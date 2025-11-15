ওটিটি

জয়ার সিনেমা, ওটিটিতে আরও যা দেখবেন

প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।

বিনোদন ডেস্ক
‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

‘নীলচক্র’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: আইস্ক্রিন
দিনক্ষণ: চলমান
দুই বছরে অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে ১৬ তরুণীর ব্যক্তিগত ভিডিও। এ ঘটনায় পাঁচজন আত্মহত্যা করে। পুরো ঘটনাই একটি সংঘবদ্ধ অপরাধ চক্রের; উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ভিডিওগুলো।

‘নীলচক্র’ সিনেমার গানের দৃশ্যে মন্দিরা ও শুভ। নির্মাতার সৌজন্যে

এর পেছনে কি বড় একটি চক্র রয়েছে? কী চায় তারা? এমন গল্প নিয়ে মিঠু খানের সিনেমাটি চলতি বছরের ঈদুল আজহায় প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। সিনেমাটি এবার এসেছে ওটিটি। এতে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ, মন্দিরা চক্রবর্তী, ফজলুর রহমান বাবু, প্রিয়ন্তী উর্বী।

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: হইচই
দিনক্ষণ: চলমান
পশ্চিমবঙ্গে গত আগস্টে মুক্তি পায় ‘পুতুলনাচের ইতিকথা’। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে তৈরি সিনেমাটি এবার ওটিটিতে এসেছে।

‘পুতুলনাচের ইতিকথা’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

এতে প্রধান দুই চরিত্র কুসুম ও শশী হয়েছেন যথাক্রমে জয়া আহসান ও আবীর চট্টোপাধ্যায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায় ও অনন্যা চট্টোপাধ্যায়। সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সুমন মুখোপাধ্যায়।

‘দিল্লি ক্রাইম ৩’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
২০১৯ সালে নেটফ্লিক্সে মুক্তির পর আলোচনার জন্ম দেয় ‘দিল্লি ক্রাইম’। সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মিত ক্রাইম ড্রামা সিরিজটি জিতে নেয় আন্তর্জাতিক এমি অ্যাওয়ার্ডস। দ্বিতীয় মৌসুমও পায় দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা।

‘দিল্লি ক্রাইম’–এর তৃতীয় মৌসুমে শেফালি শাহ। আইএমডিবি

এবার এসেছে তৃতীয় কিস্তি। মানব পাচার, নিখোঁজ মানুষ আর এক অপরাধ সাম্রাজ্যকে ঘিরে এবারের গল্প। একের পর এক নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সূত্র ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা এক মানব পাচার চক্রের হদিস খুঁজতে মাঠে নামেন ডিআইজি ভার্তিকা চতুর্বেদী (শেফালি শাহ)। সব সূত্র একটা নামের দিকেই নির্দেশ করে—‘বড়ি দিদি’ (হুমা কুরেশি)। যিনি সব সময় পুলিশের চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে থাকেন। তৈরি হয় দুই নারীর মধ্যে মানসিক ও কৌশলগত এক রুদ্ধশ্বাস সংঘর্ষ। গল্প এবার দিল্লির গণ্ডি ছাড়িয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতসহ দেশটির নানা প্রান্তে ছড়িয়ে গেছে।

‘নিশানচি’ সিনেমার পোস্টার থেকে। আইএমডিবি

‘নিশানচি’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
কানপুরের দুই যমজ ভাই ব্যাংক ডাকাতির পরিকল্পনা করে, কিন্তু অনেক কিছুই পরিকল্পনামতো হয় না। অপরাধ, লোভ আর ভালোবাসা টানাপোড়েনে এগিয়ে যায় গল্প। অনুরাগ কাশ্যপের নতুন সিনেমাটি তৈরি হয়েছে ২০০৬ সালের প্রেক্ষাপটে। বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন ঐশ্বর্য ঠাকরে, বেদিকা পিন্টো, কুমুদ মিশ্র, মোহাম্মদ জিশান আইয়ুব।

‘কাম সি মি ইন দ্য গুড নাইট’
ধরন: তথ্যচিত্র
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: চলমান
মার্কিন কবি ও আন্দোলনকর্মী অ্যানড্রেয়া গিবসনকে গিয়ে তথ্যচিত্রটি বানিয়েছেন রায়ান হোয়াইট। চলতি বছর সানডান্স উৎসবে প্রদর্শনের পর পুরস্কারও জেতে এটি। তথ্যচিত্রে দেখানো হয়েছে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর গিবসনের লড়াই, যেখানে ভেঙে না পড়ে তিনি জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করেছেন।

‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’ সিনেমার দৃশ্য। আইএমডিবি

‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিও হটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
১৯৯৩ সালে জুরাসিক পার্ক মুক্তির মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই ফ্র্যাঞ্চাইজির যাত্রা। এযাবৎ পর্দায় এসেছে এই সিরিজের সাতটি সিনেমা। সব কটিই দর্শকমহলে কমবেশি আলোড়ন তুলেছে। গত জুলাইয়ে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় সপ্তম কিস্তি ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড রিবার্থ’। গ্যারেথ এডওয়ার্ডসের সিনেমাটি ২০২২ সালে মুক্তি পাওয়া ‘জুরাসিক ওয়ার্ল্ড ডোমিনিয়ন’-এর স্বতন্ত্র সিকুয়েল। ছবির প্রধান চরিত্রে আছেন স্কারলেট জোহানসন। তাঁর সঙ্গে আরও আছেন মাহেরশালা আলী ও জোনাথন বেইলি।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ওটিটি থেকে আরও পড়ুন