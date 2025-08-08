আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সুচনা শেলীর সাফল্য

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের সুচনা শেলীর সাফল্য
কিরগিজস্তানে আয়োজিত ফোক মিউজিক ফেস্টিভ্যাল ‘রুখ সানাত’–এ দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছেন সংগীতশিল্পী সুচনা শেলী। এই প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশসহ ১৪টি দেশের ৮২ জন শিল্পী ও ব্যান্ড অংশ নিয়েছিল।
সুচনা শেলী তাঁর ‘দিব্য জ্ঞানী’ ব্যান্ডের মাধ্যমে এই প্রতিযোগিতায় তুলে ধরেন বাংলাদেশের সমৃদ্ধ লোকসংগীত ঐতিহ্য। পরিবেশন করেন সাধক ফকির লালন শাহ ও হাসন রাজার কালজয়ী গান, যা প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলী ও দর্শকদের হৃদয় জয় করে নেয়।
অনুভূতি জানিয়ে সুচনা শেলী বলেন, ‘এই মঞ্চে লালন ও হাসন রাজার গান গাইতে পারা, এবং তাতে বিশ্ববাসীর ভালোবাসা পাওয়া—আমার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। আমি এই অর্জন বাংলাদেশের মানুষ এবং আমার ব্যান্ড “দিব্য জ্ঞানী”-এর সব সদস্যকে উৎসর্গ করছি।’
বাবা আব্দুল জলিল সরদারের কাছে সুচনা শেলীর সংগীতে হাতে খড়ি। তিনি বাংলাদেশ ও কলকাতার একাধিক চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেছেন।