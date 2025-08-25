বিনোদন

চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের গান শুনিয়েছেন তৌসিফ, ফারিণ ও তটিনীরা

শিখো–প্রথম আলোর আয়োজনে আজ সোমবার চট্টগ্রাম জেলায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নগরের ফয়’স লেকে আনন্দ–উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এ উৎসব চলে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের আনন্দ উদ্‌যাপনে সাংস্কৃতিক পর্বে ছিলেন অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব, সাবিলা নূর, তাসনিয়া ফারিণ ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। জনপ্রিয় ব্যান্ড দল বে অব বেঙ্গল ছিল। ছবি তুলেছেন সৌরভ দাশ
সাবিলা নূর ও তৌসিফ মাহবুব একসঙ্গে বেশ কয়েকটি নাটকে জুটি হয়ে অভিনয় করেছেন। এবার তাঁরা একসঙ্গে গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে, শিখো–প্রথম আলোর আয়োজনে জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সামনে তাঁরা মজার সব পরিবেশনায় অংশ নেন, শিক্ষার্থীরাও তা উপভোগ করে।
‘তাণ্ডব’ সিনেমা দিয়ে মূলধারার বাণিজ্যিক চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটেছে সাবিলা নূরের। চট্টগ্রামের মেয়ে সাবিলা ছুটে গিয়েছিলেন সেখানকার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। মঞ্চে বাজছিল ‘তাণ্ডব’ ছবির গান ‘লিচুর বাগানে’। গানটির তালে তালে নাচতে নাচতে মঞ্চে ঢোকেন সাবিলা। এরপর তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথাও বলেন। ছবিতে তাসনিয়া ফারিণ ও সাবিলা নূর
সাবিলা নূরের সেলফিতে তৌসিফ মাহবুব, তাসনিয়া ফারিণ ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। আজ তাঁরা ছিলেন চট্টগ্রামে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাঁরা কথা বলেন এবং গান শোনান।
নাটকের পাশাপাশি এখন বড় পর্দায়ও কাজ করছেন তাসনিয়া ফারিণ। গত ঈদুল আজহায় মুক্তি পেয়েছে এই তারকা অভিনীত ‘ইনসাফ’ ছবিটি। ছবিটি মুক্তির পর তাঁকে নিয়ে চলে আলোচনা। সময়ের আলোচিত এই তারকাও ছুটে গিয়েছিলেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলেন আর গেয়ে শোনান নিজের গাওয়া ‘রঙে রঙে রঙিন হব’ গানটি।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলছেন সময়ের আলোচিত তারকা তৌসিফ মাহবুব। মেরিল–প্রথম আলো পুরস্কারে গতবারের আসরে ‘লাভ সাব’ নাটকে অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনয়শিল্পীর পুরস্কার জিতেছেন তিনি। তৌসিফ গিয়েছিলেন মেধাবী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। কথা বলেছেন, নিজের অনুভূতিও ব্যক্ত করেছেন। শুনিয়েছেন তাহসানের গাওয়া ‘আলো’ গানটি।
তরুণ প্রজন্মের আলোচিত তারকা তানজিম সাইয়ারা তটিনীও এবার গিয়েছিলেন চট্টগ্রামে জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। মেধাবী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে কথা বলেছেন এবং শুনিয়েছেন গান।
শিক্ষার্থীদের গান গেয়ে শুনিয়েছে ব্যান্ড বে অব বেঙ্গল। একে একে তারা চারটি গান গেয়ে শোনায়।
সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আসা শিক্ষার্থীরা রাজীব বসাকের জাদু উপভোগ করে।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য দিচ্ছেন তাসনিয়া ফারিণ।
