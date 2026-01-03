এবার অভিনেতা এ আর রাহমান! প্রভু দেবার সঙ্গে বড় চমক

এবার অভিনেতা এ আর রাহমান! প্রভু দেবার সঙ্গে বড় চমক
অস্কারজয়ী সংগীত পরিচালক এ আর রাহমান এবার যুক্ত হচ্ছেন অভিনয়ে। তামিল ভাষার ‘মুনওয়াক’ নামের একটি সিনেমায় তিনি প্রথমবারের মতো অভিনয় করতে যাচ্ছেন। ছবিটিতে তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন দক্ষিণ ভারতীয় তারকা ও কোরিওগ্রাফার প্রভু দেবা।
গায়ক, সুরকার ও সংগীত পরিচালক হিসেবে এ আর রাহমানের জনপ্রিয়তা বিশ্বজুড়ে। ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে হলিউড—সবখানেই তাঁর সুরের পরশ ছড়িয়ে আছে। ভারতীয় চলচ্চিত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বর্তমানে ১৫টির বেশি সিনেমার সংগীত পরিচালনার কাজ তাঁর হাতে। এত ব্যস্ততার মধ্যেই এবার সম্পূর্ণ নতুন পরিচয়ে দেখা যাবে তাঁকে—হতে চলেছেন অভিনেতা।
এর আগে কিছু মিউজিক ভিডিওতে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালেও পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে অভিনয় করা হয়নি তাঁর। ফলে এ আর রাহমানকে অভিনয়ে দেখা যাবে—এ খবরে ভক্ত ও চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মধ্যে আগ্রহও বেড়েছে কয়েক গুণ।
সিনেমার নাম ‘মুনওয়াক’
অভিনেতা হিসেবে এ আর রাহমানের আত্মপ্রকাশ ঘটবে তামিল সিনেমা ‘মুনওয়াক’–এর মাধ্যমে। এটি একটি কমেডি ঘরানার ছবি। পরিচালনা করেছেন মনোজ নির্মলা শ্রীধরন। প্রযোজনায় আছে ‘বিহাইন্ড উডস প্রোডাকশন’। ছবির বড় একটি অংশ জুড়ে থাকবে নাচ। কারণ, সহ–অভিনেতা হিসেবে আছেন ভারতের ‘মাইকেল জ্যাকসন’ খ্যাত প্রভু দেবা।
প্রভু দেবা–এ আর রাহমান—দুজনেরই দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব। একসঙ্গে কাজও করেছেন বহু সংগীত প্রকল্পে। সেই বন্ধুত্বের সূত্রেই চলচ্চিত্রে অভিনয়ে রাজি হয়েছেন তিনি—এমনটিই ইঙ্গিত দিয়েছেন নির্মাতা।
ছবিতে রাহমানের চরিত্র কেমন
‘মুনওয়াক’ সিনেমায় এ আর রাহমান অভিনয় করছেন একজন পরিচালকের ভূমিকায়। চরিত্রটির নামও রাখা হয়েছে তাঁর নামেই—‘এ আর রাহমান’। তবে বাস্তবের মতো সংগীত পরিচালক নয়, ছবিতে তিনি একজন চলচ্চিত্র পরিচালক। অর্থাৎ পর্দায় একেবারে নতুন পেশায় দেখা যাবে তাঁকে।
পরিচালকের ভাষ্যে, গান রেকর্ডিংয়ের সময় চরিত্রটির কথা শোনার পরই রাজি হয়ে যান রাহমান। পরিচালক জানিয়েছেন, ‘ছবিতে এমন সব দৃশ্য আছে, যা দর্শককে সত্যিই চমকে দেবে।’
গানও গাইলেন পাঁচটি
শুধু অভিনয় নয়, এই সিনেমার সংগীতও করেছেন এ আর রাহমান। সবচেয়ে বড় কথা, ছবিটির পাঁচটি গানই গেয়েছেন তিনি নিজেই। এর আগে কোনো সিনেমার সব কটি গান এককভাবে গাওয়ার অভিজ্ঞতা তাঁর ছিল না—তাই ‘মুনওয়াক’ তাঁর ক্যারিয়ারে নতুন এক অধ্যায়। ইতিমধ্যেই ছবির উল্লেখযোগ্য অংশের শুটিং শেষ হয়েছে। বাকি অংশ সম্পন্ন হলে মুক্তির প্রস্তুতি শুরু হবে।
কবে আসছে সিনেমাটি
সব ঠিক থাকলে ২০২৬ সালের মে মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ‘মুনওয়াক’। সেই সঙ্গে বড় পর্দায় প্রথমবারের মতো অভিনেতা হিসেবে দেখা যাবে এ আর রাহমানকে।
গায়ক, সুরকার, সংগীত পরিচালক—সবকিছুর পর এবার অভিনেতা হিসেবে এ আর রাহমান কতটা সফল হন, তা দেখার অপেক্ষায় আছেন তাঁর অসংখ্য ভক্ত। আপাতত অপেক্ষা শুধু ‘মুনওয়াক’ দেখার।