সময়টা ১৯৯৮ কি ’৯৯। আকা একে একে সব অপরাধীকে খুন করছিল। কিন্তু হঠাৎ কী হলো জানি না, আকা হুট করে গায়েব হয়ে যায়।’ নারী কণ্ঠের এমন ভয়েস ওভার দিয়েই শুরু হয় ট্রেলার। আড়াই মিনিটের ট্রেলার দেখে বোঝা যায়, এটি এক ব্যর্থ গায়কের ক্রমিক খুনি হয়ে ওঠার গল্প।
ভিকি জাহেদের সাত পর্বের সিরিজটি মুক্তি পেয়েছে গত বুধবার। গল্পে ন্যায়-অন্যায়, শোধ-প্রতিশোধ, রহস্য–রোমাঞ্চের জটিল একটা কাহিনি দেখা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতা। সিরিজে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন আফরান নিশো, ‘আকা’ দিয়ে তিন বছর পর ওটিটিতে ফিরলেন তিনি। এ ছাড়া আছেন মাসুমা রহমান নাবিলা, ইমতিয়াজ বর্ষণ, জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়, আজিজুল হাকিম, এ কে আজাদ সেতু প্রমুখ।
‘ইনসাফ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
ঢাকা শহরে হঠাৎ অপরাধ বাড়ছে। সবাই মনে করছে, শহরে ফিরে এসেছে পুরোনো আতঙ্ক—ডন ইউসুফ। অথচ পাঁচ বছর আগে শনাক্ত হয়েছিল তার লাশ। তবে কি ইউসুফ আসলেই মরেনি? নাকি নতুন কোনো ত্রাস দখলে নিচ্ছে শহরের অন্ধকার গলি? এ রহস্য নিয়েই এগিয়েছে সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত সিনেমা ‘ইনসাফ’। গত কোরবানির ঈদে হলে মুক্তি পাওয়া ছবিটি গত বুধবার রাতে ওটিটিতে এসেছে।
এতে ডন ইউসুফ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শরীফুল রাজ; এএসপি জাহান খান হয়েছেন তাসনিয়া ফারিণ। এই প্রথম পুরোপুরি বাণিজ্যিক সিনেমার নায়িকা হয়েছেন ফারিণ, রাজের সঙ্গে তাঁর জুটিও প্রথম দেখেছেন দর্শক। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, মিশা সওদাগর, মোশাররফ করিম।
‘ওয়েন্সডে ২’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
২০২২ সালে মুক্তির পরেই বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলে হত্যা রহস্য আর অতিপ্রাকৃত সিরিজটি। মার্কিন কার্টুনিস্ট চার্লস অ্যাডামসের বহুল আলোচিত চরিত্র ওয়েন্সডে অ্যাডামস অবলম্বনে তৈরি হয়েছে এটি। গত ৬ আগস্ট এসেছিল দ্বিতীয় মৌসুমের প্রথম চার পর্ব, গত বুধবার রাতে এসেছে শেষ চার পর্ব।
শেষ কিস্তিতে নেভারমোর একাডেমির গোপন রহস্য উন্মোচিত হবে। পুরোনো চরিত্রদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বেশ কিছু নতুন মুখ, যা ওয়েন্সডের জীবনকে আরও বিপদের মুখে ফেলবে। দ্বিতীয় মৌসুম পরিচালনা করেছেন টিম বার্টন ও অ্যাঞ্জেলা রবিনসন। আগের মতোই প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন জেনা ওর্তেগা, এবার চমক হিসেবে থাকছেন লেডি গাগা।
‘হায়েস্ট টু লোয়েস্ট’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: ৫ সেপ্টেম্বর
আকিরা কুরোসাওয়ার ‘হাই অ্যান্ড লো’ অবলম্বনে মার্কিন ক্রাইম থ্রিলারটি বানিয়েছেন স্পাইক লি। চলতি বছর কান উৎসবে প্রিমিয়ারের পর প্রশংসা পায় সিনেমাটি। গত মাসে সীমিত আকারে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর এবার আসছে ওটিটিতে। সিনেমার প্রধান চরিত্রে আছেন ডেনজেল ওয়াশিংটন। আরও আছেন জেফরি রাইট, অ্যাসাপ রকি।
‘আ মাইনক্রফট মুভি’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিওহটস্টার
দিনক্ষণ: ৫ সেপ্টেম্বর
চলতি বছরের এপ্রিলে মুক্তির পরেই বক্স অফিসে ঝড় তোলে সিনেমাটি। এখন পর্যন্ত এটি চলতি বছরের তৃতীয় ব্যবসাসফল সিনেমা। জনপ্রিয় ভিডিও গেম অবলম্বনে নির্মিত সিনেমাটির পরিচালক জারেড হেস। চার বেখাপ্পা চরিত্র নিয়ে সিনেমার গল্প।
হঠাৎই রহস্যময় এক পোর্টালের ভেতর টেনে নেওয়া হলো তাঁদের। সামনে খুলে গেল অদ্ভুত এক দুনিয়া—যেখানে কেবল কল্পনার জোরেই টিকে থাকা যায়। ফিরতে হলে আগে তাঁদের আয়ত্ত করতে হবে এই অচেনা দুনিয়া। তারা কি পারবে? এতে অভিনয় করেছেন জেসন মামোয়া, জ্যাক ব্ল্যাক, এমা মায়ার্স।
এবং ‘দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস’
শুধু হরর সিনেমার জগতেই নয়, পুরো হলিউডেই ‘কনজুরিং’কে ওয়ার্নার ব্রাদার্সের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি বিবেচনা করা হয়। এ পর্যন্ত এই ফ্র্যাঞ্চাইজিটির আটটি সিনেমা মুক্তি পেয়েছে। যার প্রায় সব কটিই সাফল্যের খাতায় নাম লিখিয়েছে। সর্বশেষ ২০২১ সালে মুক্তি পেয়েছিল ‘দ্য কনজুরিং: দ্য ডেভিল মেইড মি ডু ইট’। করোনা মহামারির মধ্যেও ছবিটি আশাতীত সাফল্য পায়। প্রায় চার বছর পর এবার পর্দায় আসছে ফ্র্যাঞ্চাইজির নবম কিস্তি ‘দ্য কনজুরিং: লাস্ট রাইটস’। সিনেমাটি আজ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে; একই দিনে ঢাকার স্টার সিনেপ্লেক্সও মুক্তি পাচ্ছে। মাল্টিপ্লেক্সটির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
মাইকেল চাভেজ পরিচালিত ছবিটিতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার তদন্তকারী হিসেবে আগের মতোই আছেন প্যাট্রিক উইলসন ও ভেরা ফারমিগা। এবারের সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ১৯৮৬ সালে স্মার্ল পরিবারে ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে। গল্পে দেখা যায়, পেনসিলভানিয়ার ওয়েস্ট পিটস্টনের স্মার্ল পরিবারের বাড়িতে একের পর এক ঘটতে থাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা। ঘটনার তদন্ত করতে হাজির হন লরেন ওয়ারেন ও এড ওয়ারেন।
মুক্তির আগে এক সাক্ষাৎকারে নির্মাতা চাভেজ জানান, সিনেমাটির শুটিংয়েও তাঁদের নানা ভৌতিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। ‘শুটিংয়ে আমরা ইংল্যান্ডের দ্য ওল্ড ভিকারেজ নামের এক বাড়িতে ছিলাম। ভূতের বাড়ি হিসেবে অনেক দিন থেকেই এটির দুর্নাম। আমরাও এর নানা প্রমাণ পেয়েছি। কখনো আইপ্যাডে ধরা পড়েছে পুরোহিত অবয়বের ছায়ামূর্তি, কখনো ওপরের তলা থেকে ভেসে এসেছে অচেনা দুই পুরুষের কণ্ঠস্বর; কারণ খুঁজতে গিয়ে কিছুই পাইনি,’ বলেন তিনি।