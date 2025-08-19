গান

২০০৫-এ ২১, এবার এক দিনে ১৫

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
সংগীতশিল্পী শরিফুজ্জামান সোহাগছবি: ফেসবুক

ক্যারিয়ারের দুই যুগ পার করেছেন সংগীতশিল্পী শরিফুজ্জামান সোহাগ। এ সময়ে একক, মিক্সডসহ এই গায়কের অ্যালবামের সংখ্যা ৫৮, গানের সংখ্যা ১ হাজার ৬০০-এর বেশি। ঝুলিতে আছে ‘ও কন্যা’, ‘কাইন্দো না’, ‘কন্যা মন দিলা না’, ‘পরান বন্ধুয়া’ ও ‘লাল শাড়ি’র মতো সুপার হিট গান। এখনো নিয়মিত নতুন গান আনছেন তিনি। সম্প্রতি এক দিনে ১৫টি নতুন গান রেকর্ড করেছেন এ গায়ক। ফেসবুক পোস্টে এ গায়ক জানিয়েছেন দুই দশক আগে এক দিনে ২১টা গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন তিনি।

সংগীতশিল্পী শরিফুজ্জামান সোহাগ
ছবি: ফেসবুক

সোহাগ ফেসবুকে লিখেছেন, ‘২০০৫ সালে এক দিনে ২১টা গানে ভয়েস দিয়েছিলাম। সে গানগুলো মানুষ এখনো শোনে। ঠিক আজ ২০২৫ সালে এসে, এক দিনে ১৫টি গান রেকর্ড করলাম, আল্লাহ ভরসা।’
অডিও অ্যালবামের সেই রমরমা সময় আর নেই। বদলে গেছে গান প্রকাশের মাধ্যম, ইউটিউব থেকে অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ পাচ্ছে শিল্পীদের একক গান। বেশির ভাগ কণ্ঠশিল্পী এখন মাসে একটি বা দুটির বেশি গান প্রকাশ করছেন না। সেখানে নিয়মিতই গান আনছেন সোহাগ।

আরও পড়ুন

‘ও কন্যা’ গায়ক সোহাগ এখন লড়ছেন গানের মালিকানা নিয়ে

সোহাগ প্রথম আলোকে বলেন, ‘বাইরের অনেক প্রস্তাব থাকলেও সবার কাজ এখন করছি না। মেধাস্বত্ব নিয়ে লড়াইয়ের মধ্যে আবার নতুন ঝামেলায় পড়তে চাই না। তাই নিজের প্ল্যাটফর্মের দিকেই মনোযোগ আমার। এর বাইরে কনসার্টের একটা ব্যস্ততা সারা বছরই থাকে, তাই নতুন গানেরও প্রয়োজন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কিছু এক্সপেরিমেন্ট করি।’
সোহাগ জানিয়েছেন, গানগুলো শিগগির তাঁর ইউটিউব প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্যান্য ডিজিটাল মাধ্যমে প্রকাশ পাবে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গান থেকে আরও পড়ুন