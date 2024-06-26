শিহাব শাহীনের থ্রিলারে প্রীতম–মেহজাবীন
মেহজাবীন চৌধুরী ও প্রীতম হাসানকে নিয়ে ওয়েব সিরিজ নির্মাণ করছেন শিহাব শাহীন। চরকি অরিজিনাল সিরিজটির প্রাথমিক নাম ‘ক্যাকটাস’, নাম পরিবর্তিতও হতে পারে। ড্রামেডি, থ্রিলার ও অ্যাকশন ঘরানার সিরিজটির গল্প, চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শিহাব শাহীন। তিনি গতকাল প্রথম আলোকে জানান, এক সাধারণ তরুণের স্পাই হয়ে ওঠার গল্পকে পর্দায় তুলে আনবেন।
রোমান্টিক সিনেমার নির্মাতা হিসেবে পরিচিত শিহাব শাহীনকে এবার থ্রিলারে পাওয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর স্পাই ইউনিভার্স তৈরি করার পরিকল্পনা। সেই পরিকল্পনা থেকেই সিরিজটি করছেন নির্মাতা। বললেন, ‘আমরা তো “জেমস বন্ড” বানাতে পারব না, আবার এটি “মাসুদ রানা”ও না। আমাদের মতো করে স্পাই ইউনিভার্স তৈরি করছি। এ ধরনের কাজ বাংলাদেশে খুব বেশি হয়নি।’
মানসিব নামের এক তরুণ হ্যাকারকে কেন্দ্র করে সিরিজের গল্প আবর্তিত হবে। এই মানসিব চরিত্রেই অভিনয় করছেন প্রীতম হাসান। এর আগে শিহাব শাহীনের কাছের মানুষ দূরে থুইয়া সিনেমায় তাঁকে দেখা গেছে। শিহাব শাহীন বলেন, ‘প্রীতমের সঙ্গে আমার কাছে অভিজ্ঞতা আছে। আমরা পর্দায় ফারহানকে দেখেছি। তাঁকে এবার ভিন্নভাবে দেখা যাবে।’
প্রীতম হাসানের বিপরীতে অভিনয় করছেন মেহজাবীন চৌধুরী। তাঁর চরিত্রটি এখনই খোলাসা করলেন না নির্মাতা। মেহজাবীনকে নেওয়ার কারণ হিসেবে শিহাব শাহীন বলেন, ‘ওর অভিনয়প্রতিভার জন্য নিয়েছি। আমার দেখা দেশের সেরা অভিনয়শিল্পীদের একজন ও।’
সিরিজে যোগ দিয়ে গতকাল প্রথম আলোকে মেহজাবীন বললেন, ‘এই রোমাঞ্চকর চরিত্রে কাজের জন্য আমি মুখিয়ে আছি। গল্পটি দারুণ মনে হচ্ছে। কাজটির সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত।’
ইতিমধ্যে সিরিজের কাজ শুরু করেছেন নির্মাতা। নির্বাচনের আগেই ৮০ শতাংশ দৃশ্যধারণ শেষ করবেন। বাকিটা নির্বাচনের পর করবেন। এ বছরই সিরিজটি মুক্তির কথা রয়েছে।
আরও অভিনয় করছেন মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, সালাহউদ্দিন লাভলু, শাহাদাৎ হোসেন, নাজিবা বাশার, সানজিদা তাসনিম, জাহিদুল অপু।