অরিজিৎ সিং কি ঢাকায় আসছেন

বিনোদন প্রতিবেদক
ঢাকা
অরিজিৎ সিং

ঢাকায় আসছেন ভারতীয় সংগীত তারকা অরিজিৎ সিং, এমন খবর ছড়িয়েছে সংবাদমাধ্যমে। ট্রিপল টাইম কমিউনিকেশনস ও টিকিট টুমরো নামের দুটি প্রতিষ্ঠান তাঁকে নিয়ে কনসার্টের কথা জানিয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার এক ফেসবুক পোস্টে টিকিট টুমরো জানিয়েছে, ‘অরিজিৎ সিং লাইভ ইন ঢাকা’ শীর্ষক কনসার্টটি নিয়ে কাজ করছে তারা। তবে নাম না প্রকাশের শর্তে প্রতিষ্ঠানটির এক কর্মকর্তা প্রথম আলোকে জানান, বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, কনসার্টের বিষয়টি চূড়ান্ত হয়নি।

ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে আমরা কয়েক দফায় যোগাযোগ করেছি। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে কনসার্টটি করার পরিকল্পনা নেই। আগামী বছরের শেষভাগে হতে পারে।’

এর আগে ২০১৬ সালে আর্মি স্টেডিয়ামে ‘অরিজিৎ সিং সিম্ফনি অর্কেস্ট্রা’ শীর্ষক কনসার্টে গান করে গেছেন অরিজিৎ সিং।

অরিজিৎ সিং
অরিজিৎ সিং

১৯৮৭ সালের ২৫ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জে জন্ম অরিজিতের। ২০০৫ সালে ১৯ বছর বয়সে রিয়েলিটি শো ‘ফেম গুরুকুল’ দিয়ে পরিচিতি পান অরিজিৎ। এরপর ধীরে ধীরে হয়ে ওঠেন এই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় গায়ক।
অরিজিৎ এখন বলিউড সিনেমার প্লেব্যাকের জন্য গানপ্রতি ৮ থেকে ১০ লাখ রুপি নিয়ে থাকেন। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৫ লাখ টাকা। এ ছাড়া কনসার্টের জন্য নেন দেড় কোটি রুপি।

গানের জন্য একবার ভারতের জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার পেয়েছেন অরিজিৎ, ফিল্মফেয়ার পেয়েছেন সাতবার এবং এ ছাড়া ফিল্মফেয়ার বাংলায় সেরা গায়ক হয়েছেন তিনবার।

