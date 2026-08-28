ফেসবুক ব্যবহার ছাড়ার কারণ জানালেন আসিফ...

ফেসবুক ব্যবহার ছাড়ার কারণ জানালেন আসিফ...
সমসাময়িক তারকাদের মধ্যে গায়ক আসিফ আকবর একটু দেরিতে ফেসবুক ব্যবহার শুরু করেন। দেরিতে ব্যবহার শুরু করলেও ফেসবুকে ভালো অনুসারী গ্রুপ তৈরি হয় তাঁর। হঠাৎ সম্প্রতি একটি সিনেমার অনুষ্ঠানে জানালেন, তিনি এখন আর ফেসবুক ব্যবহার করছেন না। তাঁর ব্যবহৃত ফেসবুক আইডি ও পেজ দুটোই ডি–অ্যাক্টিভেট করে দেওয়া হয়েছে। ফেসবুক ব্যবহার থেকে দূরে থাকায় আগের চেয়ে ভালো আছেন বলে আজ শুক্রবার প্রথম আলোকে জানালেন আসিফ আকবর।
ব্যবহার ছাড়ার কারণ হিসেবে ফেসবুক নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা জানান আসিফ আকবর। দেশের জনপ্রিয় এই সংগীতশিল্পীর মতে, একসময় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পরিচিত ফেসবুক এখন বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে আগের অবস্থানে নেই। বিশেষ করে যাচাই-বাছাই ছাড়াই বিভিন্ন তথ্য ও খবর ছড়িয়ে পড়ায় বিরক্ত তিনি।
আসিফ আকবর বলেন, ‘ফেসবুক ছিল একটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। কিন্তু ফেসবুকে এখন সেখানে ধর্ম প্রচার হচ্ছে, অনলাইন অর্ডার করা হচ্ছে। ফেসবুক এখন আর ফেসবুকের জায়গায় নেই। কোন নিউজ বিশ্বাস করব, কোনটি সত্য—বলা যায় না। আমাকে রিউমর স্ক্যান করে ফোন দিয়ে বলতে হয়, “ভাই, আমি তো এটা বলিনি।”’
কথা প্রসঙ্গে আসিফ আকবর বলেন, ‘তারপর তাঁরা (রিউমর স্ক্যান) স্ক্যান করে দেখেন। এরপর আবার সেটি প্রকাশ করতে হয়। এটা একটা রেসপনসিবিলিটির জায়গা। কিন্তু সেটি যদি ঠিক না থাকে, তাহলে মানুষকে প্রতিনিয়ত বিভ্রান্ত হতে হয়।’
আসিফের মতে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো তথ্য প্রকাশের আগে সেটি যাচাই করা জরুরি। বিশেষ করে তারকাদের নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য, মন্তব্য কিংবা খবর ছড়িয়ে পড়ার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীলতার অভাব থাকলে সাধারণ মানুষ সহজে বিভ্রান্ত হন। এমন পরিস্থিতিতে নিজের বক্তব্যের সত্যতা নিয়েও বারবার ব্যাখ্যা দিতে হয় বলে জানান তিনি। তাই ফেসবুক ব্যবহার থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আসিফ। এদিকে ফেসবুক ব্যবহার থেকে দূরে সরে গেলেও সংগীতের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন আসিফ আকবর। নতুন গান রেকর্ডিংয়ের পাশাপাশি নিয়মিত স্টেজ শো নিয়েও ব্যস্ত রয়েছেন তিনি।
শুক্রবার সন্ধ্যায় কথা প্রসঙ্গে আসিফ বললেন, ‘ফেসবুকে অনেক সময় যেত। এখন সেই সময়টা পরিবারকে দিচ্ছি। পড়াশোনায় দিচ্ছি। মনে হচ্ছে, আরও জানা দরকার। এখন পর্যন্ত সময়টা আমার নিজের খুব ভালো কাটছে।