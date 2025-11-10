রাফসান ও সুনেহরার সত্যিই প্রেম নাকি বন্ধুত্ব
আলোচিত কনটেন্ট ক্রিয়েটর জুটি রাফসান দ্য ছোটভাই (ইফতেখার রাফসান) ও সুনেহরা তাসনিমকে নিয়ে চর্চার শেষ নাই। একজন ফুড ভ্লগার, আরেকজন লাইফস্টাইল কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে পরিচিতি পেয়েছেন।
মূলত তাঁরা একক কনটেন্ট নির্মাণ করেন, পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কনটেন্টে জুটি বেঁধেও হাজির হতে দেখা যায় দুজনকে। ৬ নভেম্বর মুক্তিপ্রাপ্ত আলোচিত কনটেন্ট ‘দিস চেঞ্জড আ গার্লস লাইফ’–এ জুটি বেঁধেছেন রাফসান ও সুনেহরা।
কনটেন্ট বানাতে গিয়ে দুজনের পরিচয়, ধীরে ধীরে দুজনের যোগাযোগ আরও বেড়েছে। মাঝেমধ্যেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দুজনের ছবি পোস্ট করেন তাঁরা। পোস্টে অনেকে মন্তব্য করেন, ‘তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দারুণ লাগে।’ কেউ কেউ আবার লেখেন, ‘ওরা হয়তো প্রেম করছে।’
রাফসান ও সুনেহরার প্রেমের গুঞ্জনটা আজকের নয়, বেশ পুরোনো। বছর চারেকের বেশি সময় ধরে গুঞ্জনটা ডালপালা মেলেছে।
প্রেম নাকি শুধুই বন্ধুত্ব
রাফসান ও সুনেহরা সত্যিই কি প্রেম করেন—বিষয়টি এখনো খোলাসা করেননি তাঁরা। ২০২৩ সালের ১৯ মার্চ সময় টিভিতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রাফসানকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, সুনেহরার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কী—সরাসরি প্রশ্নটির কোনো উত্তর দেননি, কৌশলে এড়িয়ে গেছেন রাফসান।
২০২৩ সালের ২৪ মার্চ সময় টিভিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন সুনেহরা। তিনি জানান, দুজনকে নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুরাগীদের মন্তব্যগুলো তাঁদের চোখে পড়ে, বিষয়টি বিষয়টি তাঁরা ‘উপভোগ’ করেন।
বিষয়টি গুজব নাকি সত্যি—এমন প্রশ্নের জবাবে সুনেহরা বলেন, ‘ইফতেখারের সঙ্গে পরিচয় হয় ফুডপ্যান্ডার একটা শুটে। একজন কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিসেবে হি ইজ সাচ আ জেনুইন পারসন (সে খুবই আন্তরিক মানুষ)। এই ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে, সবার সঙ্গে আমি অতটা ক্লোজ (ঘনিষ্ঠ) না। আমি খুবই ইন্ট্রোভার্ট (অন্তর্মুখী) মানুষ। ওর সঙ্গে আমি অনেক ক্লোজ হতে পেরেছি। কারণ হি ইজ সাচ আ জেনুইন অ্যান্ড হেল্পফুল পারসন। এ কারণে আমাদের ফ্রেন্ডশিপটা (বন্ধুত্ব) আমাদের কাছে অনেক ভ্যালুয়েবল (মূল্যবান)। হি ইজ মোর লাইক আ বেস্ট ফ্রেন্ড (সে আমার প্রিয় বন্ধুর মতো)।’
শুধুই বেস্ট ফ্রেন্ড—সময় টিভির সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হলে সুনেহরা বলেন, ‘অবশ্যই। এর বাইরে কিছু না।’ বিষয়টি তাহলে গুজব—আরেক প্রশ্নের উত্তরে সুনেহরা বলেন, ‘আসলে মানুষ চায়, জিনিসটা হোক। থাকে না, আমরা যখন হিন্দি সিরিয়াল দেখি, এই কাপলটা যেন...।’
মানুষের চাওয়া কি পাওয়ায় রূপান্তরের ইচ্ছা আছে—জানতে চাইলে রহস্য জিইয়ে রেখে সুনেহরা বলেন, ‘সামনে কী হবে, কেউ বলতে পারে না। আমরা মনে হয়, মানুষজন দোয়া করে, এই দুজনকে একসাথে করো। সব সময় কমেন্টস আসে, “তোমাদের দুজনকে একসঙ্গে দারুণ লাগে।” জিনিসটা আমরা খুব ইনজয় করি।’
রাফসান ও সুনেহরাকে বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে একসঙ্গে দেখা গেছে। বছর দুয়েক আগে চ্যানেল আইয়ের ‘হোয়াট আ শো’ অনুষ্ঠানে এসেছিলেন তাঁরা। দুজনের পরিচয় কবে—সঞ্চালক জানতে চাইলে রাফসান বলেন, ‘আমি যখন মাত্র ভিডিও বানানো শুরু করেছিলাম। তখন ফুডপ্যান্ডার শুট ছিল, আমি ভেবেছি, দেখা হবে ওর (সুনেহরা) সাথে। আমি ভেবেছিলাম, ও অনেক ভাব নেবে। কিন্তু আসলে ও খুবই ফ্রেন্ডলি। ও আমাকে বলেছিল, “তোমার ভিডিও দেখেছিলাম, তুমি না, ওই যে বার্গার খাও।”’
২০১৭ সাল থেকে কনটেন্ট বানানো শুরু করেন রাফসান। পরে তাঁকে নিয়মিত মডেলিংয়ে দেখা গেছে, রাফসান নাটকেও অভিনয় করেছেন। ফেসবুকে ৪৬ লাখ ও ইনস্টাগ্রামে ১২ লাখ ফলোয়ার রয়েছে তাঁর।
লাইফস্টাইল কনটেন্ট ক্রিয়েটর সুনেহরাকে মডেলিংয়েও দেখা গেছে। তাঁর ইনস্টাগ্রামে ১৫ লাখ ও ফেসবুকে ১৬ লাখ ফলোয়ার রয়েছে।