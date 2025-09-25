হাবিবের সঙ্গে গাইলেন তাজিক গায়িকা, কে তিনি

হাবিবের সঙ্গে গাইলেন তাজিক গায়িকা, কে তিনি
সংগীতশিল্পী ও সুরকার হাবিব ওয়াহিদের সঙ্গে গেয়েছেন তাজিক শিল্পী মেহরনিগরি রুস্তম। কোক স্টুডিও বাংলার তৃতীয় মৌসুমে ‘মহা জাদু’ শিরোনামে গানটি গেয়েছেন তাঁরা।
আজ রাতে প্ল্যাটফর্মটির ইউটিউব চ্যানেলে গানটি প্রকাশিত হয়েছে। গানটির কথা লিখেছেন কবি খোয়াজ মিয়া, তিনি দুর্বিন শাহর শিষ্য।
গানটি নিয়ে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কোক স্টুডিও বাংলা লিখেছে, ‘বাংলার আধ্যাত্মিকতা আর ফারসি কবিতার মিলনে এমন এক সুর জন্ম নিয়েছে, যেখানে প্রেম হৃদয়কে নাড়া দেয়, আত্মাকে টেনে আনে অদৃশ্য সুতার মতো। “মহা জাদু” উদ্যাপন করছে সেই প্রেমের মায়া, সেই জাদুকরি টান।’
এটি তৃতীয় মৌসুমের ষষ্ঠ গান, এটিই কোক স্টুডিও বাংলায় হাবিবের প্রথম গান। এই গানের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের শ্রোতারা প্রথমবারের মতো পেল তাজিক শিল্পী মেহরনিগরিকে।
তাজিকিস্তানের জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী ও সুরকারের মধ্যে একজন মেহরনিগরি রুস্তম। ১৯৯৪ সালের ১৪ অক্টোবর তাঁর জন্ম, সাংস্কৃতিক পরিবারে বেড়ে ওঠা।
প্রায় এক দশকের ক্যারিয়ারে ‘গুল’, ‘নিগিন আনোর’, ‘আনার আনার’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত গান উপহার দিয়েছেন তিনি।
ইনস্টাগ্রামেও বেশ সরব মেহরনিগরি রুস্তম। ইনস্টাগ্রামে তাঁর অনুসারীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ।