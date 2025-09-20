শাহরুখ খানের ছেলের সিরিজ, ওটিটিতে আরও যা দেখতে পারেন
প্রতি সপ্তাহে ওটিটিতে যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন কনটেন্ট। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাওয়া ও মুক্তির অপেক্ষায় থাকা নতুন ওয়েব সিরিজ, সিনেমা, প্রামাণ্যচিত্র ও রিয়েলিটি শোর খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন।
‘সিনার্স’
ধরন: সিনেমা
স্ট্রিমিং: জিওহটস্টার
দিনক্ষণ: চলমান
রায়ান কুগলারের নতুন এ সিনেমায় যুগল চরিত্রে অভিনয় করেছেন মাইকেল বি জর্ডান। ১৯৩২ সালের মিসিসিপিকে পটভূমি করে এটি একদিকে ভ্যাম্পায়ার ফিল্ম, অন্যদিকে বর্ণবাদ, পরিবার, কুসংস্কার আর ব্লুজ সংগীতের আখ্যান। চলতি বছরের অন্যতম আলোচিত এ হরর সিনেমা বাণিজ্যিকভাবেও সফল হয়েছে। ১০০ মিলিয়ন ডলার বাজেটের সিনেমাটি বক্স অফিস থেকে ৩৬৭ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে।
‘দ্য ব্যাডস অব বলিউড’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: নেটফ্লিক্স
দিনক্ষণ: চলমান
ছবির মূল চরিত্র আসমান সিং—এক আউটসাইডার। বলিউডে যার কেউ নেই। কিন্তু প্রতিভা, পরিশ্রম আর ভাগ্যের জোরে বলিউডে তিনি তৈরি করে নেন নিজের জায়গা। এমন গল্প নিয়ে শাহরুখ খানের ছেলে আরিয়ান খানের প্রথম নির্মাণ।
সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন ববি দেওল, মোনা সিং, মনোজ পাহওয়া, লক্ষ, অন্যা সিং, শাহের বম্বা, গৌতমী কাপুর, রাঘব জুয়ালসহ অনেকে। ট্রেলারে দেখা গেছে, সালমান খান, রণবীর সিং ও করণ জোহরের ঝলক। জানা গেছে, আমির খান, রণবীর কাপুর, এমনকি স্বয়ং শাহরুখ খানও অতিথি চরিত্রে আসবেন।
‘দ্য সামার আই টার্নড প্রিটি ৩’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও
দিনক্ষণ: চলমান
এক তরুণীর প্রেমে পাগল দুই ভাই। ত্রিভুজ প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত সিরিজটি ২০২২ সালে মুক্তির পর আলোচিত হয়। বিশেষ করে সারা দুনিয়ার তরুণদের কাছে জনপ্রিয় হয় প্রেম ও হৃদয় ভাঙার গল্পটি। এবার এসেছে তৃতীয় মৌসুম। জেনি হানের সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন লোলা টাং, জ্যাকি চুং, ক্রিস্টোফার ব্রিনি।
‘দ্য মর্নিং শো ৪’
ধরন: সিরিজ
স্ট্রিমিং: অ্যাপল টিভি প্লাস
২০১৯ সালে মুক্তির পরই চর্চায় চলে আসে জেনিফার অ্যানিস্টন ও রিজ উইদারস্পুনের ড্রামা সিরিজটি। এবার এসেছে চতুর্থ মৌসুম। প্রথম পর্বটি মুক্তি পেয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর, বাকি ৯ পর্ব ধারাবাহিকভাবে মুক্তি পাবে আগামী ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত। এরই মধ্যে সিরিজটির পঞ্চম মৌসুমের ঘোষণা এসেছে। ব্রায়ান স্টেলটারের ‘টপ অব দ্য মর্নিং’ অবলম্বনে সিরিজটি বানিয়েছেন জে কারসন।