‘জনপ্রিয় তারকাদের সব সময় পাওয়া যায় না’

একসময় ধারাবাহিক হিট গানে শ্রোতাদের মন জয় করা সংগীতশিল্পী আরফিন রুমি দীর্ঘদিন ছিলেন আলোচনার বাইরে। ব্যক্তিগত জীবনের নানা বিতর্ক ও আইনি জটিলতার পর সংগীতাঙ্গনে তাঁর উপস্থিতি কমে আসে, যা নিয়ে ভক্ত–শ্রোতাদের মধ্যে তৈরি হয় নানা প্রশ্ন। অবশেষে সেই নীরবতা ভেঙে নিজের অনুপস্থিতি, তারকাখ্যাতি ও ফিরে আসার গল্প নিয়ে মুখ খুলেছেন এই শিল্পী।

২০০৮ সালে ভালোবেসে লামিয়া ইসলাম অনন্যার সঙ্গে সংসার শুরু করেন আরফিন রুমি। তাঁদের সংসারে এক পুত্রসন্তানও রয়েছে। তবে প্রথম স্ত্রীকে তালাক না দিয়েই ২০১২ সালে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন তিনি। পরে প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ঘটনায় আইনি জটিলতায় পড়েন রুমি; ভোগ করতে হয় জেল–জরিমানাও। ওই সময় দুই স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে তোলা ছবি প্রকাশ পাওয়ায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়েন এই শিল্পী। বিষয়টি তখন দেশজুড়ে আলোচনার জন্ম দেয়। পরবর্তী সময়ে ২০১৩ সালে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান তিনি।

এই আলোচিত ঘটনার পর দীর্ঘ সময় সংগীতাঙ্গনে আরফিন রুমিকে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। কেন এতদিন আড়ালে ছিলেন—এমন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন সম্প্রতি চ্যানেল আইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। সেখানে রুমি বলেন, বিষয়টি তাঁর কাছে খুব স্বাভাবিক। বড় তারকাদের সব সময় সামনে থাকা সম্ভব নয়, এমনটাই তিনি মনে করেন।

ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন শাকিব খানের নাম। রুমির ভাষ্য, ‘জনপ্রিয় তারকাদের সব সময় পাওয়া যায় না। সবচেয়ে বড় সুপারস্টার হয়েও শাকিব খান এখন বছরে বেছে বেছে কাজ করেন। আগে যেখানে বছরে একাধিক সিনেমা মুক্তি পেত, এখন সেখানে তাঁকে এক–দুটি কাজেই দেখা যায়।’

নিজের তারকাখ্যাতি প্রসঙ্গে রুমি বলেন, জনপ্রিয়তার একটি স্তরে পৌঁছানোর পর শিল্পীর নাম সামনে থাকে, কিন্তু ব্যক্তি সব সময় দৃশ্যমান থাকেন না। সেই অবস্থান ধরে রাখতে হলে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করাও সম্ভব নয়। অতিরিক্ত কাজ করলে জনপ্রিয়তার বাজার ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলেও মত তাঁর।

তবে দীর্ঘ বিরতির পর সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আবারও গানে ফিরেছেন আরফিন রুমি। নাটক ও চলচ্চিত্রে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সুর ও সংগীত পরিচালনায়ও নিয়মিত কাজ করছেন তিনি। নতুন এই অধ্যায়ে নিজের অবস্থান নতুন করে গড়ে তোলার দিকেই মনোযোগী এই সংগীতশিল্পী।

