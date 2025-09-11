ওটিটি

বিয়ের আগের দিন থেকে শুরু অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের গল্প

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
ফিকশনটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল ও এফ এস নাঈমচরকির সৌজন্যে

বিনোদনজগতে গানের মানুষ হিসেবেই বেশি পরিচিত আরাফাত মহসীন নিধি। সুরকার, সংগীত পরিচালক, কণ্ঠশিল্পী ও গীতিকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি আছে। তবে সংগীতশিল্পীর আড়ালে আরও একটি স্বপ্ন বয়ে বেড়াতেন তিনি—নির্মাতা হওয়ার।ক্যামেরার পেছনের জগৎ তাঁকে সব সময় টানত। সেই টানেই দীর্ঘ বিরতির পর আবারও ফিরলেন ফিকশন নির্মাণে। আর সেই প্রত্যাবর্তন ঘটেছে চরকির নতুন কনটেন্ট ‘খুব কাছেরই কেউ’–এর মধ্য দিয়ে।

বুধবার রাতেই চরকির পর্দায় দেখা গেল নিধির বানানো এই ফ্ল্যাশ ফিকশন। এর গল্প, সংলাপ ও চিত্রনাট্য লিখেছেন তাঁর স্ত্রী, জনপ্রিয় কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও ইউটিউবার রাবা খান। এর মধ্য দিয়ে তিনিও প্রথমবার পূর্ণাঙ্গভাবে চিত্রনাট্যকার হিসেবে হাজির হলেন।
ট্রেলার চমক
গত মঙ্গলবার ৯ সেপ্টেম্বর রাতেই চমকে দিল চরকি। হঠাৎ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করল ‘খুব কাছেরই কেউ’–এর ট্রেইলার। সেখানে ক্যাপশনে লেখা হয়, ‘কালকে উনাদের বিয়ে! আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।’ এই অপ্রত্যাশিত ঘোষণা ঘিরেই তৈরি হয় দর্শকদের আগ্রহ। পরদিন ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা ১ মিনিটে (১১ সেপ্টেম্বর) মুক্তি পায় পূর্ণাঙ্গ কনটেন্টটি।

গল্পের ধারা ও নির্মাণশৈলী দেখে বোঝা যায়, নিধি তাঁর দ্বিতীয় ফিকশন নির্মাণে পরিণত ভাবনা নিয়ে ফিরেছেন। অন্যদিকে রাবা খানের লেখা কাহিনি এতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শুধু একটি রোমান্টিক গল্প নয়; বরং তরুণ প্রজন্মের বাস্তবতা, তাদের সম্পর্কের জটিলতা ও সৌন্দর্যের প্রতিফলন খুঁজে পাওয়া যাবে ‘খুব কাছেরই কেউ’–এ।

আরও পড়ুন

মায়ের ঋণে স্টুডিও, ফেরত দেওয়ার কথা ছিল ছয় মাসের মধ্যে

‘ইনসাফ’ ছবির পোস্টারে এভাবেই দেখা গেছে মোশাররফ করিমকে
পোস্টার থেকে

সেপ্টেম্বরে চার কনটেন্ট
চলতি সেপ্টেম্বর মাসকে চরকি বলছে ‘সেপ্টেমব্লাস্ট’। কারণ, মাসজুড়েই প্রতি সপ্তাহে নতুন কনটেন্ট মুক্তি দেবে তারা। মাসের প্রথম সপ্তাহেই মুক্তি পেয়েছে সঞ্জয় সমাদ্দার পরিচালিত ‘ইনসাফ’। তাসনিয়া ফারিণ ও শরীফুল রাজ অভিনীত ছবিটি চরকির এক্সক্লুসিভ সিনেমা হিসেবে আলোচনায় এসেছে। এরপরই এল নতুন ঘরানার কনটেন্ট—ফ্ল্যাশ ফিকশন। প্রথমবারের মতো দর্শকেরা চরকির পর্দায় দেখতে পেলেন এই ধারার ফিকশন ‘খুব কাছেরই কেউ’।
চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি বলেন, ‘ফ্ল্যাশ ফিকশন মূলত জীবনের কিছু মুহূর্তের সিনেম্যাটিক বর্ণনা। অনেক সময় ছোট ছোট ঘটনা মানুষের মনে গভীর ছাপ ফেলে যায়। সেই মুহূর্তগুলোই আমরা দেখাতে চাই। আমার বিশ্বাস, দর্শকের মনে এই গল্পের রেশ দীর্ঘদিন থেকে যাবে।’ তিনি আরও জানান, এটি চরকি অরিজিনালস কনটেন্ট নয়। যৌথ প্রযোজনায় এটি নির্মাণ করেছে আলফা–আই এবং চরকি।

আলফা–আইয়ের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহরিয়ার শাকিল বলেন, ‘আমরা সব রকম কনটেন্ট করতে চাই। ফ্ল্যাশ ফিকশনও তারই অংশ। দর্শকেরা চাইলে ভবিষ্যতে আরও এ ধরনের কনটেন্ট আসবে।’

যৌথ প্রযোজনায় এটি নির্মাণ করেছে আলফা–আই এবং চরকি
চরকির সৌজন্যে

রাবার গল্প, নিধির ফেরা
এই ফিকশন দিয়ে প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখলেন রাবা খান। তিনি বলেন, ‘গল্পটি মূলত এক তরুণ–তরুণীর অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের। বিয়ের আগের দিন আর বিয়ের দিনের ঘটনাগুলো নিয়ে সাজানো হয়েছে কাহিনি। একসময় তারা উপলব্ধি করে, সম্পর্ক যেভাবেই শুরু হোক না কেন, সত্যিকারের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়।’
লেখালেখির প্রতি আগ্রহের কথা জানিয়ে রাবা বলেন, ছোটবেলা থেকেই গল্পকার ও চিত্রনাট্যকারদের কাজ তাঁকে অনুপ্রাণিত করত। তাঁর বানানো ভিডিও কনটেন্টের স্ক্রিপ্ট ও বইয়ের প্রশংসা তাঁকে আরও উৎসাহ দিয়েছে। ‘ফিকশনের জন্য প্রথমবার লিখলাম, আশা করি দর্শকের ভালো লাগবে’, বলেন তিনি।
আরাফাত মহসিন নিধি ২০১২ সালে প্রথম ফিকশন নির্মাণ করেছিলেন। এরপর বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছেন নিয়মিত, তবে সংগীত নিয়েই থেকেছেন বেশি। ‘খুব কাছেরই কেউ’ তাঁর দ্বিতীয় ফিকশন। তিনি বলেন, ‘রোমান্টিক ঘরানার কাজ দিয়েই শুরু করলাম। দুজন অপরিচিত মানুষের পরিচিত হওয়ার গল্প এটি। আশা করি দর্শকেরা আনন্দ নিয়ে উপভোগ করবেন।’

সুনেরাহ ও নাঈম জুটি
ফিকশনটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে আছেন সুনেরাহ বিনতে কামাল ও এফ এস নাঈম। সুনেরাহ অভিনয় করেছেন জেরিন চরিত্রে। চরিত্রটিকে তিনি চঞ্চল, স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা বলে বর্ণনা করেছেন।

অনেকটা তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মেলে। সুনেরাহ বলেন, ‘গল্পটি আমার খুব কাছের। তবে কাজটা বন্ধুত্বের খাতিরে নয়, গল্পটি ভালো লাগায় করেছি।’ অন্যদিকে নাঈম অভিনয় করেছেন রাকিন চরিত্রে। তিনি বলেন, ‘তরুণ–তরুণীর সংলাপ, তাদের বোঝাপড়া দর্শকদের ভালো লাগবে। আমাদের দেখানোর চেষ্টা দর্শকের কাছে মিল খুঁজে পাবে বলে আশা করি।’ অন্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন পায়েল, মাহেরা ইনায়া কামাল, ফাহাদ রিয়াজ খান, আলিফ খান ও আসিকুজ্জামান অনিক।

আরাফাত মহসীন
চরকির সৌজন্যে

দর্শকের প্রত্যাশা
চরকি ইতিমধ্যেই তরুণদের পছন্দের কনটেন্ট প্ল্যাটফর্ম হিসেবে জায়গা করে নিয়েছে। ধারাবাহিকভাবে নতুন কনটেন্ট মুক্তির পরিকল্পনা তাদের কৌশলগত পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। প্রথম সপ্তাহের ‘ইনসাফ’ যেমন সাড়া ফেলেছে, তেমনি দ্বিতীয় সপ্তাহের ‘খুব কাছেরই কেউ’ও আলোচনায় থাকার মতোই একটি কাজ। কেননা, নিধির দীর্ঘদিন পর ফিকশনে ফেরা আর রাবার চিত্রনাট্যে অভিষেক—এ দুটি ঘটনাই কনটেন্টপ্রেমীদের কাছে ‘খুব কাছেরই কেউ’কে বিশেষ করে তুলেছে। সম্পর্ক, আবেগ আর জীবনের ছোট ছোট মুহূর্তের গল্পে দর্শকেরা খুঁজে পাবেন নিজেদের প্রতিচ্ছবি।

সংগীতে সিনেমার স্বপ্নজীবী নিধি
১৬ বছর ধরে বিনোদন অঙ্গনে কাজ করছেন আরাফাত মহসীন, সবাই তাঁকে নিধি নামে চেনে। বিজ্ঞাপনচিত্র দিয়ে শুরু হলেও এখন চলচ্চিত্রের আবহ সংগীতেই বেশি আলোচনায় আরাফাত মহসীন নিধি। ‘আইসক্রিম’ (২০১৬) দিয়ে সিনেমায় অভিষেক, এরপর করেছেন ‘ইতি তোমারই ঢাকা’র ‘চিয়ার্স’। তবে সবচেয়ে আলোচিত হয়েছেন সাম্প্রতিক দুটি কাজ—‘তুফান’ ও ‘বরবাদ’। ঈদে মুক্তি পাওয়া ‘বরবাদ’ এখনো চলছে দেশ–বিদেশের প্রেক্ষাগৃহে, প্রশংসা পাচ্ছে এর আবহ সংগীতও।

ছোটবেলা থেকেই সিনেমাপ্রেমী নিধি। টিভি বা ভিসিডিতে সিনেমা দেখা ছিল অভ্যাস, প্রেক্ষাগৃহে প্রথম দেখা ছবি হুমায়ূন আহমেদের ‘শ্রাবণ মেঘের দিন’। এর পর থেকে দেশ–বিদেশের হলে সিনেমা দেখা তাঁর নেশায় পরিণত হয়। তাঁর ভাষায়, ‘“তুফান” আর “বরবাদ” আমাকে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়েছে। কারণ, এই ছবিগুলোতে লার্জার দ্যান লাইফ মিউজিক দরকার ছিল।’

প্রথমবার পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখলেন রাবা খান
চরকির সৌজন্যে

শিল্পনির্দেশক নানা আবদুস সবুর ও সংগীতে যুক্ত পরিবারের পরিবেশে বেড়ে ওঠা নিধি অনুপ্রাণিত হয়েছেন হ্যান্স জিমার, এ আর রাহমান, আলাউদ্দীন আলী ও আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের মতো শিল্পীদের কাছ থেকে। তাঁর স্বপ্ন, শুধু নিজের নয়, দেশের সিনেমা–সংগীতশিল্পকেও বড় করে তোলা।
২০২৫ সালের এপ্রিলে ঢাকায় বিয়ে করেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর রাবা খানকে। চার বছরের প্রেমের পর তেজগাঁওয়ের একটি রেস্তোরাঁয় ঘরোয়া আয়োজনে সম্পন্ন হয় তাঁদের বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা। দুজন একসঙ্গে কাজও করেছেন—২০২২ সালে প্রকাশিত ‘প্রেমিকা’ গান লিখেছেন ও সুর করেছেন নিধি–রাবা দুজনেই।
স্ত্রী রাবা খানও আলোচিত মুখ। ২০২০ সালে ফোর্বস ম্যাগাজিনের অনূর্ধ্ব–৩০ এশিয়া-প্যাসিফিক তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি। ইউটিউব চ্যানেল ‘দ্য ঝাকানাকা প্রজেক্ট’–এর ব্যঙ্গাত্মক ভিডিও দিয়ে তরুণদের মধ্যে পরিচিতি পান।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
ওটিটি থেকে আরও পড়ুন