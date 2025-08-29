মাঠে চুম্বন থেকে বাগ্দান, টেইলর সুইফটের দুই বছরের প্রেমের গল্প
টেইলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফসের তারকা খেলোয়াড় ট্র্যাভিস কেলসির প্রেমকাহিনি গত দুই বছরে ভক্তদের মন জয় করেছে। ২০২৩ সাল থেকে গুজবের শুরু, অবশেষে ২৬ আগস্ট বাগ্দানের পর দুই তারকার সম্পর্ক এখন পরিণয়ের অপেক্ষায়। হলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী ও জনপ্রিয় জুটির মধ্যে টেইলর সুইফট ও ট্র্যাভিস কেলসি জুটি অন্যতম। কিন্তু কীভাবে প্রেমে পড়লেন গান আর খেলার দুই ভুবনের দুই বাসিন্দা?
আপাতদৃষ্টে খেলার মানুষ না হয়েও ফাইনালের সব আলো যেন নিজের দিকে কেড়ে নিয়েছিলেন সুইফট। কারণটা আর কিছু নয়, তাঁর প্রেমিক ট্রাভিস কেলসির দল কানসাস সিটি চিফস জিতেছে এনএফএলের (আমেরিকান ফুটবল) শিরোপা। জয়ের পর মাঠেই প্রেমিককে চুম্বন করেছেন সুইফট। লাস ভেগাসের এই সুপারবোল ফাইনালের আগে সুইফট ছিলেন জাপানে, তাঁর ইরাস ট্যুর নিয়ে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত বিমানে উড়ে আসেন লাস ভেগাসে। খেলা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই তিনি হাজির হন অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে। খেলা শেষ হতেই প্রেমিককে জড়িয়ে ধরেন সুইফট, এরপর তাঁদের চুম্বনের সাক্ষী হন স্টেডিয়ামের দর্শকেরা।
কনসার্ট থেকে শুরু
২০২৩ সালের জুলাই মাস। আলোচিত ইরাস ট্যুর নিয়ে দুনিয়ার নানা প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন টেইলর সুইফট। এবার তিনি হাজির হলেন যুক্তরাষ্ট্রের মিসৌরির কানসাস সিটির অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে। এটি এনএফএল দল কানসাস সিটি চিফদের হোম ভেন্যু, যে দলের তারকা খেলোয়াড় কেলসি। সুইফটের গান শুনতে হাজির হন কেলসি। এক ফ্রেন্ডশিপ ব্রেসলেটে নিজের নম্বর লিখে সুইফটকে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।
কিন্তু কনসার্টের আগে বা পরে সুইফট কারও সঙ্গে কথা বলেন না, তাই সেটি সফল হয়নি। সুইফটের নাগাল পাওয়া কি সহজ কথা! পরে একটি পডকাস্টে মজা করে কেলসি বলেন, তিনি ‘হতাশ’ হয়েছিলেন। এর আগে সুইফট ২০২৩ সালের এপ্রিলে অভিনেতা জো অ্যালউইনের সঙ্গে ছয় বছরের সম্পর্কের ইতি টানেন। অন্যদিকে কেলসিরও ২০২২ সালে ক্রীড়া সাংবাদিক কায়লা নিকোলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়।
পরের কয়েক সপ্তাহে আর কিছু হয়নি। তবে আগস্টে চিফসের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিওতে সহখেলোয়াড় কেলসিকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি মুচকি হেসে বলেন, সুইফটই তাঁর সেলিব্রিটি ক্র্যাশ।
প্রকাশ্যে প্রেম
২০২৩ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর। এবার ঘটনা উল্টো। সুইফটই হাজির হয়েছেন অ্যারোহেড স্টেডিয়ামে; চিফস বনাম শিকাগো বিয়ার্স ম্যাচে। গ্যালারিতে কেলসির মায়ের পাশে বসে উল্লাস করতে দেখা যায় তাঁকে। ম্যাচ শেষে দুজন একসঙ্গে বের হন, যা তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনাকে আরও উসকে দেয়। কারণ, এর আগে থেকেই তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে গুজব চলছিল। পরের দিন কেলসি পডকাস্টে বলেন, এটি ছিল ‘একটি স্মরণীয় ম্যাচ’। তিনি আরও বলেন, সুইফটের প্রতি মাঠে সবাই যে ভালোবাসা দেখিয়েছেন, সেটা ছিল অবিস্মরণীয়। একই বছরের ১ অক্টোবর নিউ জার্সির মেটলাইফ স্টেডিয়ামে চিফস বনাম নিউইয়র্ক জেটস ম্যাচ দেখতে যান সুইফট। ওই ম্যাচেই দর্শকসংখ্যা লাফিয়ে বেড়ে ২৯ দশমিক ২ মিলিয়নে পৌঁছে যায়।
গানের কথায় বদল
২০২৩ সালের ১১ নভেম্বর আর্জেন্টিনায় ইরাস ট্যুরের কনসার্টে গানের কথাই বদলে দেন সুইফট! নিজের ‘কারমা’ গানের লিরিক পরিবর্তন করে গেয়ে ওঠেন, ‘কারমা ইজ দ্য গাই অন দ্য চিফস কামিং স্ট্রেইট হোম টু মি।’ এই চিফস যে কানসাস সিটি চিফসের কেলসি, সে আর বলতে! মুহূর্তেই স্টেডিয়াম উল্লাসে ভরে ওঠে।
হিমশীতল ম্যাচেও ভালোবাসা
২০২৪ সালের ১৩ জানুয়ারি। তীব্র ঠান্ডার মধ্যে সুইফটকে দেখা যায় কেলসির প্লে-অফ ম্যাচে। সে সময় তাপমাত্রা ছিল মাইনাস ২৫ ডিগ্রি। তিনি কেলসির পরিবারের সঙ্গে ভিআইপি বক্সে বসে খেলা উপভোগ করেন। এক সপ্তাহ পর নিউ ইয়র্কে চিফস বনাম বিলস ম্যাচে আবারও কেলসি পরিবারের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। এই খেলায় সুইফট কেলসির ভাইয়ের বাচ্চাদের সঙ্গে মজার খেলায় মেতে ওঠেন। সুইফট যে দিন দিন কেলসির পরিবারের অংশ হয়ে উঠছিলেন, এ থেকেই বোঝা যায়।
১৩ আগস্ট কেলসি ব্রাদার্সের ‘নিউ হাইটস’ পডকাস্টে অতিথি হিসেবে অংশ নেন সুইফট। সেখানেই নিজের নতুন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’-এর ঘোষণা দেন। এ পডকাস্টে তিনি আরও জানান, কেলসি তাঁকে যেভাবে প্রকাশ্যে প্রেমের প্রস্তাব দেন, তিনি কিশোরী বয়স থেকে এ রকমটাই কল্পনা করতেন। এটি ছিল তাঁর কাছে, ‘স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মুহূর্ত’।
মাঠেই চুম্বন
২০২৪ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি লাস ভেগাসের অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে বসেছিল সুপারবোল ফাইনাল। আপাতদৃষ্টে খেলার মানুষ না হয়েও ফাইনালের সব আলো যেন নিজের দিকে কেড়ে নিয়েছিলেন সুইফট। কারণটা আর কিছু নয়, তাঁর প্রেমিক ট্রাভিস কেলসির দল কানসাস সিটি চিফস জিতেছে এনএফএলের (আমেরিকান ফুটবল) শিরোপা। জয়ের পর মাঠেই প্রেমিককে চুম্বন করেছেন সুইফট।
লাস ভেগাসের এই সুপারবোল ফাইনালের আগে সুইফট ছিলেন জাপানে, তাঁর ইরাস ট্যুর নিয়ে। সেখান থেকে ব্যক্তিগত বিমানে উড়ে আসেন লাস ভেগাসে। খেলা শুরুর এক ঘণ্টা আগেই তিনি হাজির হন অ্যালেজায়ান্ট স্টেডিয়ামে। খেলা শেষ হতেই প্রেমিককে জড়িয়ে ধরেন সুইফট, এরপর তাঁদের চুম্বনের সাক্ষী হন স্টেডিয়ামের দর্শকেরা। মুহূর্তেই ওই ঘটনার ছবি ও ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে অন্তর্জালে।
ওয়েম্বলিতে চমক
২০২৪ সালের ২৩ জুন লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে মঞ্চে হঠাৎ উপস্থিত হন কেলসি। কেলসিকে সুইফটের সঙ্গে এক মঞ্চে প্রথমবারের মতো দেখে উল্লাসে ফেটে পড়েন দর্শকেরা। কেলসি টেইলরের সঙ্গে তাঁদের গানের সময় পোশাক বদলানোর একটি ছোট্ট অংশে যোগ দেন। পরে তিনি পডকাস্টে বলেন, ‘আমি শুধু ভেবেছিলাম, টেইলরকে যেন ফেলে না দিই।’
তারকা অতিথি
চলতি বছরের জুনে কেলসির সঙ্গে একটি এনএফএলের এক মিলনমেলায় (টাইট এন্ড ইউনিভার্সিটি) উপস্থিত হন সুইফট। কেলসির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আয়োজন। এটি এনএফএল খেলোয়াড়দের জন্য একটি বিশেষ অফ সিজন ক্যাম্প, যেখানে খেলোয়াড়েরা একত্র হয়ে প্রশিক্ষণ, আলোচনা ও পারস্পরিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় করেন।
সেখানে সুইফটের গান পরিবেশনের কথা ছিল না। তবে তহবিল সংগ্রহের আয়োজনে সুইফট মঞ্চে গেয়ে ওঠেন, ‘শেক ইট অফ’, যা মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়। সেখানে ফোর্টি নাইনার্স তারকা জর্জ কিটলির সঙ্গে ‘লাভ স্টারি’ গেয়ে দর্শকদের এক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেন। এক সাক্ষাৎকারে এই এনএফএল তারকা বলেন, ‘আমি কখনো ভাবিনি যে আমার প্রিয় গায়িকার সঙ্গে গাইব। কিন্তু সেটাই ঘটেছিল। এটা আমার জীবনের অন্যতম স্মরণীয় মুহূর্ত হয়ে থাকবে।’
অন্যদিকে ট্র্যাভিস কেলসি এই অনুষ্ঠানে সুইফটের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, ‘এটা আমার কাছে খুব বিশেষ কিছু। সে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আমার জগৎকে বুঝতে চেষ্টা করেছে। এটাই আমাদের সম্পর্কের সবচেয়ে শক্তিশালী দিক।’ এই আয়োজনের পর থেকে অনেকে মনে করেন, সুইফট ও কেলসির সম্পর্ক আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। কারণ, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা এখন পেশাদার জীবনের দিকগুলোও ভাগাভাগি করছেন।
‘স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মুহূর্ত’
১৩ আগস্ট কেলসি ব্রাদার্সের ‘নিউ হাইটস’ পডকাস্টে অতিথি হিসেবে অংশ নেন সুইফট। সেখানেই নিজের নতুন অ্যালবাম ‘দ্য লাইফ অফ এ শোগার্ল’-এর ঘোষণা দেন। এ পডকাস্টে তিনি আরও জানান, কেলসি তাঁকে যেভাবে প্রকাশ্যে প্রেমের প্রস্তাব দেন, তিনি কিশোরী বয়স থেকে এ রকমটাই কল্পনা করতেন। এটি ছিল তাঁর কাছে, ‘স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মুহূর্ত’।
অবশেষে বাগ্দান
২৬ আগস্ট ইনস্টাগ্রামে এক যৌথ ঘোষণায় সুইফট ও কেলসি বাগ্দানের ঘোষণা দেন। ইনস্টাগ্রামে দুজনের ছবি পোস্ট করে টেইলর সুইফট লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক আর জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’
গায়িকার অনুরাগীমাত্রই জানেন, সুইফটের গানে প্রচুর সাহিত্যের রেফারেন্স থাকে। ফলে তাঁকে ‘ইংরেজি শিক্ষক’ বলে ডাকেন অনুরাগীরা। আর এটার সঙ্গে মিল রেখে স্বাস্থ্যসচেতনতার জন্য কেলসিকে ডাকেন ‘শরীরচর্চা শিক্ষক’। ছবিতে সুইফটের অনামিকায় হীরার আংটি দেখা গেছে। বাহারি নকশার আংটিটির দাম কম করে হলেও সাড়ে পাঁচ লাখ মার্কিন ডলার। গোলাপি ও সাদা ফুলে সাজানো বাগানে দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখা গেছে। ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ডে জুড়ে দেওয়া হয় সুইফটের গান—‘সো হাইস্কুল’।
যেখানে শুরু হয়েছিল এক বন্ধুত্বের ব্রেসলেট দিয়ে, সেখানে শেষ হলো বাগ্দানে। ভক্তরা এখন অপেক্ষায় প্রিয় তারকা জুটির শুভ পরিণয়ের।
