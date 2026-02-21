গান

ভারতে আসছেন শাকিরা, কবে কোথায় পারফর্ম করবেন

বিনোদন ডেস্ক

আবারও ভারতে পারফর্ম করতে আসছেন জনপ্রিয় পপ তারকা শাকিরা। আগামী ১০ এপ্রিল মুম্বাই এবং ১৫ এপ্রিল দিল্লিতে তাঁর পারফর্ম করার কথা রয়েছে। ফিডিং ইন্ডিয়া নামের দাতব্য সংস্থা এবং ডিস্ট্রিক্ট বাই জোমাটো যৌথভাবে ‘ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট ২০২৬’-এর তৃতীয় সংস্করণের ঘোষণা দিয়েছে, যেখানে শাকিরা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ও ভারতের তারকারা পারফর্ম করবেন।

শাকিরা। রয়টার্স

আয়োজকেরা বলছেন, শাকিরার এই সফর শুধু বিনোদনের জন্য নয়; ক্ষুধা ও অপুষ্টি নিয়ে সচেতনতা তৈরিও এর অন্যতম লক্ষ্য। মুম্বাইয়ে তিনি পারফর্ম করবেন মহালক্ষ্মী রেসকোর্সে এবং দিল্লিতে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে।
এক বিবৃতিতে শাকিরা বলেন, ‘ভারতে পারফর্ম করা সব সময়ই আমার জন্য বিশেষ। মুম্বাই ও দিল্লির ভক্তদের সঙ্গে আবারও যুক্ত হতে পেরে আমি রোমাঞ্চিত। ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট শুধু সংগীত নয়; এটি একসঙ্গে দাঁড়িয়ে নিশ্চিত করা যে প্রতিটি শিশু তার বেড়ে ওঠার জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি পায়।’

শুধু তারকাখ্যাতিই নয়, নিজের ‘বেয়ারফুট ফাউন্ডেশন’-এর মাধ্যমে শিক্ষা ও শিশু কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন তিনি। এই উদ্যোগটি ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্টের ‘ক্ষুধা ও অপুষ্টিমুক্ত দেশ’ গড়ার লক্ষ্যর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
ফিডিং ইন্ডিয়া কনসার্ট একটি কমিউনিটি-চালিত উদ্যোগ, যার লক্ষ্য ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ‘জিরো হাঙ্গার’ অর্জনের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করা।

গায়িকা শাকিরা। রয়টার্স

প্রায় দুই দশক আগে কনসার্ট করতে ভারতে এসেছিলেন শাকিরা। সর্বশেষ ২০০৭ সালে ‘ওরাল ফিক্সেশন’ ট্যুরের অংশ হিসেবে তিনি মুম্বাইয়ে পারফর্ম করেছিলেন।


এনডিটিভি অবলম্বনে

