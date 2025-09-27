জয়ার সিনেমা থেকে ফেলুদা, ওটিটিতে যা দেখতে পারেন

জয়ার সিনেমা থেকে ফেলুদা, ওটিটিতে যা দেখতে পারেন
প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘জয়া আর শারমিন’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: চরকি
দিনক্ষণ: চলমান
কোভিডের কঠিন সময়কে সিনেমার ফ্রেমে ধরে রেখেছেন পিপলু আর খান। তৈরি করেছেন সিনেমা জয়া আর শারমিন, যেখানে ফুটে উঠেছে এক বাড়িতে আবদ্ধ দুই নারীর নিঃসঙ্গতা, মনস্তত্ত্ব ও সম্পর্ক।
প্রেক্ষাগৃহের পর সিনেমাটি এবার ওটিটিতে এসেছে। প্রধান দুই চরিত্রে অভিনয় করেছেন জয়া আহসান ও মহসিনা আক্তার।
‘যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতে’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: আড্ডা টাইমস
দিনক্ষণ: চলমান
সৃজিত মুখার্জি জানিয়েছিলেন, তিনি আর ফেলুদা বানাবেন না। বাজেট স্বল্পতা, প্রিয় গল্পের স্বত্ব না পাওয়াই এর কারণ। তবে নির্মাতার আরেকটি ফেলুদা সিরিজ এসেছে। কয়েক বছর আগেই যত কাণ্ড কাঠমান্ডুতের শুটিং হয়েছিল।
সিরিজটিতে দেখা যাবে পাহাড়ের বুকে রহস্যের উন্মোচনে ফেলুদা, তোপসে আর জটায়ু ত্রয়ীর অভিযান। ফেলুদার চরিত্রে টোটা রায়চৌধুরী, জটায়ুর চরিত্রে অনির্বাণ চক্রবর্তী, তোপসের চরিত্রে কল্পন মিত্রের পাশাপাশি মগনলাল মেঘরাজ চরিত্রে আছেন খরাজ মুখার্জি।
‘স্লো হর্সেস ৫’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
দিনক্ষণ: চলমান
অ্যাপল টিভি প্লাসের স্পাই থ্রিলার সিরিজটির প্রথম মৌসুম মুক্তির পর থেকেই দর্শক-সমালোচকদের প্রশংসা পেয়েছে।
গত বুধবার মুক্তি পেয়েছে সিরিজের পঞ্চম মৌসুমের প্রথম পর্ব। বাকি পাঁচ পর্ব আগামী ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পাবে। এতে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন গ্যারি ওল্ডম্যান, জ্যাক লোডেন, জোনাথন প্রাইস।
‘হাউস অব গিনেস’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
আয়ারল্যান্ড আর নিউইয়র্কে উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে গড়ে উঠেছে এই সিরিজের কাহিনি। গল্পের কেন্দ্রে আছেন গিনেস ব্রিউইং কোম্পানির প্রভাবশালী পরিবার।
বেঞ্জামিন গিনেসের মৃত্যুর পর পরিবারে শুরু হয় টালমাটাল অবস্থা। তাঁর চার সন্তান—আর্থার, এডওয়ার্ড, অ্যান ও বেন। বাবার মৃত্যুর পর পরিবার আর ব্যবসা কোন পথে মোড় নেবে, সেই নিয়েই এগিয়েছে কাহিনি। স্টিভেন নাইটের সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন অ্যান্থনি বয়েল, লুয়ি পারট্রেজ ও এমিলি ফেয়ার্ন।
‘টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইংকেল’
ধরন: টক শো
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
কাজল ও টুইংকেল খান্নার সঞ্চালনায় নতুন টক শো। এখানে খোলামেলা আড্ডায় তারকাদের জীবনের সত্যিকারের গল্প উঠে আসবে। প্রথম পর্বের অতিথি আমির খান, সালমান খান। এ ছাড়া অনুষ্ঠানের প্রথম মৌসুমে দেখা যাবে গোবিন্দ-চাঙ্কি পান্ডে, বরুণ ধাওয়ান-আলিয়া ভাট, ভিকি কৌশল-কৃতি শ্যানন, করণ জোহর-জাহ্নবী কাপুরসহ অনেক তারকাকে।