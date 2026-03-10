ওটিটি

তারা কি একসঙ্গে থেকে সুখ খুঁজে পাবে

ওয়েব ফিল্ম 'একসাথে আলাদা'–এর দৃশ্যে ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা


সব সম্পর্ক সুখের গল্পে গিয়ে শেষ হয় না। কখনো কখনো দুজন মানুষ একই ছাদের নিচে থেকেও দূরে সরে যায়, সম্পর্ক থেকে হারিয়ে যায় উষ্ণতা। এমনই এক সম্পর্কের গল্প নিয়ে আসছে ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচইয়ের নতুন ওয়েব ফিল্ম ‘একসাথে আলাদা’।
গত রোববার (৮ মার্চ) হইচইয়ের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে ছবিটির ট্রেলার। রেজাউর রহমান পরিচালিত এই রোমান্টিক-কমেডি ঘরানার ওয়েব ফিল্মটি মুক্তি পাবে ১৯ মার্চ।

সম্পর্কের ভাঙন ও টিকে থাকার লড়াই
গল্পের কেন্দ্রে আছে ফারহান ও আমিরা—এক দম্পতি, যারা বুঝতে পারে তারা একটি নিঃশেষিত সম্পর্কের মধ্যে আটকে পড়েছে। ভালোবাসা কি এখনো আছে? নাকি সম্পর্কটি শেষ করে আলাদা হয়ে যাওয়াই শ্রেয়—এ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই এগোতে থাকে গল্প। পরিবারের প্রত্যাশা, সামাজিক চাপ ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার টানাপোড়েনে তারা বুঝতে চেষ্টা করে, আসলে সুখটা কোথায়। তারা কি একসঙ্গে থেকে সুখ খুঁজে পাবে, নাকি আলাদা হওয়াই হবে তাদের মুক্তির পথ—এ প্রশ্নই গল্পের মূল সুর।

ট্রেলারে দেখা যায়, সম্পর্কের ভাঙন, ভুল–বোঝাবুঝি, মানসিক দ্বন্দ্ব ও আবেগঘন মুহূর্তের পাশাপাশি রয়েছে হালকা হাস্যরসেরও উপস্থিতি। ফলে এটি একদিকে যেমন রোমান্টিক-কমেডি, অন্যদিকে সম্পর্কের সূক্ষ্ম অনুভূতির গল্পও।
ওয়েব ফিল্মটির প্রধান দুটি চরিত্রে অভিনয় করেছেন ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা। হইচইয়ের পর্দায় এই জুটিকে প্রথমবার একসঙ্গে দেখা যাবে। এ ছাড়া গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন তারিক আনাম খান, তুষার খান, রোজী সিদ্দিকী, দীপা খন্দকারসহ আরও অনেকে।

‘একসাথে আলাদা’–এর দৃশ্যে ইয়াশ রোহান ও পারসা ইভানা
ছবি: হইচইয়ের সৌজন্যে

পরিচালক রেজাউর রহমান বলেন, ‘এই গল্পটা মূলত আজকের সময়ের সম্পর্কগুলোকে ঘিরেই। ভালোবাসা আছে, কিন্তু একই সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কাজের চাপ—সব মিলিয়ে সম্পর্কের সমীকরণ বদলে যাচ্ছে। ট্রেলারের মাধ্যমে আমরা সেই গল্পের একটা আভাস দিতে চেয়েছি। ইয়াশ আর পারসা—দুজনই দারুণ অভিনয় করেছেন। আশা করছি, পুরো ফিল্ম দেখে দর্শক আনন্দ পাবে।’

অভিনেতা ইয়াশ রোহান বলেন, ‘স্ক্রিপ্টটা পড়েই মনে হয়েছিল, এটি খুব পরিচিত এক গল্প, যা আমাদের চারপাশেই ঘটে। তাই এতে যুক্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। রেজাউর রহমানের সঙ্গে কাজ করা সব সময়ই উপভোগ্য। ট্রেলার প্রকাশিত হয়েছে, আশা করছি মুক্তির পর দর্শকেরা আরও ভালো কিছু পাবেন।’

অভিনেত্রী পারসা ইভানা
ছবি: হইচইয়ের সৌজন্যে

অভিনেত্রী পারসা ইভানা বলেন,‘চরিত্রটি আমার জন্য বেশ চ্যালেঞ্জিং এবং নতুন ধরনের। যদিও এটি রোমান্টিক-কমেডি, কিন্তু এর মধ্যে অনেক সূক্ষ্ম অনুভূতির জায়গা আছে। ট্রেলারে সেই আবহের একটা ঝলক দেখা যাবে। ইয়াশের সঙ্গে কাজ করাও খুব ভালো লেগেছে। আমরা চেষ্টা করেছি গল্পের আবেগটা ঠিকভাবে তুলে ধরতে।’

অভিনেতা ইয়াশ রোহান
ছবি: হইচইয়ের সৌজন্যে

পর্দার পেছনের যাঁরা
‘একসাথে আলাদা’র গল্প ও চিত্রনাট্য লিখেছেন রেজাউর রহমান ও কারিনা কায়সার। প্রযোজক সৈয়দ আহমেদ শাওকী এবং নির্বাহী প্রযোজক শাহরিয়ার ইসলাম। এক ঘণ্টা ব্যাপ্তির এই রোমান্টিক-কমেডি ওয়েব ফিল্ম হইচইয়ে পরিচালক রেজাউর রহমানের প্রথম কাজ। তাঁর ভাষ্যে, সম্পর্কের টানাপোড়েন, হাসি-আবেগ আর বাস্তব জীবনের দ্বন্দ্ব মিলিয়ে ‘একসাথে আলাদা’ দর্শকদের সামনে তুলে ধরবে আজকের সময়ের এক পরিচিত গল্প।

