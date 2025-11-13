ভোটে এগিয়ে মিথিলা, কত নম্বরে আছেন

ভোটে এগিয়ে মিথিলা, কত নম্বরে আছেন
১২১টি দেশের প্রতিযোগীদের নিয়ে থাইল্যান্ডে শুরু হয়েছে ‘মিস ইউনিভার্স’-এর ৭৪তম আসর। সব প্রতিযোগীকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রমের আয়োজন করছে কর্তৃপক্ষ। নানা বিভাগে শুরু হয়েছে ভোটিং। ‘পিপলস চয়েজ’ বিভাগে গতকাল বুধবার রাত ৮টা পর্যন্ত ১ লাখ ৯২ হাজার ৩১৩ ভোট পেয়ে ৩ নম্বরে চলে আসে বাংলাদেশের তানজিয়া জামান মিথিলার নাম। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থানে আছেন ফিলিপাইন ও চিলির প্রতিযোগী। রাতে আরও এক ধাপ এগিয়ে যান মিথিলা, ভোরে দ্বিতীয় অবস্থানে দেখা যায় তাকে। ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ভোট চলবে ভোট।
পিপলস চয়েজ ছাড়াও ‘বেস্ট ন্যাশনাল কস্টিউম’ (প্রথম), ‘মিস কনজেনিয়ালিটি’ (দ্বিতীয়), ‘বেস্ট ইভিনিং গাউন’ (দ্বিতীয়) ও ‘বেস্ট স্কিন’ (তৃতীয়) বিভাগেও এগিয়ে আছেন মিথিলা।
ফুকেটের ইভেন্ট শেষ করে এখন পাতায়ায় আছেন মিথিলা। গতকাল বুধবার সকাল ও বিকেল—দুই দফায় মিথিলার সঙ্গে কথা বলেছে প্রথম আলো।
তিনি বলেন, ‘মঙ্গলবার রাতে আমাকে ভোটের বিষয়টি জানানো হয়। যখন দেখলাম ভোটিংয়ে ৩ নম্বরে এসেছি, শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না। আমার তো সারা শরীর কাঁপছিল। একদম বাক্রুদ্ধ হয়ে পড়ি। কান্না চলে আসে। কাঁদছিলাম। এই অনুভূতি বলে বোঝাতে পারব না। আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমার দেশের মানুষ, বিনোদন অঙ্গনের সহকর্মীরা যেভাবে আমার জন্য ভোট চাইছেন, এই মঞ্চে বিজয়ী দেখতে চাইছেন, তা সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি।’
মিথিলা জানালেন, প্রতিযোগিতায় বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোট আর বিচারকের রায়—দুই-ই দরকার। মিথিলার ভাষ্য, ‘থাইল্যান্ডে আসার পর এখন পর্যন্ত যতগুলো ইভেন্ট হয়েছে, প্রতিটিতে আমার পারফরম্যান্স ভালো, সবার কাছ থেকে তেমনটাই বুঝতে পারছি। আমার বিশ্বাস, আগামী ইভেন্টগুলোও দারুণভাবে উতরাতে পারব। এখন শুধু দরকার দেশের মানুষের ভোট। আমি শুনেছি, শুধু মঙ্গলবারেই ৬০ হাজারের বেশি ভোট পড়েছে। এই প্রথম মিস ইউনিভার্স আসরে বাংলাদেশ এত ভালো অবস্থানে আসতে পেরেছে। আমি মনে করি, দেশের মানুষের এমন সমর্থন পেলে সবাইকে সুখবর দিতে পারব।’
মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ তাদের ফেসবুক পেজে গতকাল বুধবার রাতে এক পোস্টে লিখেছে, ‘দ্বিতীয় অবস্থানে যেতে আমাদের আরও প্রায় ২৫ হাজার ভোট দরকার!!!! ইনশা আল্লাহ আজ রাতেই হবে!! বাংলাদেশ অদম্য, বাংলাদেশের জন্য ভোট দিন।’
‘মিস ইউনিভার্স’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে ২ নভেম্বর থাইল্যান্ডে পৌঁছান ‘মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ ২০২৫’ মুকুটজয়ী মডেল ও অভিনয়শিল্পী তানজিয়া জামান মিথিলা।
২০২০ সালেও জাতীয় পর্যায়ে এই খেতাব জিতেছিলেন তিনি, তবে কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে সেবার আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারেননি।