চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের গান শুনিয়েছেন তৌসিফ, ফারিণ ও তটিনীরা

চট্টগ্রামে শিক্ষার্থীদের গান শুনিয়েছেন তৌসিফ, ফারিণ ও তটিনীরা
শিখো–প্রথম আলোর আয়োজনে আজ সোমবার চট্টগ্রাম জেলায় এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ–৫ পাওয়া কৃতী শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। নগরের ফয়’স লেকে আনন্দ–উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে এ উৎসব চলে। শিক্ষার্থীদের সাফল্যের আনন্দ উদ্যাপনে সাংস্কৃতিক পর্বে ছিলেন অভিনয়শিল্পী তৌসিফ মাহবুব, সাবিলা নূর, তাসনিয়া ফারিণ ও তানজিম সাইয়ারা তটিনী। জনপ্রিয় ব্যান্ড দল বে অব বেঙ্গল ছিল। ছবি তুলেছেন সৌরভ দাশ
১ / ৯
২ / ৯
৩ / ৯
৪ / ৯
৫ / ৯
৬ / ৯
৭ / ৯
৮ / ৯
৯ / ৯