‘টংদোকানের চা খুব এনজয় করি’

সিনেমা–সিরিজ মুক্তির আগে ছাড়া প্রকাশ্যে আফরান নিশোকে সেভাবে পাওয়া যায় না। কাজের বাইরে কীভাবে কাটে তাঁর সময়? ভিকি জাহেদের সিরিজ ‘আকা’ মুক্তির আগে প্রযোজনা সংস্থা আলফা–আইয়ের ফেসবুক পেজে এক ভিডিও সাক্ষাৎকারে এসব বিষয়ে কথা বলেছেন অভিনেতা।

আফরান নিশোছবি: প্রথম আলো

টংদোকানের চা থেকে পাবলিক বাস
‘রাস্তার পাশে টংদোকানের চা খুব এনজয় করি। দোকানে গিয়ে বলি, চাচা, কাঁচা পাতি মাইরা চিনি ছাড়া কনডেন্সড মিল্ক দিয়ে চা দাও। আমি চা খাই, এ জন্য কোনো বাড়তি নিরাপত্তাও নিই না। ওই যে ময়লা কাপ, ওটা থেকে জ্বর আসবে, এসব ভাবি না—এটাই আমার অভিজ্ঞতা। বলি যে গরম পানি দিয়ে একটা ধুয়ে দিয়ো,’ টংদোকানের চা খাওয়া নিয়ে এভাবেই বলছিলেন আফরান নিশো। অভিনেতা জানান, হুটহাট বেরিয়ে পড়তে ভালোবাসেন। ঘাসের ওপর দিয়ে হাঁটতে ইচ্ছা করলে ৩০০ ফিট চলে যান। সেখানে অনেক খাল–বিল আছে, মন চাইলে গোসল করতে নেমে যান।

‘দাগি’ সিনেমায় আফরান নিশো। প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে।

এ ছাড়া রাস্তার অভিজ্ঞতা নিতে উবারে চড়েন, মাস্ক পরে পাবলিক বাসেও উঠে যান! নিশো বলেন, ‘এটা আমার একধরনের প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি চলতেই থাকে, এটা বিশেষ কোনো চরিত্রের জন্য নয়। আমার মনে হয়, একজন পারফরমার বা মানুষ হিসেবে যত এগুলোর মধ্যে থাকব, তত অভিজ্ঞতা হবে। বেশির ভাগ সময় এসি রুমেই থাকি, কিন্তু কিছু সময় তো রোদের মধ্যেও থাকতে হয়। অনেকেই ভুলে গেছে, শেষ কবে আকাশ দেখেছে, বাতাস অনুভব করেছে, কিন্তু আমি অল্প করে হলেও এসব অভিজ্ঞতা নেওয়ার চেষ্টা করি।’

খ্যাপাটে বাইকওয়ালা
নিশো বাইক চালাতে পছন্দ করেন। তাঁর সংগ্রহে অনেক বেশি সিসির একটা বাইক আছে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে কোনো কোনো দিন সেই বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। ‘গরমে অনেকে বাইক চালান না, কারণ বেশি সিসির বাইক অনেক গরম হয়। কিন্তু যেদিন অনেক গরম, সেদিন বাইক নিয়ে বের হয়েছি। জ্যামের মধ্যে থাকলে এসব বাইক অনেক সময় গরমে বন্ধ হয়ে যেতে পারে, তাই বের হওয়ার আগে কয়েকজনকে ফোন করে বলি, বন্ধ হয়ে গেলে তোমরা আইস কিন্তু। এই অদ্ভুত পরীক্ষা করি, কারণ আমি দেখতে চাই, আমার শরীর এই চাপ নিতে পারছে কি না, আমিই–বা কতটা বিরক্ত হচ্ছি। অনেকে জানতে চান, এটা কেন করি, কিন্তু আমি আর খোলাসা করি না,’ বলেন নিশো।

‘আকা’র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিশো, নাবিলা ও ভিকি জাহেদ। হইচইয়ের সৌজন্যে

‘চোখের দিকে তাকালেই প্রবলেম’
টংদোকানে চা খান, পাবলিক বাসে ওঠেন, রাস্তায় বাইক চালান—ভক্তরা চিনে ফেলেন না? চেনার পরই–বা কী হয়? অভিনেতা বলেন, ‘যখন বের হই, তখন কারও চোখের দিকে তাকাই না, মাস্ক থাকে। চোখের দিকে তাকালেই প্রবলেম। চোখের দিকে তাকালেই মানুষ চিনে ফেলে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কারও চোখের দিকে তাকাই, ততক্ষণ মানুষ সংশয়ে থাকে। যতই মুখ ঢেকে রাখি, চোখ দেখলেই মানুষ বুঝে যায়।’

নিশো বেশির ভাগ সময় গভীর রাতে বের হন। চিনে ফেলার পর অনেক ভক্তই কথা বলতে হাজির হন। এটা তাঁর কাছে বিরক্ত লাগে না। তবে তিনি একটা নিয়ম বেঁধে দেন। তাঁর ভাষ্যে, ‘যেদিন ছবি তুলি, সেদিন সবার সঙ্গে তুলি; যেদিন তুলি না, সেদিন কারও সঙ্গেই তুলি না। কারণ, একজনের সঙ্গে তুললে অন্যরা মন খারাপ করেন, এ রকম একটা নিয়ম করে দিই। অনেক সময় টংদোকানে সাধারণভাবে চা খেতে বসে যাই। কেউ এলে বুঝিয়ে বলি। কেউ বোঝে, কেউ আবেগপ্রবণ হয়ে যান, কেউ আবার বকাও দেন।’

পায়ের চোট
‘আকা’র ট্রেলার প্রকাশ অনুষ্ঠানে নিশো জানান, সাত থেকে আট বছর ধরে পায়ের চোট বয়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। রাজধানীর কাউলায় একটি নাটকের শুটিংয়ে পায়ে আঘাত পান। চিকিৎসকের পরামর্শমতো বিশ্রাম নিতে পারেননি, অস্ত্রোপচার ছাড়া সেই চোট থেকে এখন পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব নয়।

নিশো বলেন, ‘ডক্টর আমাকে বললেন, ৩০ দিনের রেস্ট নিতে। আমি নিতে পারলাম তিন দিন। এরপরই আমাকে কাজে ফিরতে হলো। ওই সময়ে এক মাস বিরতি দেওয়া মানে, অনেক বড় অপরাধে অপরাধী হয়ে যাওয়া। এতগুলো কাজ, সবাই তো ওই বিষয় বুঝবে না। আমিও নিজের প্রতি উদাসীন ছিলাম।’ নিশো বলেন, পুরোদমে কাজে ফিরতে তাঁকে লিগামেন্টের অস্ত্রোপচার করতে হবে।

‘দাগি’ থেকে ‘আকা’
নিশো মনে করেন, ‘দাগি’ যে আবেগের জায়গাটা ধরে রেখেছে, সেখান থেকে যাঁরা ব্যতিক্রমী গল্প দেখতে চান, ভালো অভিনয় দেখতে চান, তাঁদের কাছে ‘আকা’ একটা সুখবর। ‘সাধারণ দর্শক কী পছন্দ করেন আবার সংবেদনশীল দর্শক কী চান, শিল্পীদের সবকিছু নিয়ে ভাবতে হয়। কারণ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেসব ঘটনা ঘটে, সেসব ভিকি জাহেদ এখানে দেখানোর চেষ্টা করেছে। আমার মনে হয়, তাঁরা (দর্শক) এটা উপভোগ করবেন, আবার একটা বোধও কাজ করবে,’ বলেন নিশো।

আফরান নিশো
এসভিএফ আলফা-আই এন্টারটেইনমেন্ট লিমিটেডের সৌজন্যে

সাত পর্বের সিরিজ ‘আকা’ হইচইয়ে মুক্তি পাবে ৪ সেপ্টেম্বর। এ ছাড়া রেদওয়ান রনির ‘দম’ সিনেমার শুটিংও শুরু করবেন অভিনেতা।

