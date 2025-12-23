বিজয়ের মাসে বেঙ্গলের ‘প্রাণে আনো গান’

বিজয়ের মাসে বেঙ্গলের ‘প্রাণে আনো গান’
বিজয়ের মাস উছ্যাপন উপলক্ষে বেঙ্গল ফাউন্ডেশন আগামীকাল থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়োজন করছে চার দিনব্যাপী সাংস্কৃতিক উৎসব ‘প্রাণে আনো গান’। ঢাকা ব্যাংকের সহযোগিতায় আয়োজিত এ উৎসবে সংগীত, কারুশিল্প ও চিত্রকলার মাধ্যমে বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সমকালীন জীবনধারার নানা দিক তুলে ধরা হবে।
আয়োজকদের ভাষ্য, দেশের সংস্কৃতিচর্চা ও সাধনাকে আরও গতিময় ও বহুমাত্রিক করার ধারাবাহিক প্রয়াসের অংশ হিসেবেই এ আয়োজন।
উৎসবের মূল সংগীতানুষ্ঠান প্রতিদিন বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে ধানমন্ডির বেঙ্গল শিল্পালয়ের লেভেল-৪–এ অনুষ্ঠিত হবে। চার দিনে শাস্ত্রীয় সংগীত, লোকগান, নজরুল ও রবীন্দ্রসংগীত, জীবনমুখী গান, কবিতা পাঠ, আবৃত্তিসহ নানা পরিবেশনা থাকছে। আগামীকাল সন্ধ্যা ৬টায় আয়োজনটির উদ্বোধন করবেন ঢাকা ব্যাংকের চেয়ারম্যান আব্দুল হাই সরকার।
উৎসবের প্রথম দিন বুধবার দেশের গান ও দেশের কবিতা আবৃত্তি করবেন মোস্তাফিজুর রহমান, মানসী সাধু, মাইনুর রহমান খান, মহিউদ্দিন শামীম। এদিন নজরুলের ভক্তিগীতি শোনাবেন বিটু কুমার শীল, লোকগান গাইবেন কিরণ চন্দ্র রায়।
দ্বিতীয় দিন বৃহস্পতিবার বাংলা ঠুমরি পরিবেশন করবেন সুপ্রিয়া দাস। জসীম উদ্দীনের ‘নক্সী কাঁথার মাঠ’ পাঠ করবেন ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাদেশের সিনেমার গান গাইবেন চম্পা বণিক, লোকগান শোনাবেন লাবিক কামাল।
তৃতীয় দিন শুক্রবার তিন কবির গান পরিবেশন করবেন আজিজুর রহমান; নজরুলের আধুনিক গানে শোনাবেন সুস্মিতা দেবনাথ। পাঠে রায়হানুল আমিন কল্লোল এবং রবীন্দ্রসংগীতে অদিতি মহসিন। চতুর্থ ও শেষ দিন শনিবার রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান পরিবেশন করবেন মহুয়া মঞ্জরী সুনন্দা। জীবনমুখী গান শোনাবেন ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান, লোকগান গাইবেন টুনটুন বাউল।
উৎসবকে ঘিরে থাকছে ‘কারুকথা’ নির্বাচিত গ্রামীণ হস্তশিল্প ও কারুপণ্যের মেলা। এটি আজ থেকে ২৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুপুর ১২টা থেকে বেঙ্গল শিল্পালয়ের নিচতলায় সুবীর চৌধুরী চত্বরে চলবে।
এ ছাড়া ‘অন্যস্বর’ শীর্ষক দলীয় শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে নারীর জীবনোপলব্ধি, ইতিহাস ও চর্চার গতিপথ অন্বেষণে ৩৫ জন শিল্পীর শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে।
বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ও আবুল খায়েরের সংগৃহীত এসব শিল্পকর্ম দেখা যাবে ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে ১৭ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত কামরুল হাসান প্রদর্শনশালায়। শিশু-কিশোরদের জন্য থাকছে ‘আকাশ-কুসুম’ শীর্ষক কারু কর্মশালা। আয়োজনটি সবার জন্য উন্মুক্ত।