চ্যালেঞ্জের বছরেও চরকিতে ভরপুর কনটেন্ট

২৫–এ সিনেমা–সিরিজসহ চরকিতে এসেছে নানা রকম কনটেন্ট। কোলাজ

২০২৫ সাল ছিল দেশের বিনোদন জগতের জন্যই এক চ্যালেঞ্জের বছর। সেই চ্যালেঞ্জের মধ্যেই দেশের জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকি দর্শকদের জন্য মুক্তি দিয়েছে ২৭টি ভিন্নধর্মী কনটেন্ট। সংখ্যার বিচারে যেমন, তেমনি বৈচিত্র্য ও বিস্তৃতির দিক থেকেও এটি শুধু চরকির জন্য নয়, পুরো দেশের কনটেন্ট ইন্ডাস্ট্রির জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
এই এক বছরে চরকিতে মুক্তি পেয়েছে বড় ক্যানভাসের অরিজিনাল সিনেমা, নামকরা নির্মাতা ও জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পীদের কাজ, প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া আলোচিত সিনেমা, পাশাপাশি নতুন ও তরুণ নির্মাতাদের পরীক্ষামূলক কাজ। গল্প, ভাষা ও আঙ্গিক—সব মিলিয়ে চরকির কনটেন্ট পরিকল্পনায় ছিল স্পষ্ট বৈচিত্র্যের ছাপ।

সিরিজে বড় ক্যানভাস, গল্পে সাহস
২০২৫ সালের শুরুতেই আলোচনায় আসে সুকর্ন সাহেদ ধীমান পরিচালিত চরকি অরিজিনাল সিরিজ ‘ফেউ’। মানবতা, রাজনীতি ও ইতিহাসের নৃশংস বাস্তবতা থেকে অনুপ্রাণিত এই সিরিজে উঠে এসেছে মরিচঝাঁপি গণহত্যার ফিকশনাল প্রেক্ষাপট। সংবেদনশীল বিষয় ও নির্মাণশৈলীর কারণে সিরিজটি দর্শক–সমালোচকদের দৃষ্টি কাড়ে।

‘গুলমোহর’ সিরিজের দৃশ্য। চরকির সৌজন্যে

একই বছরে মুক্তি পায় সৈয়দ আহমেদ শাওকী পরিচালিত ‘গুলমোহর’। দেশীয় সিরিজের ভাষা ও আঙ্গিক তৈরিতে যাঁকে অগ্রণী নির্মাতাদের একজন বলা হয়, চরকির জন্য এটি ছিল তাঁর প্রথম কাজ। অন্যদিকে চরকির অন্যতম জনপ্রিয় চরিত্র অ্যালেন স্বপনকে নিয়ে নির্মিত সিরিজের দ্বিতীয় সিজন মুক্তি পায় বছরের মাঝামাঝি সময়ে। দর্শকদের কাছে পরিচিত এই চরিত্রের প্রত্যাবর্তন ২০২৫ সালের কনটেন্ট তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সব সিরিজই ছিল বড় ক্যানভাসের। দৃশ্যায়ন ও গল্প—দুই ক্ষেত্রেই নতুন কিছু করার প্রচেষ্টা ছিল স্পষ্ট। তবে প্রশ্ন উঠেছিল—চ্যালেঞ্জের বছরে এত বড় পরিসরের প্রজেক্টে যাওয়ার সাহস পেল কোথা থেকে চরকি? আর সেই চ্যালেঞ্জটাই বা কী?

চ্যালেঞ্জের বছরে সিদ্ধান্তের দর্শন
এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে চরকির প্রধান নির্বাহী ও নির্মাতা রেদওয়ান রনি বলেন, দেশের সার্বিক পরিস্থিতির প্রভাব বিনোদনসহ সব ক্ষেত্রেই পড়েছে। দর্শক নানা রকম সামাজিক ও মানসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন। সে কারণেই ২০২৫ সালকে তিনি চ্যালেঞ্জের বছর হিসেবে দেখছেন।
তবে এমন সময়ে চ্যালেঞ্জ নিয়েই এগোতে চেয়েছে চরকি—এ কথাও স্পষ্ট করে বলেন রেদওয়ান রনি। তাঁর ভাষায়, যেহেতু চরকি দেশি–বিদেশি বাংলা ভাষাভাষী দর্শকদের কাছে একটি আস্থার প্ল্যাটফর্ম, তাই পরিস্থিতি যেমনই হোক কনটেন্টের মান ধরে রাখাই ছিল প্রধান লক্ষ্য।

রেদওয়ান রনি বলেন, কনটেন্ট কত বড়—এই প্রশ্নে তাঁরা আটকে থাকেননি। দর্শকদের ভালো মানের কনটেন্ট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, আর সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ করাই তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন, সামনে হয়তো আরও কঠিন সময় আসবে, তবু চরকি তার সর্বোচ্চ চেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

‘দাগি’ সিনেমায় আফরান নিশো। প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে।

এক ঈদে চার সিনেমা, নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত
২০২৫ সালে চরকি যে সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ঈদুল আজহায় একসঙ্গে চারটি সিনেমা মুক্তি। ঈদুল ফিতরে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাওয়া আলোচিত ছবি ‘বরবাদ’, ‘দাগি’, ‘জংলি’ ও ‘চক্কর ৩০২’—চারটি সিনেমাই একই সময়ে চরকিতে মুক্তি পায়।
রেদওয়ান রনি জানান, ঈদের সিনেমা দেখার আগ্রহ দেশজুড়ে থাকলেও অনেক জায়গায় প্রেক্ষাগৃহ না থাকায় দর্শকেরা ছবিগুলো দেখতে পারছিলেন না। সেই দর্শকচাহিদা পূরণ করতেই একসঙ্গে চারটি সিনেমা ওটিটিতে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
রেদওয়ান আরও বলেন, দর্শকদের পছন্দের পপুলার ঘরানার সিনেমার পাশাপাশি গল্পনির্ভর ও ভিন্নধর্মী কাজের সঙ্গেও যুক্ত থাকতে চায় চরকি।

প্রেক্ষাগৃহ থেকে ওটিটিতে যাত্রা
২০২৫ সালে চরকির সহ–প্রযোজনায় চারটি আলোচিত সিনেমা প্রথমে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়ে পরে প্ল্যাটফর্মে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরীর প্রথম প্রেক্ষাগৃহ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা ‘প্রিয় মালতী’। এ ছাড়া ঈদুল আজহায় মুক্তি পাওয়া শাকিব খান অভিনীত ও রায়হান রাফী পরিচালিত ‘তাণ্ডব’, তানিম নূর পরিচালিত বহুল আলোচিত সিনেমা ‘উৎসব’ এবং আফরান নিশোর দ্বিতীয় সিনেমা ‘দাগি’।

‘জয়া আর শারমিন’–এর দৃশ। চরকির সৌজন্যে

এ ছাড়া চরকিতে মুক্তি পেয়েছে প্রশংসিত সিনেমা ‘দেয়ালের দেশ’, ‘জয়া আর শারমিন’ ও ‘ইনসাফ’। এসব কাজের মধ্য দিয়ে পপুলার ও গল্পনির্ভর—দুই ধারার সিনেমাকেই এক ছাতার নিচে আনার চেষ্টা করেছে চরকি।
রেদওয়ান রনি জানান, প্রেক্ষাগৃহে তরুণ দর্শকের পাশাপাশি পরিবারকেন্দ্রিক দর্শকদের ফেরানোর লক্ষ্যেই এমন কনটেন্ট কৌশল নিয়ে এগোচ্ছে তারা।

নবীনদের জায়গা, ভবিষ্যতের প্রস্তুতি
২০২৫ সালে তরুণ ও নবীন নির্মাতা–শিল্পীদের নিয়ে একাধিক কাজ করেছে চরকি। তরুণ নির্মাতা জাহিদ প্রীতম পরিচালিত অরিজিনাল ফিল্ম ‘ঘুমপরী’তে অভিনয় করে আলোচনায় আসেন নবীন অভিনয়শিল্পী পারশা মাহজাবীন। তরুণ অভিনয়শিল্পী সাদ সালমি নাওভী, সাদনিমা বিনতে নোমানসহ একঝাঁক নবীনকে নিয়ে মাহমুদা সুলতানা রিমা পরিচালিত ‘লিটল মিস ক্যাওস’ ছিল আরেকটি উল্লেখযোগ্য কাজ।

‘ঘুমপরী’তে তিশা ও প্রীতম। চরকির সৌজন্যে

চলতি বছরে মুক্তি পাওয়া পাঁচটি ফ্ল্যাশ ফিকশনের অধিকাংশই নির্মাণ করেছেন তরুণ নির্মাতারা। পাশাপাশি পাঁচ তরুণ নির্মাতার পাঁচটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রও মুক্তি দিয়েছে চরকি। স্বাধীন ধারার নির্মাতা প্রসূন রহমান ও কামার আহমেদ সাইমনের ‘প্রিয় সত্যজিৎ’ এবং ‘একটি সূতার জবানবন্দী’ ২০২৫ সালে মুক্তি পেয়েছে প্ল্যাটফর্মটিতে।
জনপ্রিয় নির্মাতা রায়হান রাফী পরিচালিত চরকি অরিজিনাল ফিল্ম ‘আমলনামা’ এবং শিহাব শাহীন পরিচালিত ‘তোমার জন্য মন’ মুক্তি পায় চলতি বছরেই।
বছরের শেষ কনটেন্ট হিসেবে মুক্তি পেতে যাচ্ছে ‘মিনিস্ট্রি অব লাভ’ প্রকল্পের ষষ্ঠ সিনেমা ‘ডিমলাইট’। শরাফ আহমেদ জীবন পরিচালিত এই ছবিতে অভিনয় করেছেন মোশাররফ করিম, পারসা ইভানা ও তানজিকা আমিন। সিনেমাটি মুক্তি পাবে ১০ ডিসেম্বর রাত ১২টায়।

সামনে তাকিয়ে চরকি
রেদওয়ান রনি জানান, দেশ–বিদেশে ছড়িয়ে থাকা নানা ধরনের বাংলা ভাষাভাষী দর্শকের কথা মাথায় রেখেই চরকি কনটেন্ট পরিকল্পনা করছে। ভিন্ন রুচি ও প্রত্যাশার দর্শকদের জন্য ভিন্ন ধরনের কনটেন্ট দেওয়ার এই প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।
রেদওয়ান রনি জানান, নতুন বছর সামনে রেখে আরও বড় পরিসরের ও বৈচিত্র্যময় কনটেন্ট নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে চরকি। সেসব পরিকল্পনার বিস্তারিত শিগগিরই আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হবে।
চ্যালেঞ্জের বছরে ঝুঁকি নিয়েই যে চরকি এগিয়েছে, ২০২৫ সালের এই দীর্ঘ তালিকাই তার প্রমাণ।

