‘ওয়ান ডিরেকশন’–এ ফিরছেন জনপ্রিয় সেই গায়ক

জায়ান মালিকছবি: ইনস্টাগ্রাম

আলোচিত ব্রিটিশ ‘ওয়ান ডিরেকশন’–এর মাধ্যমে পরিচিতি পান জায়ান মালিক। ২০১৫ সালে একক ক্যারিয়ারে মনোযোগ দিতে ব্যান্ডটি ছাড়েন তিনি। দীর্ঘদিন ধরেই ভক্তরা তাঁর ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। এবার ভক্তদের আনন্দের খবর দিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড দ্য সান। সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, এক দশক পর ব্যান্ডে ফিরছেন জায়ান।

২০১০ সালে যাত্রা শুরু করে ‘ওয়ান ডিরেকশন’
ছবি: এক্স

দ্য সানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জায়ান মালিককে ‘ওয়ান ডিরেকশন’-এর কোম্পানি পিপিএম মিউজিক লিমিটেডে আবার পরিচালক হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। ব্যান্ড সদস্য লিয়াম পেইনের মৃত্যুর পর তিনি সাবেক ব্যান্ডমেটদের সঙ্গে নতুন করে যে যোগাযোগ তৈরি করেছেন, এটি তার স্পষ্ট ইঙ্গিত।
৩ নভেম্বর কোম্পানি হাউসে জমা দেওয়া নথিতে দেখা যায়, জায়ানকে পিপিএম মিউজিক লিমিটেডের একজন সক্রিয় পরিচালক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। নথিতে তাঁকে ‘গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা কোম্পানির ওপর তাঁর যথেষ্ট প্রভাবের কথা বোঝায়।

লিয়াম পেইনের মৃত্যু, যুক্তরাষ্ট্র সফর স্থগিত করলেন জায়ান

পদটি তাঁর আগের পরিচালকের পদ থেকে ভিন্ন। ২০১৫ সালে ব্যান্ড ছাড়ার এক বছর পর, ২০১৬ সালের ২০ জুন তাঁর আগের পরিচালক পদটি বাতিল করা হয়েছিল।ব্যান্ডটির একটি সূত্র দ্য সানকে বলেছে, ‘এটি সত্যিই দারুণ মুহূর্ত। লিয়াম পেইনের হৃদয়বিদারক মৃত্যু সবাইকে আবার একত্রিত করেছে। দুঃখজনকভাবে এই পুনর্মিলনের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন লিয়াম নিজেই।’
লিয়াম পেইন গত বছরের অক্টোবরে আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের একটি হোটেলের চারতলা থেকে পড়ে মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর ওয়ান ডিরেকশনের জীবিত চার সদস্য জায়ান মালিক, হ্যারি স্টাইলস, লুই টমলিনসন ও নাইল হোরানের—তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আবার একত্রিত হয়েছিলেন।

