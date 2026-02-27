মাশার ‘শ্রাবণী রোদ’ শুনে কী বলছেন শ্রোতারা
‘শ্রাবণী রোদ’ শিরোনামে নতুন গান প্রকাশ করেছেন সংগীতশিল্পী মাশা ইসলাম। গানটি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনা করছেন কেউ কেউ।
আরও পড়ুন
কাইয়ুম ভুঁইয়া নামের এক শ্রোতা লিখেছেন, ‘আপনার কণ্ঠে নীরবতারও ভাষা আছে, যা শব্দ ছাড়াই কথা বলে। অনেক সুন্দর গেয়েছেন।’ ইসরাফিল সাগর নামে আরেক শ্রোতা লিখেছেন, ‘সুন্দর গায়কি, সুন্দর মিউজিক, চমৎকার গানের কথা। খুব ভালো লেগেছে।’
আরেক দর্শক লিখেছেন, ‘গানটা দারুণ হয়েছে, দেখতেও অনেক সুন্দর লাগছে। পিচ্চি মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে, শুভকামনা।’
গানটির কথা লিখেছেন আসিফ নঈম। সুর ও সংগীতায়োজন করেছেন মাশা ইসলাম ও রাশিদ শরীফ শোয়েব।
‘একটুখানি মন’, ‘যেতে যেতে’, ‘টেকা পাখি’সহ বেশ কয়েকটি আলোচিত গানে পাওয়া গেছে মাশাকে।