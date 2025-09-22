শাহরুখ-পুত্র আরিয়ানের সিরিজের উঠে এল বলিউডের আলোচিত ১২ ঘটনা

শাহরুখ-পুত্র আরিয়ানের সিরিজের উঠে এল বলিউডের আলোচিত ১২ ঘটনা
অন্তর্জালজুড়ে এখন আলোচনায় শাহরুখ-পুত্র আরিয়ান খানের প্রথম সিরিজ ‘ব্যা**ডস অব বলিউড’। সিরিজটিতে মজাচ্ছলে উঠে এসেছে হিন্দি সিনেমা দুনিয়ার অনেক বিষয়। সাধারণ দর্শকেরা সিরিজটি নিয়ে নানা মন্তব্য করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। জেনে নেওয়া যাক আলোচিত সিরিজটির ১২টি দিক।
শাহরুখ খানের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য
ছেলের প্রথম কাজেই বাবাকে স্যালুট। শো শুরু হয় শাহরুখ খানকে ধন্যবাদ জানিয়ে। ‘ওম শান্তি ওম’-এর বিখ্যাত সংলাপ থেকে সিরিজজুড়েই তিনি প্রবলভাবে হাজির। এমনকি এক পুরস্কার অনুষ্ঠানে সিরিজের নায়ক আসমান যখন সেরা অভিনেতার পুরস্কার জিতে বাবাকে উৎসর্গ করেন, ক্যামেরায় ধরা পড়ে শাহরুখের প্রতিক্রিয়া। দর্শকদের জন্য নস্টালজিয়ার ভান্ডার খুলে দেন আরিয়ান।
সামীর ওয়াংখেড়েকে খোঁচা?
প্রথম পর্বেই এক কাল্পনিক এনসিজি অফিসার বলিউড পার্টিতে হানা দেন। মাদকাসক্ত আখ্যা দিয়ে এক তরুণ অভিনেতাকে গ্রেপ্তার করেন। চরিত্রটির চেহারা, অঙ্গভঙ্গি—সবই মিলছে আরিয়ানকে গ্রেপ্তার করা সামীর ওয়াংখেড়ের সঙ্গে।
মিটু প্রসঙ্গ
হাঁসরাজ নামের এক প্রযোজকের মাধ্যমে যেন মিটু আন্দোলনের প্রতিচ্ছবিই দেখিয়েছেন আরিয়ান। যিনি কিনা নির্লজ্জভাবে স্বীকার করেন যে নারী শিল্পীদের সুযোগের বিনিময়ে বিশেষ সুবিধা নিয়েছেন।
স্বজনপ্রীতি বিতর্ক
সিরিজটির নায়ক আসমান একজন আউটসাইডার, বারবার তাঁকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় ইন্ডাস্ট্রি চালান তারকাদের সন্তানরা। তেমনই একজন প্রখ্যাত তারকার কন্যা কারিশমা সরাসরি করণ জোহরকে ‘আঙ্কল’ বলে ডাকেন।
সিদ্ধান্ত-অনন্যা বিতর্কের ছায়া
আসমান যখন এক গোলটেবিল বৈঠকে কারিশমাকে তারকার সন্তান হওয়ার সুবিধা বোঝাতে যান, সেটা অনেকটা সিদ্ধান্ত চতুর্বেদী-অনন্যা পাণ্ডের রাউন্ডটেবিল বিতর্কের সঙ্গে মিলে যায়। মজার ব্যাপার, এখানেও শেষ পর্যন্ত করণ জোহরই দুজনকে জুটি করে ফেলেন।
ইমরান হাশমিকে শ্রদ্ধার্ঘ্য
আসমান-কারিশমার অন্তরঙ্গতা কোচ হিসেবে হাজির ইমরান হাশমি। সিরিজে পারভেজ ইমরান হাশমির অন্ধভক্ত। একপর্যায়ে তিনি ইমরানের মুখমণ্ডল ছাপা টি-শার্ট পরে হাজির হন এবং হঠাৎ করেই গেয়ে ওঠেন জনপ্রিয় গান ‘কাহো না কাহো’। দৃশ্যটিতে ইমরান যেমন চমকে যান, তেমনি দর্শকও হেসে কুটিকুটি হন। শেষে ইমরানকে জড়িয়ে ধরে রাঘবের সংলাপ—‘আগেও বলেছি, এখনো বলছি, মরতে মরতেও বলে যাব…সারা বলিউড এক পাশে, আর ইমরান হাশমি এক পাশে।’
মুভি মাফিয়ার প্রসঙ্গ
করণ জোহর নিজেই নিজের চরিত্রে এসে রসিকতা করেন—‘মুভি মাফিয়ার সঙ্গে ঝামেলা কোরো না।’ ব্যঙ্গাত্মকভাবে বিষয়টির উপস্থানা নিয়েও চর্চা চলছে অন্তর্জালে।
ফিল্মফার্স্ট অ্যাওয়ার্ডস
এই সিরিজে দেখানো হয়েছে ফিল্মফার্স্ট অ্যাওয়ার্ড, যা আসলে ফিল্মফেয়ারের প্যারোডি। আসমান পুরস্কার জেতেন, মঞ্চে শাহরুখ খানের উপস্থিতি শোকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে যায়। পুরো দৃশ্যটি মনে করিয়ে দেয় ‘ওম শান্তি ওম’-এর সেই অ্যাওয়ার্ড দৃশ্য।
মাহীপ কাপুরের মন্তব্য
লালগালিচায় মাহীপ কাপুর মেয়েকে বলেন, ‘আরিয়ানের মতো থেকো না, হাসো।’ এটা নিয়ে নির্মাতা আরিয়ান আসলে নিজেকে নিজেই ব্যঙ্গ করেছেন। কারণ, তিনি হাসেন না—প্রায়ই এমন অভিযোগ শোনা যায়। প্রশ্ন থেকেই যায়, আরিয়ান কি কোনোদিন সত্যিই ক্যামেরার সামনে হাসবেন?
আন্ডারওয়ার্ল্ডের ছায়া
আরশাদ ওয়ারসির চরিত্র গফুর ইসমাইল বলিউড-আন্ডারওয়ার্ল্ড সম্পর্কের প্রতীক। মেয়ের খাতিরে তিনি আসমানকে অপহরণ করেন।
রজত বেদির কামব্যাক
‘কোই মিল গেয়া’র সেই খলনায়ক রজত বেদি ফিরে এলেন এক বিস্মৃত চরিত্রে। বাস্কেটবল ধরা দৃশ্যটা পুরোনো দিনের প্রতি মজার ইঙ্গিত।
রণবীর সিং-করণ জোহরের খুনসুটি
প্রথম পর্বেই ‘রিভলবার’ সিনেমার সাকসেস পার্টিতে রণবীর-করণ মুখোমুখি। রণবীর ফিল্ম না করার অজুহাত দেন, করণ বলেন, তার ক্যারিয়ার বাঁচিয়েছিলেন তিনি। ইঙ্গিত পরিষ্কার, ‘রকি অর রানি কী প্রেম কাহানি’ বিতর্ক।
তথ্যসূত্র: ফিল্মফেয়ার