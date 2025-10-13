রাফার পাশে রাহুলের স্বপ্নপূরণ
রোববার ছিল ইয়ামাহার ১৩৮ বছর পূর্তি। এ উপলক্ষে রাজধানীর তেজগাঁওয়ের ইয়ামাহা ফ্ল্যাগশিপ সেন্টারে আয়োজন করা হয় ‘ইয়ামাহা ডে’। সংগীতশিল্পী থেকে বিনোদনের বিভিন্ন অঙ্গনের মানুষ হাজির হয়েছিলেন এতে, সবার উপস্থিতিতে তা যেন রূপ নেয় মিলনমেলায়।
রাত আটটায় অতিথিবরণের মাধ্যমে শুরু হয় আয়োজন। এরপর ইয়ামাহার ইতিহাস তুলে ধরা হয় একটি তথ্যচিত্রের মাধ্যমে।
কীভাবে ১৮৮৭ সালে ইয়ামাহার যাত্রা। এরপর কেটে গেছে ১৩৮ বছর। এ সময়ে সংগীতের বিভিন্ন যন্ত্র উৎপাদনের ইতিহাস থেকে বিশ্বব্যাপী ইয়ামাহা মিউজিক স্কুলের কার্যক্রম দেখানো হয়।
এরপর শুরু হয় সংগীত আয়োজন। শুরুতে পারফর্ম করেন ইয়ামাহার ‘লেট দ্য ওয়ার্ল্ড হিয়ার ইউ’ নামের একটি সংগীত প্রতিযোগিতার অন্যতম দুই বিজয়ী বিসর্গ কল্লোল ও সৈয়দা মুনিয়া। এরপর পারফর্ম করেন চিরকুটের ইশমাম ফরহাদ, অলিক ব্যান্ডের মুহিব ফয়সাল লিংকন, জাহিন রশীদ, সামিত মনজুর ও তানজির শুদ্ধ।
এরপর পারফর্ম করেন সংগীতশিল্পী রাফা। তাঁর সঙ্গে বেজ বাজিয়েছেন ফয়সাল আহাম্মেদ। পারফরম্যান্সে ড্রামসে ছিলেন এ কে রাহুল। রাফার সঙ্গে ড্রামস বাজিয়ে নিজের স্বপ্ন পূরণ হয়েছে বলে জানান রাহুল। স্টেজেই বলে ওঠেন, ‘রাফা ভাইয়ের সাথে ড্রামস বাজাতে পারলাম অবশেষে।’
সবশেষে ওয়ারফেজ ব্যান্ডের পলাশের গানের মাধ্যমে শেষ হয় আয়োজন। রবীন্দ্রসংগীতের সঙ্গে তিনি লালনগীতি পরিবেশন করেন।
গানের ফাঁকে ফাঁকে অতিথিরা আয়োজন নিয়ে কথা বলেন। আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন মাইলস ব্যান্ডের হামিন আহমেদ, মানাম আহমেদ, সংগীত আয়োজক জাহিদ নিরব, মেকানিক্স ব্যান্ডের ভোকাল ত্রিদিবসহ আরও অনেকেই।