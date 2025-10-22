দাম্পত্যে ‘পারফেক্ট’ কিছু আছে কি
রোমান্টিক কমেডি নিয়ে ফিরছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম। ফ্ল্যাশ ফিকশনটির নাম ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’। আজ রাত ১২টা থেকে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে এটি দেখা যাবে। গত সোমবার রাতে প্রকাশ পেয়েছে ট্রেলার, যা দেখে ধারণা করা যাচ্ছে তরুণ দুই দম্পতির নানান টানাপোড়েন নিয়ে গল্পটি গড়ে উঠেছে।
ট্রেলারে দেখা যায়, বিবাহিত বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে আসে এক দম্পতি, আর সেখান থেকেই শুরু হয় নানা ঘটনা। একসময় সম্পর্কের মধুরতায় জায়গায় জায়গা নেয় কলহ ও ভুল–বোঝাবুঝি।
গিয়াস উদ্দিন সেলিম বলেন, ‘পুরুষালি দৃষ্টিভঙ্গিতে “মনের মতো বউ” বলে একটা ধারণা আছে। স্বামী দ্বারা নির্ধারিত কিছু গুণ থাকলেই হয়তো সেই স্ত্রী পারফেক্ট—এই প্রচলিত ভাবনাটাকেই প্রশ্ন করতে চেয়েছি। আমরা গল্পটা হালকা মজা করেই বলেছি, কিন্তু এর মধ্যে আছে একধরনের সামাজিক প্রতিফলন।’ ‘মনপুরা’, ‘স্বপ্নজাল’, ‘গুণিন’, ‘পাপ পুণ্য’ ও ‘কাজলরেখা’র নির্মাতা হিসেবে দর্শকের প্রত্যাশা সব সময়ই তাঁর প্রতি অনেক।
হঠাৎ করে কম দৈর্ঘ্যের কনটেন্ট নির্মাণের সিদ্ধান্ত কেন? উত্তরে সেলিম বলেন, ‘নির্মাতা হিসেবে সব রকমের কাজই করতে চাই, আর করা উচিত বলেও মনে করি।’
এই ফ্ল্যাশ ফিকশনে তরুণ ও নবীন শিল্পীদের নিয়ে কাজ করেছেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম। সিনেমাটোগ্রাফার, সম্পাদক, সংগীত পরিচালক—সবারই এটি প্রথম ফিকশন অভিজ্ঞতা। ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’–এ দুই দম্পতির চরিত্রে অভিনয় করেছেন সুদীপ বিশ্বাস, আরিয়ানা জামান, মীর রাব্বি ও জৌপারী লুসাই। সুদীপ ছাড়া বাকি তিনজনেরই সেলিমের নির্দেশনায় এটি প্রথম কাজ।
তরুণদের নিয়ে নতুন পরীক্ষা
সুদীপ বিশ্বাস বলেন, ‘গল্পটি আসলে “পারফেক্ট” শব্দটাকে জাস্টিফাই করার জন্য না। জীবনে কিছুই পারফেক্ট না। আমার চরিত্রটা আইনজীবী বাবার বখে যাওয়া ছেলে, যার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু ভেতরে শূন্যতা। এমন অনেক বিষয় মজার ছলে বলা হয়েছে। কাজটা করে আমরা সবাই দারুণ আনন্দ পেয়েছি, দর্শকও হাসবেন, এমন আশা করছি। গল্পের শেষে রয়েছে দারুণ টুইস্ট।’
আরিয়ানা জামান এখানে দীপের স্ত্রী, যিনি একজন দায়িত্বশীল আইনজীবী। তিনি বলেন, ‘(গিয়াস উদ্দিন) সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ। আমি নিজের বিপরীত স্বভাবের চরিত্রে অভিনয় করেছি। গল্পে দাম্পত্য জীবনের খুনসুটি, টানাপোড়েন আর সম্পর্কের ভারসাম্য খুব সহজভাবে উঠে এসেছে।’
অভিনেতা মীর রাব্বির মতে, ‘পারফেক্ট’ বিষয়টা আপেক্ষিক। ‘গল্পটিতে প্রচলিত প্রবণতা বা অভ্যাসকে একরকম স্যাটায়ার করার চেষ্টা আছে। আমি যে ধরনের কাজ করি, তার চেয়ে এটা একেবারে ভিন্ন—এখানে সিচুয়েশনাল কমেডি আছে। ফান করার দৃশ্য যেমন, অভিনয়েও তেমনি নির্ভুল সময়জ্ঞান দরকার। আমরা চেষ্টা করেছি দর্শকদের সত্যিকারের বিনোদন দিতে।’
তরুণ অভিনেত্রী জৌপারী লুসাইয়ের চরিত্রে আছে বাড়তি চমক। বাংলা ছাড়াও তাঁকে অন্য ভাষায় কথা বলতে দেখা যাবে। তাঁর কথায়, ‘এ চরিত্রটি আমার জন্য খুবই আনএক্সপেক্টেড। দর্শকও একটা ধাক্কা খাবেন। শেষটা আরও চমকপ্রদ।’ ‘রেহানা মরিয়ম নূর’ সিনেমা ছাড়াও বেশ কিছু নাটক ও বিজ্ঞাপনে কাজ করেছেন লুসাই।
আলফা–আই ও চরকির যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘পারফেক্ট ওয়াইফ’ চরকির চতুর্থ ফ্ল্যাশ ফিকশন। এই ধারার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে চরকির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা রেদওয়ান রনি আগে জানিয়েছিলেন, ‘ফ্ল্যাশ ফিকশন মূলত জীবনের কিছু মুহূর্তের সিনেম্যাটিক বর্ণনা—ঘটনাগুলো ছোট মনে হলেও প্রভাব অনেক বড়।’ সেই ছোট অথচ গভীর কিছু মুহূর্তের ভেতর দিয়ে দর্শকদের এবার দাম্পত্য জীবনের মজার কিন্তু তীক্ষ্ণ বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেবেন গিয়াস উদ্দিন সেলিম—যেখানে একেকটা সম্পর্কের আয়নায় বদলে যায় ‘পারফেক্ট’ কথাটার মানে।