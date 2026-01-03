স্ট্রোকে আক্রান্ত শিল্পী সাইবার বুলিংয়ের শিকার, বাসায় ফিরে মামলার হুমকি

স্ট্রোকে আক্রান্ত শিল্পী সাইবার বুলিংয়ের শিকার, বাসায় ফিরে মামলার হুমকি
স্ট্রোক করে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়া সংগীতশিল্পী তৌসিফ আহমেদ গতকাল শুক্রবার হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন। অসুস্থ অবস্থায় মাথায় ২৭টি সেলাই দিতে হয় তাঁকে। তবে শারীরিক কষ্টের মধ্যেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন এই শিল্পী। কারণ, অসুস্থতার খবর প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নেতিবাচক মন্তব্য ও মিথ্যা তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সাইবার বুলিংয়ের শিকার হয়ে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন তৌসিফ।
আজ শনিবার সকালে প্রথম আলোর সঙ্গে আলাপে তৌসিফ জানালেন, ফেসবুকে নিজের অসুস্থতার খবর জানানোর পর থেকেই এক শ্রেণির মানুষ নানা ধরনের কটূক্তি ও ভিত্তিহীন মন্তব্য করতে শুরু করেন। এসব মন্তব্য তাঁকে গভীরভাবে মর্মাহত করেছে।
তৌসিফ জানান, গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার মোহাম্মদপুরে নিজ বাসায় হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান তিনি। দীর্ঘ সময় অচেতন অবস্থায় পড়ে ছিলেন। পরে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। কয়েক দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর তিনি বাসায় ফেরেন।
ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে তৌসিফ লেখেন, ‘আমার স্ট্রোকের খবরে বেশ কয়েকজন ব্যক্তি নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। যদিও এতে আমার যায় আসে না, তবে সাইবার বুলিং, মানহানি ও মিথ্যা তথ্য দেওয়ার অপরাধে সাইবার নিরাপত্তা আইনে তাদের বিরুদ্ধে মামলা করার কথা ভাবছি।’
এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে তৌসিফ আহমেদ আরও বলেন, ‘দেখছি, আমাদের আশপাশের অনেক ফেসবুক ব্যবহারকারী দিন দিন খুব অসহিষ্ণু হয়ে পড়ছে। কোথায় কী বলা উচিত, সেটা যেন তারা ভুলে যাচ্ছে। কারও অসুস্থতার খবরে সহানুভূতির বদলে উচ্ছ্বাস দেখানো হচ্ছে! এমনকি আমার ও আমার পরিবারকে নিয়ে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে, যা আমি অপরাধ হিসেবে দেখছি। এতে আমার সম্মানহানি হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেব। যাঁরা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনেন, তাঁরা জানেন আমি কেমন মানুষ। প্লিজ আমার পরিবারকে ছোট করবেন না।’
ভক্তদের উদ্দেশে আবেগঘন বার্তায় তৌসিফ বলেন, ‘বড় শিল্পী হতে পারিনি, কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো—দেড় যুগ আগে প্রকাশিত আমার গাওয়া গান আজও মানুষ বেশ আগ্রহ নিয়ে শোনে, আগামীতেও শুনবে। একজন শিল্পীর জন্য এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি আর কী হতে পারে! আমার সম্পর্কে না জেনে দয়া করে কোনো মিথ্যা গুজব ছড়াবেন না।’
দীর্ঘদিন ধরেই নানা শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন তৌসিফ আহমেদ। সে কারণে আগের মতো নিয়মিত কাজ করাও সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি। বর্তমানে শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়ে তৌসিফ বলেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, এখন আগের চেয়ে কিছুটা ভালো আছি। তবে সামনে আরও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হবে। সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন।’
এর আগেও হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন শিল্পী তৌসিফ আহমেদ। ২০২২ সালের এপ্রিলে প্রথমবার ও ২০২৪ সালের অক্টোবরে দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক করেন তিনি। চিকিৎসকের পরামর্শে দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্রামে রয়েছেন।
‘দূরে কোথাও আছি বসে’, ‘বৃষ্টি ঝরে যায়’, ‘এ মনের আঙিনায়’, ‘জান পাখি’সহ বহু জনপ্রিয় গানে কণ্ঠ দিয়েছেন তৌসিফ আহমেদ। গায়ক হিসেবে পরিচিত হলেও গান লেখা, সুর করা ও সংগীতায়োজনেও তিনি সমানভাবে সক্রিয়। ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম একক অ্যালবাম ‘অভিপ্রায়’।