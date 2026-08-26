ওসি হারুন কি ফিরছে? জন্মদিনে কিসের ইঙ্গিত দিলেন নিপুন
ফিরছে আলোচিত ওয়েব সিরিজ ‘মহানগর’। নিজের জন্মদিনে ‘মহানগর ৩’ নিয়ে সুখবর দিলেন নির্মাতা আশফাক নিপুন। আজ ২৬ আগস্ট জন্মদিন উপলক্ষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে তিনি জানান, সিরিজের চিত্রনাট্য লিখছেন তিনি। যদিও বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনো মন্তব্য করেননি।
ভিডিওতে আশফাক নিপুনকে বলতে শোনা যায়, ‘যা–ই হোক, এখন স্ক্রিপ্টটা শেষ করে আসি। সময় হাতে বেশি নেই। কিসের স্ক্রিপ্ট?’ এরপর ‘মহানগর’-এর পরিচিত আবহসংগীত গেয়ে শোনান তিনি। ভিডিওটি প্রকাশের পর ‘মহানগর ৩’ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে আলোচনা চলছে।
২০২১ সালে মুক্তির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল ‘মহানগর’-এর। প্রথম কিস্তিতেই সিরিজটির গল্প, নির্মাণশৈলী ও অভিনয় দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে। বিশেষ করে ওসি হারুন চরিত্রে মোশাররফ করিমের অভিনয় আলাদা করে প্রশংসিত হয়। পুলিশের একজন কর্মকর্তার চরিত্রকে কেন্দ্র করে তৈরি এই থ্রিলারধর্মী গল্প দ্রুতই দর্শকদের আগ্রহের কেন্দ্রে চলে আসে।
প্রথম কিস্তির সাফল্যের পর দ্বিতীয় কিস্তির জন্যও খুব বেশি অপেক্ষা করতে হয়নি দর্শকদের। দুই বছর পর ২০২৩ সালে মুক্তি পায় ‘মহানগর ২’। আগের কিস্তির বেশ কিছু চরিত্রের পাশাপাশি নতুন চরিত্র ও ঘটনার সংযোজন দর্শকদের আগ্রহ ধরে রাখে।
এরপর প্রায় তিন বছর কেটে গেলেও তৃতীয় কিস্তির ঘোষণা আসেনি। ফলে একসময় ‘মহানগর ৩’ আদৌ তৈরি হবে কি না, তা নিয়েও দর্শকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল।
এবার নিজের জন্মদিনে প্রকাশ করা ভিডিওতে চিত্রনাট্যের কাজ শেষ করার কথা জানিয়ে সেই অপেক্ষার মধ্যেই নতুন আশার আলো দেখালেন আশফাক নিপুন। যদিও তিনি কবে চিত্রনাট্য শেষ করবেন, কবে শুটিং শুরু হবে কিংবা কবে সিরিজটি মুক্তি পাবে—এসব বিষয়ে কিছু জানাননি।
এদিকে কলকাতার অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য আগেই ‘মহানগর ৩’-এ কাজ করার ব্যাপারে আগ্রহের কথা জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কিস্তিতে রাজাব আলী চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন তিনি। তাঁর চরিত্রও তৃতীয় কিস্তির গল্পে কীভাবে যুক্ত হবে, সেটি নিয়েও দর্শকদের কৌতূহল রয়েছে।