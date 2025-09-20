‘ইয়া আলী’ থেকে ‘ঢাকার পোলা’—জুবিনের জনপ্রিয় পাঁচ গান

‘ইয়া আলী’ থেকে ‘ঢাকার পোলা’—জুবিনের জনপ্রিয় পাঁচ গান
হিন্দি, বাংলা থেকে অসমিয়া—বহু ভাষায় গেয়েছেন প্রয়াত সংগীতশিল্পী জুবিন গার্গ। তাঁর অনেক গান শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে; এর মধ্যে জনপ্রিয় পাঁচটি গান নিয়ে প্রতিবেদনটি সাজানো হলো।
ইয়া আলী
বলিউডের ‘গ্যাংস্টার’ সিনেমার গানটি জুবিনকে ভারতজুড়ে পরিচিতি এনে দিয়েছে। অনুরাগ বসু পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পেয়েছে ২০০৬ সালে। সাঈদ কাদরির লেখা গানটির সুর করেছেন প্রীতম চক্রবর্তী। সিনেমায় ইমরান হাশমি, কঙ্গনা রনৌতসহ অনেকে অভিনয় করেছেন।
চোখের জলে
‘পরাণ যায় জ্বলিয়া রে’ সিনেমার গানটি বহু শ্রোতাকে কাঁদিয়েছে। গানটির সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছেন দেব। গানটি এখনো শ্রোতাদের মুখে মুখে ফেরে। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গানটির সংগীতায়োজন করেছেন জিৎ গাঙ্গুলি।
পিয়া রে
‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ সিনেমার গানটিও বেশ জনপ্রিয়। প্রিয় চট্টোপাধ্যায়ের লেখা গানটির সংগীতায়োজন করেছেন জিৎ গাঙ্গুলি।
বোঝে না সে বোঝে না
‘প্রেম আমার’ সিনেমার গানটি শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন তুলেছিল। গৌতম সুস্মিতের লেখা গানটির সুর করেছেন জিৎ গাঙ্গুলি।
ঢাকার পোলা
ভারতের বাইরে ঢাকার একাধিক গানেও কণ্ঠ দিয়েছেন জুবিন গার্গ। এর মধ্যে ‘নিঃস্বার্থ ভালোবাসা’ সিনেমার ‘ঢাকার পোলা’ গানটিও রয়েছে। আকাশের কথা ও সুরে গানটিতে কণ্ঠ দেন তিনি।