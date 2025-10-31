২৯ বছর আগে মারা যান সালমান শাহ। এই মৃত্যু নিয়ে জটিলতা এখনো শেষ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে এটি আত্মহত্যা নাকি হত্যা, এ নিয়ে বিতর্ক চললেও সম্প্রতি আদালত সালমান শাহর মৃত্যুকে আদালত হত্যা মামলা পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন। ঢাকা শহরের ষষ্ঠ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জান্নাতুল ফেরদৌস ইবনে হক এ আদেশ দিয়েছেন। মামলাটি রমনা থানায় তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এ নিয়ে সমসাময়িক শিল্পীরাসহ অনেকে কথা বলছেন। নতুন প্রজন্মের অভিনয়শিল্পী প্রসূন আজাদ এ নিয়ে তাঁর একটি মতামত ফেসবুকে পোস্ট আকারে দিয়েছেন। একটি কোলাজ পোস্ট করে লিখেছেন, ‘আমার ধারণা, সালমান প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিলেন। সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ হওয়া সম্ভব ছিল। কিন্তু সত্যিকার অর্থে তাকে কেউ কখনো ভালোবেসেছিল কি না, আমার সন্দেহ আছে। কারণ, স্টারদের স্টারডম সবাই ভালোবাসে। তার একাকিত্ব তাতে কমে না। তার মা কিংবা স্ত্রী কেউ আদৌ নিঃস্বার্থভাবে তার পাশে দাঁড়াতে চেয়েছিল কি না...সন্দেহ। সফলতার চরমতম স্বাদ পাওয়ার পর তারা সব ছেড়ে চলে যায়...যারা অভিমানী।’