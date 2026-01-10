গান

‘রাজনৈতিক আলাপ’–এর আগে বিয়ে-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আহমেদ হাসান ও নুসরাত মাটিছবি : সংগৃহীত

গেল বছরের মে মাসে ঘরোয়া আয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও নির্মাতা নুসরাত মাটি ও সংগীতশিল্পী–নির্মাতা আহমেদ হাসান বিবাহবন্ধনে আবব্ধ হন। তখনই পরিকল্পনা ছিল—সুবিধাজনক সময়ে বন্ধু ও সহকর্মীদের নিয়ে বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করবেন তাঁরা। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী গতকাল শুক্রবার রাতে পরিবারের বাইরে পরিচিতজন ও বন্ধু–শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপস্থিতিতে বিয়ে-পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন এই দম্পতি।

আহমেদ হাসান ও নুসরাত মাটির বিবাহোত্তর সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আজমেরী হক বাঁধন
ছবি : বাঁধনের ফেসবুক থেকে

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বিনোদন অঙ্গনের তাঁদের কাছের মানুষেরা উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়শিল্পী আজমেরী হক বাঁধন অনুষ্ঠানে গিয়ে ফেসবুকে ছবি পোস্ট করে লেখেন, ‘দুজনকে অভিনন্দন। যাদের আমি মন থেকে সম্মান করি, তাদের একসঙ্গে দেখে সত্যিই মনটা ভরে গেল। আপনাদের জীবনের এই নতুন অধ্যায়ের জন্য রইল ভালোবাসা ও দোয়া।’ এ ছাড়া অনুষ্ঠানে ইমতিয়াজ বর্ষণ, জাহিদ নিরবসহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

আহমেদ হাসান সানি ও নুসরাত মাটি
ছবি: শিল্পীর সৌজন্যে

এদিকে ১৬ জানুয়ারি মুক্তি পেতে যাচ্ছে আহমেদ হাসান পরিচালিত সিনেমা ‘এখানে রাজনৈতিক আলাপ জরুরি’। মুক্তির আগে ছবিটির প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন তিনি। এরই মধ্যে সিনেমার টিজার, ট্রেলার ও গান প্রকাশ পেয়েছে। সিনেমা মুক্তির আগেই বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সেরে নেওয়াকে স্বস্তির বিষয় হিসেবেই দেখছেন নির্মাতা।

আহমেদ হাসান সানি ও নুসরাত মাটি
ছবি: শিল্পীর সৌজন্যে

বিয়ের আগে প্রায় তিন বছর আহমেদ হাসান সানি ও নুসরাত মাটির বন্ধুত্ব ছিল, যা পরে দাম্পত্য সম্পর্কে রূপ নেয়। বিয়ে প্রসঙ্গে সানি বলেন, ‘গান থেকে সাহিত্য, সিনেমা—সবকিছুতেই আমাদের মধ্যে দারুণ মিল পেয়েছি। মাটি ভীষণ মেধাবী, অনেক জানে—এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করেছে।’ ইউরোপে চলচ্চিত্র বিষয়ে পড়াশোনা করা নুসরাত মাটি বর্তমানে গল্প ও চিত্রনাট্য লিখছেন। পাশাপাশি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলচ্চিত্র বিষয়ে শিক্ষকতাও করছেন।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
গান থেকে আরও পড়ুন