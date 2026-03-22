অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে জেনে কেঁদে ফেলেন অভিনেত্রী

অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে জেনে কেঁদে ফেলেন অভিনেত্রী
নেটফ্লিক্সের আলোচিত সিরিজ ‘ব্রিজারটন’। গত মাসেও সিরিজটির চতুর্থ মৌসুম মুক্তির পর ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে। জনপ্রিয়তা পেলেও মাত্রাতিরিক্ত অন্তরঙ্গ দৃশ্যের জন্য সমালোচিতও হয়েছে ‘ব্রিজারটন’। এবার সিরিজের এক অভিনেত্রী রুথ গিমেল অন্তরঙ্গ দৃশ্যে নিয়ে তাঁর অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন, যা নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক সমালোচনা ও বিতর্ক।
সিরিজটিতে ভায়োলেট ব্রিজারটনের চরিত্রে অভিনয় করা রুথ গিমেল জানিয়েছেন, আসন্ন মৌসুমে একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যে অভিনয় করতে হবে—এ তথ্য তিনি জানতে পারেন অপ্রত্যাশিতভাবে, পোশাকের মাপ নেওয়ার সময়। গিমেলের ভাষ্য অনুযায়ী, বিষয়টি তিনি চিত্রনাট্যকার বা প্রযোজকদের কাছ থেকে আগেভাগে জানেননি। বরং কস্টিউম ফিটিংয়ের সময় বুঝতে পারেন, এমন একটি দৃশ্যের জন্য তাঁকে প্রস্তুত করা হচ্ছে, যার বিষয়ে আগে কোনো ধারণাই ছিল না।
এ অভিজ্ঞতা গিমেলকে মানসিকভাবে নাড়িয়ে দেয়। তিনি বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তিনি বেশ অবাক হন এবং বাড়ি ফিরে কেঁদেও ফেলেন।
আসন্ন মৌসুমে ভায়োলেট ব্রিজারটনের জীবনে নতুন এক প্রেমের গল্প দেখা যাবে। তাঁর বিপরীতে থাকবেন লর্ড মার্কাস অ্যান্ডারসন চরিত্রে অভিনয় করা ড্যানিয়েল ফ্রান্সিস। গল্প অনুযায়ী, স্বামী এডমন্ডের মৃত্যুর পর এই প্রথম নতুন সম্পর্কে জড়াচ্ছেন ভায়োলেট, যেখানে একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্যও রয়েছে।
এর আগেও গিমেল স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন, তিনি এমন দৃশ্যে অভিনয়ে খুব আগ্রহী নন। তাই হঠাৎ এভাবে জানতে পারায় তিনি মানসিকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।
এ ঘটনার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে তীব্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই বলছেন, অন্তরঙ্গ দৃশ্যের মতো সংবেদনশীল বিষয় আগে থেকেই অভিনেতাদের জানানো উচিত। সমালোচকদের মতে, এমন দৃশ্যের জন্য শুধু শারীরিক নয়, মানসিক প্রস্তুতিও জরুরি। তাই প্রযোজনা দলের উচিত ছিল বিষয়টি আরও সংবেদনশীলভাবে সামলানো।
‘ব্রিজারটরন’ বরাবরই সাহসী অন্তরঙ্গ দৃশ্যের জন্য পরিচিত। কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠেছে—এ ধরনের দৃশ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে শিল্পীদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও স্বচ্ছতা দেখানো হচ্ছে কি না। সব মিলিয়ে, নতুন মৌসুম শুরুর আগেই সিরিজটি আলোচনার কেন্দ্রে। তবে এবার গল্পের জন্য নয়; বরং পর্দার পেছনের এক অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতার কারণে। তবে এ বিষয়ে নেটফ্লিক্স বা নির্মাতাদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
ই! নিউজ অবলম্বনে